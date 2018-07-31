 Как ЕС проводит крупнейшую в истории операцию по борьбе с пожарами | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 02.08.2018

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Европа

Как ЕС проводит крупнейшую в истории операцию по борьбе с пожарами

Аномальная жара в Европе спровоцировала лесные пожары в Греции и Швеции, на тушение которых были брошены силы из разных стран ЕС. Кто и как координирует такие международные операции?

Griechenland | Waldbrände (Getty Images/AFP/A. Tzortzinis)

Лето 2018 года выдалось жарким. Необычно высокие температуры, установившиеся в Европе с середины июня, к концу июля достигли пиковых отметок - столбики термометров в большинстве стран ЕС прочно закрепились на отметках между 30 и 40 градусами. Июльский зной спровоцировал лесные пожары в Греции и Швеции, на тушение которых были брошены силы всего Евросоюза. Подробнее о том, как координируются подобные акции.

Координационный центр в Брюсселе

В трех неприметных комнатах на улице Иосифа II в Брюсселе находится штаб европейской службы защиты от природных катастроф - Центр координации действий в экстренных случаях (ERCC) Евросоюза. Пять сотрудников посменно круглые сутки наблюдают, в том числе с помощью спутниковых данных, за реальными и потенциальными происшествиями в ЕС.

В последние недели у них полно дел: сначала лесные пожары в Греции, в результате которых  погибли 74 человека и более 150 получили различные ожоги, затем - мощнейшие лесные пожары в Швеции. Страны Европы дружно борются с огнем: в тушении лесных пожаров шведам помогали Германия, Италия, Франция, Литва, Дания, Португалия, Польша и Австрия. В распоряжение Швеции были переданы семь самолетов для борьбы с огнем, семь вертолетов и более 340 пожарных. Один только Берлин предоставил шведам 50 специалистов по пожаротушению, девять пожарных машин и пять вертолетов.

Крупнейшая акция по борьбе с пожарами в истории ЕС

По данным ЕС, это крупнейшая совместная операция по борьбе с лесными пожарами в истории Европы. Еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис доволен результатами общих усилий: "Мы работали круглые сутки, чтобы помочь Швеции. Это наша обязанность в Европе, которая защищает своих граждан". Он также отметил, что пожары в Швеции демонстрируют, что "изменение климата происходит, и никто не застрахован от природных катастроф". Греция также получила помощь от соседей по ЕС в борьбы с огнем: Кипр, Испания и Болгария предоставили Афинам дополнительные самолеты, пожарные автомобили, а также команды пожарных и врачей.

В Центре координации действий в экстренных случаях (ERCC) Евросоюза

В Центре координации действий в экстренных случаях (ERCC) Евросоюза

Ранее Швеция и Греция активировали механизм ЕС по защите от катастроф, который координирует работу ERCC в экстренных ситуациях. В этой процедуре, принятой в 2001 году, задействованы все 28 стран-членов Евросоюза и еще шесть других государств.

Данный механизм может быть использован в случае природных и техногенных катастроф не только на территории Европы: к примеру, его активировали во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке и при оказании гуманитарной помощи во время гражданской войны в Сирии. Всего с 2001 по 2017 год данный механизм был востребован около 300 раз.

Помощь в тушении пожаров "на добровольной основе"

В чем же заключается принцип работы этого механизма? Правительство одной из стран просит ЕС о помощи, ERCC передает этот запрос дальше другим государствам-членам Евросоюза. После активации механизма нуждающееся правительство сообщает центру об объемах и виде требуемой помощи. Какая страна и в какой форме будет участвовать в операции, зависит преимущественно от имеющихся у нее ресурсов и опыта действий в различных ситуациях.

Тушение пожара в Швеции

Тушение пожара в Швеции

Берется в учет и обстановка в самом государстве: если в данной стране велик риск возникновения лесных пожаров, то отправка техники и специалистов для пожаротушения за рубеж может быть потенциально опасной. "Этот механизм работает на добровольной основе. Государства не обязаны помогать, но все же делают это. Они помогают, как могут и чем могут", - подчеркивает в беседе с DW представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

Так как для Швеции лесные пожары - довольно редкое явление, и у страны недостаточно опыта борьбы с ними, логично, что другие государства предоставляют ей своих специалистов и технику, отмечает он.

Запросы о помощи в тушении пожаров порой остаются без ответа

Но механизм по защите от катастроф иногда дает сбои. "Мы могли отреагировать на призывы о помощи в Швеции и Греции, но необходимо признать, что в прошлом это получалось не всегда, особенно в минувшем году", - признает Руис де Гордехуэла. По данным ЕС, в 2017 году механизм по защите от лесных пожаров был использован 17 раз, а семь запросов о помощи остались без ответа.

Контекст

На борьбу с лесными пожарами в Швецию направят 52 оперативные группы из Нижней Саксонии. Крупнейшие за несколько десятилетий пожары охватили более 20 тысяч гектаров шведских лесов. (23.07.2018)

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районе Афин и запросили помощь ЕС. Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил премьер Алексис Ципрас. (24.07.2018)

Власти Бранденбурга призвали население Фихтенвальде приготовиться к возможной эвакуации из-за лесного пожара. Огонь охватил около 90 гектаров сосновых лесов. (26.07.2018)

"Когда кто-то обращается к нам с просьбой о помощи, как правило, это означает, что где-то в другом месте тоже бушует пожар, и иногда нам просто не хватает средств, чтобы помочь всем", - объясняет представитель Еврокомиссии.

В настоящее время в Еврокомиссии хотят усовершенствовать процесс оказания помощи посредством принятия целенаправленных мер. К примеру, подумывают о том, чтобы Евросоюз также участвовал в компенсации затрат, необходимых для проведения операций.

Пока что использование около половины транспортных средств оплачивается из бюджета ЕС, в то время как остальные расходы покрывают исключительно государства-члены Евросоюза, в первую очередь страна, участвующая в операции по тушению пожара. Позднее ей могут вернуть эти средства власти государства, обратившегося за помощью.

Второе предложение по совершенствованию механизма по защите от катастроф - это стратегическое позиционирование сил ЕС, позволяющее пожарным бригадам быстро добраться до районов катастроф, рассказывает Руис де Гордехуэла.

Важную роль играют также работа по предотвращению стихийных бедствий, обучение специалистов по борьбе с природными катастрофами и обмен информацией. Все это не означает, что в будущем ответственность стран-членов ЕС уменьшится. "Вы (государства Евросоюза. - Ред.) всегда будете главным ответственным лицом, когда дело касается преодоления кризисов", - подводит итог представитель Еврокомиссии Руис де Гордехуэла.

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    Автор: Виктор Вайц


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