Как достичь экстаза за две минуты (фото)

Немцы и эротика: история отношений

"Не гомосексуал извращен..."

Еще недавно к людям с "нетрадиционной", как принято говорить, сексуальной ориентацией и в Германии относились не слишком толерантно. Кинорежиссер и гей-активист Роза фон Праунхайм (справа) много сделал для того, чтобы это изменилось. Один из его документальных фильмов называется "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет".