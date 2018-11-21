Как достичь экстаза за две минуты (фото)

Запечатлеть экстаз стремился не один художник. Ряд работ на эту тему показывает выставка в Штутгарте. Некоторые экстазы - в подборке DW: на то, чтобы изучить снимки, уйдет не более двух минут.
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