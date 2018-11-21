 Как достичь экстаза за две минуты (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.11.2018

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Культура и стиль жизни

Как достичь экстаза за две минуты (фото)

Запечатлеть экстаз стремился не один художник. Ряд работ на эту тему показывает выставка в Штутгарте. Некоторые экстазы - в подборке DW: на то, чтобы изучить снимки, уйдет не более двух минут.

  • Инсталляция Dream House

    Все оттенки экстаза

    На музыкальной волне

    Музыка вызывает порой сильнейшие эмоции. Как именно это происходит, показывает инсталляция Dream House американского композитора-минималиста Ла Монте Торнтон Янга и его жены Мэриан Зазила. Произведение 1990-го года является частью выставки "Экстаз", которая проходит в художественном музее Штутгарта.

  • Эрнст Людвиг Кирхнер Пляска смерти Мэри Вигман

    Все оттенки экстаза

    Под маской смерти

    Пляска смерти или макабр - популярный сюжет в живописи со времен Средневековья. Смерть возглавляет процессию танцующих людей, которые направляются к своим могилам. Высокую эмоциональность момента передал экспрессионист Эрнст Людвиг Кирхнер. Полотно "Пляска смерти Мэри Вигман" было написано им в 1928 году.

  • Картина бельгийского художника Гюстава Ванеза Вакханка

    Все оттенки экстаза

    В честь божества

    Античные вакханалии, празднования в честь Вакха (он же Дионис или Бахус), бога вина и веселья, - это массовые гуляния, подобные оргиям. Их участники сознательно доводили себя до экстаза. На картине бельгийского художника Гюстава Ванеза (возможно написание Густав ван Айзе) "Вакханка" 1902 года показана одна участница действа.

  • Такими представлял себе вакханалии Пабло Пикассо. За разгульным празднеством на этом эстампе 1959-го года наблюдает остроглазая сова. Отсюда и ироничное название произведения - Вакханалия с совой.

    Все оттенки экстаза

    Под зорким взором совы

    Такими представлял себе вакханалии Пабло Пикассо. За разгульным празднеством на этом эстампе 1959 года наблюдает остроглазая сова. Отсюда и ироничное название произведения - "Вакханалия с совой".

  • Фотография американского художника Пола Пфайффера Четыре всадника апокалипсиса (11)

    Все оттенки экстаза

    На спортивных трибунах

    Какие чувства испытывают болельщики на спортивных трибунах? Сродни ли их эмоции экстазу? Влюбленных в своего кумира фанатов показывает фотография американца Пола Пфайффера "Четыре всадника апокалипсиса (11)" 2004 года.

  • Фотография немецкого фотографа Андреаса Гурски

    Все оттенки экстаза

    В ритме техно

    На фотографии 2000 года немецкий фотограф Андреас Гурски запечатлел массу людей, собравшихся на культовую танцевальную вечеринку Mayday. Она проводится ежегодно в Дортмунде и собирает до 25 тысяч любителей электронной музыки. Чем привлекает их это действо?

  • Снимок американской фотохудожницы Нан Голдин Смеющийся Павел на пляже

    Все оттенки экстаза

    Безумие радости

    Чему радуется этот молодой человек на снимке 1996 года американской фотохудожницы Нан Голдин "Смеющийся Павел на пляже"? Одинокая фигура на фоне городского пейзажа в сумеречном свете вызывает у зрителя чувство недоумения и даже тревоги…

  • Картина Звезда 2004 года кисти Марлен Дюма

    Все оттенки экстаза

    Экспрессия момента

    Картина "Звезда" 2004 года, написанная Марлен Дюма, нидерландской художницей южноафриканского происхождения, принадлежит к группе работ, изображающих спящих или мертвых людей, а также людей в состоянии экстаза.

  • На этом полотне немецкий художник Отто Дикс изобразил актрису Аниту Бербер

    Все оттенки экстаза

    Эротика и эпатаж

    На этом полотне немецкий художник Отто Дикс изобразил известную в 1920-х годах танцовщицу и актрису Аниту Бербер. Она славилась своими эротическими танцами и скандальным поведением. Одна из ее танцевальных программ, например, называлась "Танцы эротики и восторга".

  • Копия фрагмента скульптуры Джованни Лоренцо Бернини

    Все оттенки экстаза

    Религиозный экстаз

    Интенсивные религиозные переживания являются важной темой в христианской мистике Средневековья и культуре барокко. На этой фотографии - копия фрагмента скульптуры святой Терезы, созданной итальянцем Джованни Лоренцо Бернини в 1650 году.

    Автор: Ольга Солонарь


  • Инсталляция Dream House

    Все оттенки экстаза

    На музыкальной волне

    Музыка вызывает порой сильнейшие эмоции. Как именно это происходит, показывает инсталляция Dream House американского композитора-минималиста Ла Монте Торнтон Янга и его жены Мэриан Зазила. Произведение 1990-го года является частью выставки "Экстаз", которая проходит в художественном музее Штутгарта.

  • Эрнст Людвиг Кирхнер Пляска смерти Мэри Вигман

    Все оттенки экстаза

    Под маской смерти

    Пляска смерти или макабр - популярный сюжет в живописи со времен Средневековья. Смерть возглавляет процессию танцующих людей, которые направляются к своим могилам. Высокую эмоциональность момента передал экспрессионист Эрнст Людвиг Кирхнер. Полотно "Пляска смерти Мэри Вигман" было написано им в 1928 году.

  • Картина бельгийского художника Гюстава Ванеза Вакханка

    Все оттенки экстаза

    В честь божества

    Античные вакханалии, празднования в честь Вакха (он же Дионис или Бахус), бога вина и веселья, - это массовые гуляния, подобные оргиям. Их участники сознательно доводили себя до экстаза. На картине бельгийского художника Гюстава Ванеза (возможно написание Густав ван Айзе) "Вакханка" 1902 года показана одна участница действа.

  • Такими представлял себе вакханалии Пабло Пикассо. За разгульным празднеством на этом эстампе 1959-го года наблюдает остроглазая сова. Отсюда и ироничное название произведения - Вакханалия с совой.

    Все оттенки экстаза

    Под зорким взором совы

    Такими представлял себе вакханалии Пабло Пикассо. За разгульным празднеством на этом эстампе 1959 года наблюдает остроглазая сова. Отсюда и ироничное название произведения - "Вакханалия с совой".

  • Фотография американского художника Пола Пфайффера Четыре всадника апокалипсиса (11)

    Все оттенки экстаза

    На спортивных трибунах

    Какие чувства испытывают болельщики на спортивных трибунах? Сродни ли их эмоции экстазу? Влюбленных в своего кумира фанатов показывает фотография американца Пола Пфайффера "Четыре всадника апокалипсиса (11)" 2004 года.

  • Фотография немецкого фотографа Андреаса Гурски

    Все оттенки экстаза

    В ритме техно

    На фотографии 2000 года немецкий фотограф Андреас Гурски запечатлел массу людей, собравшихся на культовую танцевальную вечеринку Mayday. Она проводится ежегодно в Дортмунде и собирает до 25 тысяч любителей электронной музыки. Чем привлекает их это действо?

  • Снимок американской фотохудожницы Нан Голдин Смеющийся Павел на пляже

    Все оттенки экстаза

    Безумие радости

    Чему радуется этот молодой человек на снимке 1996 года американской фотохудожницы Нан Голдин "Смеющийся Павел на пляже"? Одинокая фигура на фоне городского пейзажа в сумеречном свете вызывает у зрителя чувство недоумения и даже тревоги…

  • Картина Звезда 2004 года кисти Марлен Дюма

    Все оттенки экстаза

    Экспрессия момента

    Картина "Звезда" 2004 года, написанная Марлен Дюма, нидерландской художницей южноафриканского происхождения, принадлежит к группе работ, изображающих спящих или мертвых людей, а также людей в состоянии экстаза.

  • На этом полотне немецкий художник Отто Дикс изобразил актрису Аниту Бербер

    Все оттенки экстаза

    Эротика и эпатаж

    На этом полотне немецкий художник Отто Дикс изобразил известную в 1920-х годах танцовщицу и актрису Аниту Бербер. Она славилась своими эротическими танцами и скандальным поведением. Одна из ее танцевальных программ, например, называлась "Танцы эротики и восторга".

  • Копия фрагмента скульптуры Джованни Лоренцо Бернини

    Все оттенки экстаза

    Религиозный экстаз

    Интенсивные религиозные переживания являются важной темой в христианской мистике Средневековья и культуре барокко. На этой фотографии - копия фрагмента скульптуры святой Терезы, созданной итальянцем Джованни Лоренцо Бернини в 1650 году.

    Автор: Ольга Солонарь


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  • Лило Вандерс

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