Как Европарламент предлагает бороться с дезинформацией из России

За документ, одобренный в среду, 13 марта, в Страсбурге проголосовали 489 евродепутатов, против - 148, еще 30 парламентариев воздержались. Рекомендации по противодействию пропаганде извне ЕС адресованы Совету Евросоюза и верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности. Текст рекомендаций был составлен на основании доклада польского евродепутата Анны Фотыги.

Ранее, в 2016 году, Европарламент принял резолюцию по стратегической коммуникации для противодействия пропаганде. Теперь же евродепутаты решили подвести итоги, что ЕС уже сделал в этом отношении, и посмотреть, что еще можно сделать.

Источники пропаганды против ЕС

В рекомендациях "главным источником дезинформации в Европе" названа Россия. Другие источники - Иран и "Исламское государство". Европарламент резко осудил "все более агрессивные действия России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других (государств. - Ред.)", пытающихся подорвать основы демократии в странах ЕС и суверенитет всех стран "Восточного партнерства".

Для сравнения - когда Еврокомиссия год назад представила свой план по противодействию распространению фейков в интернете, Россию в нем упомянули, хотя и не назвали ответственной за кампании по дезинформации.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему фейковых новостей

На этот раз депутаты констатировали, что развитие технологий усложняет борьбу с пропагандой. В рекомендациях отмечается, что для распространения дезинформации все больше используются зашифрованные мессенджеры, многочисленные интернет-сайты, поисковая оптимизация, искусственный интеллект, а также фальшивые видео, изображения либо звук.

Средства ЕС против дезинформации

В документе содержится ряд предложений, каким образом можно усилить борьбу с дезинформацией. В частности, евродепутаты предлагают создать законодательную базу в ЕС для борьбы с гибридными угрозами. Также речь идет о выработке общего для всего Евросоюза подхода к тому, как возможно раскрывать личность не только авторов политического контента на онлайн-ресурсах, но и тех, кто заказал и оплатил его размещение.

Европарламент призвал поддерживать проекты по разоблачению дезинформации

Евродепутаты также видят необходимость в упреждающих действиях - вместо того, чтобы "только реагировать на уже произошедшие атаки и анализировать их". В частности, таковыми должны стать инвестиции в образовательные программы, которые позволили бы гражданам легче распознавать дезинформацию.

Европарламент призвал "поддерживать профессиональную журналистику, журналистские расследования и проекты по разоблачению дезинформации, а также высокотехнологические стартапы, разрабатывающие цифровые средства, с помощью которых общественность сможет защищаться от дезинформационных атак".

Евродепутаты предупреждают об опасности цензуры

В рекомендациях подчеркивается, что при борьбе с дезинформацией необходимо не забывать о рисках цензуры. Потому, к примеру, удаление подозрительных аккаунтов в соцсетях должно быть всегда обосновано и прозрачно.

Дебаты в Европарламенте по одобренным рекомендациям прошли днем ранее. Принявший в них участие еврокомиссар по международному сотрудничеству Невен Мимица указал, что, по его мнению, является лучшим противоядием против дезинформации: "С одной стороны, это здоровая медиа-среда, с другой - донесение информации о положительном влиянии политики ЕС. Наши граждане имеют право принимать решения на основании верной информации, а не фейковых новостей".

Больше ресурсов для East StratCom

Значительное внимание в рекомендациях уделено и рабочей группе по стратегическим коммуникациям "Восток" (East StratCom). Напомним, ее ЕС создал в 2015 году для противодействия российской дезинформации. По словам Мимицы, за время ее работы группа раскрыла более 5000 случаев российской дезинформации.

В ходе дебатов сразу ряд евродепутатов от Европейской народной партии (ЕНП) выступили с призывом превратить East StratCom в постоянный отдел или департамент в структуре внешнеполитической службы ЕС и предоставить ему достаточное финансирование и персонал. В этом требовании депутатов ЕНП поддержали и представители нескольких других фракций.

Евросоюз пока отстает

Социал-демократ Ойген Фройнд (Eugen Freund) в первую очередь обратил внимание на влияние технологического прогресса на борьбу с дезинформацией. "В целом мы все еще боремся со вчерашней дезинформацией позавчерашними средствами", - полагает австрийский евродепутат. Он задается вопросом, как может политик доказать, что не говорил чего-то, если люди видели и слышали, что он это говорил - хотя это и была сфабрикованная информация.

Либерал Пятрас Ауштрявичюс призвал страны ЕС, отрицающие существование дезинформации и враждебной пропаганды, признать их наличие. Ребекка Хармс (Rebecca Harms), представившая позицию "зеленых", добавила, что не только Украина стала полем битвы: "Россия и Кремль направляют все больше усилий и ресурсов на разжигание неприязни граждан стран ЕС к их правительствам".

Евродепутат от праворадикальной фракции "Европа наций и свобод" Жан-Люк Шаффхаузер сравнил доклад польского депутата Анны Фотыги с принятой 12 марта резолюцией об отношениях ЕС - Россия, подготовленной представительницей Латвии Сандрой Калниете. По его выражению, оба документа демонстрируют большевизм и сталинизм. Такое сравнение возмутило депутата от "зеленых", эстонца Индрека Таранда, назвавшего его "неподобающим", в частности и потому, что Калниете родилась в Томской области в семье ссыльных, депортированных в Сибирь в 40-х годах.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в| Twitter | Facebook| Youtube

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

