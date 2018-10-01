 Как дело об убийстве журналиста Куцияка изменило Словакию | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.12.2019

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Европа

Как дело об убийстве журналиста Куцияка изменило Словакию

В Словаки начался судебный процесс по делу об убийстве журналиста-расследователя Яна Куцияка. Премьер-министр страны уже подал в отставку, а на скамье подсудимых оказался мультимиллионер.

Память убитых журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой

Портреты убитых журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой

Вероятно, процесс по делу об убийстве журналиста-расследователя Яна Куцияка (Jan Kuciak) станет одним из наиболее резонансных в восточной части ЕС. Это убийство потрясло Словакию, вывело ее граждан на улицы и, в конечном итоге, привело к свержению правительства премьер-министра Роберта Фицо.

Протесты в Словакии после убийства журналиста

Люди вышли на акции протеста потому, что убийство напомнило им 90-е годы. Правление Владимира Мечьяра, бывшего премьером в начале 90-х, имело мало общего с правовым государством. Убийство Куцияка навеяло многим воспоминания о похищение сына тогдашнего президента Михала Ковача и его вывоз в Австрию, и еще больше - о смерти бывшего полицейского Роберта Ремиаша, который погиб от взрыва бомбы в своем BMW. Это убийство в итоге так и не раскрыли, несмотря на подозрения в том, что в деле может быть замешана контрразведка - Словацкая информационная служба (СИС).

Тогдашний премьер-министр Роберт Фицо лишился поста после убийства Яна Куцияка

Тогдашний премьер-министр Роберт Фицо лишился поста после убийства Яна Куцияка

То, что журналист-расследователь Ян Куцияк неугоден властям, было понятно изначально. Он писал о преступлениях бизнесменов и их связях с политиками высокого ранга на портале Aktuality.sk.

Ян и его девушка Мартина Куснирова погибли в среду, 21 января 2018 года, но трупы их полиция нашла лишь несколько дней спустя. Начальник полиции Тибор Гашпар публично заявил об убийстве лишь в понедельник. А уже через два дня в Братиславе начались протесты, которые проходили под девизом: "Мы не хотим жить в мафиозном государстве!". Демонстранты были уверены, что журналист стал жертвой расправы со стороны тех, о ком писал в своих расследованиях.

О чем писал Куцияк 

Свою последнюю статью Куцияк посвятил мультимиллионеру Мариану Кочнеру, который угрожал ему несколькими месяцами ранее. В ней он писал об итальянских предпринимателях, работающих в Восточной Словакии, которые были связаны с "Ндрангетой" - крупной итальянской мафиозной группой из Калабрии, беднейшей провинцией Италии. В статье он также раскрыл связи предпринимателей с правящей партией Smer-SD, в частности с Марией Трошковой, помощницей премьер-министра Роберта Фицо. Текст появился через неделю после убийства, а через две недели Фицо и его правительство подали в отставку.

Через год после убийства журналиста и его девушки словаки протестуют против коррумпированных влалстей

Через год после убийства журналиста и его девушки словаки протестуют против коррумпированных властей

Подозрение, что "Ндрангета" могла стоять за убийством, вскоре было развеяно. Все больше следов вели именно к местной мафии. В марте 2019 года, через год после убийства Куцияка, Мариана Кочнера обвинили в том, что он является заказчиком убийства. На скамье подсудимых будут также сидеть Алена Жужова, Томаш Сабо и Мирослав Марчек. Последний признался в том, что стрелял в убитого, а Сабо считается его помощником.

Золтан Андруско выступал посредником между Жужовой и двумя другими предполагаемыми преступниками. На суде он будет проходить ключевым свидетелем. "Это не означает, что сам он не пойдет под суд. Но благодаря его признанию и сотрудничеству со следователями он может надеяться на более мягкий приговор", - заявил журналист и писатель Мартин Милан Шимечка в интервью Deutsche Welle. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 25 лет или даже пожизненное заключение.

 Кто стоит за убийством журналиста? 

Когда Кочнеру было предъявлено обвинение в убийстве Куцияка, он уже находился в тюрьме за махинации на сумму в несколько миллионов долларов. "В словацкой политике мало дел, в которых бы не фигурировал Кочнер", - писала Моника Тодова, журналистка газеты Denník N, более года назад. Еще в 1992 году он был замешан в деле "Технопол I". Речь шла об оплате в 2,3 миллиона долларов за доставку, которая так и не пришла.

В деле о жилищном комплексе Glance House, покупатели квартир в котором так и не дождались их постройки спустя почти десять лет, Кочнера поддержал тогдашний заместитель, а затем генеральный прокурор Доброслав Трнка. Он выступал против специального прокурора, который расследовал мошенничество в этом деле.

Контекст

В Словакии убиты журналист Ян Куцияк и его подруга. Случай уникальный, но он вскрывает проблемы независимой журналистики и борьбы с коррупцией в самом центре Европы. (27.02.2018)

Убийство журналиста Яна Куцияка вызвало в стране дискуссию о необходимости новых выборов, а также о том, является ли Словакия правовым демократическим государством или же ею правит мафия. (06.03.2018)

Ради возможности получить субсидии от ЕС крупные словацкие компании захватывают земли фермеров. Распоряжение президента страны решить проблемы аграриев пока игнорируется. (29.06.2018)

В 2013 году участвовавший в деле представитель OTP Банка обратился в полицию. По его показаниям Кочнер грозился  "пустить пулю в голову юриста банка Романа Квасницу". В течение трехлетнего судебного процесса Квасница считал невозможным привлечь Кочнера к суду  "потому что за ним стояла абсолютная государственная власть".

Под надзором общественности

Мобильный телефон Кочнера стал настоящей сокровищницей для следователей. В установленном на нем приложении Threema следователи нашли шокирующие чаты предпринимателя с бывшим заместителем министра юстиции Моникой Янковской, обвиняемой Аленой Жужовой, бизнесменом Норбертом Бёдором, судьей Владимиром Скленкой и прокурорами Быстриком Паловичем и Петром Шуфлярским.

Политолог Григорий Месежников уверен, что Кочнер попытается затянуть уголовное дело. Тем не менее он ожидает, что со стороны прокуратуры и суда процесс будет организован безупречно. "Этот процесс будет происходить под пристальным вниманием общественности", - пояснил он DW.

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