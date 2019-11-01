Как гражданин ФРГ погиб, сражаясь в курдском ополчении в Сирии

Последняя новость, которую получили от своего сына Константина Г. его родители, живущие в Германии, была очень короткой: "Я должен идти". Через три дня его не стало. Родители Константина уверены, что он погиб в ходе турецкого авиаудара, нанесенного по городу Рас-эль-Айн на севере Сирии. Мужчина был одним из сотен иностранных добровольцев, которые оказались в рядах курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG).

Их бойцы до начала военной операции Турции на севере Сирии считались главными союзниками США при проведении наземных операций против террористов "Исламского государства" (ИГ). Анкара считает "Отряды народной самообороны" боевым крылом Курдской рабочей партии (КРП), которую причисляет к террористической организации.

Курды - брошенные союзники американцев

Бойцы курдского ополчения составляют основной костяк "Демократических сил Сирии". В этот военный альянс, созданный в 2015 году во время гражданской войны в Сирии, кроме курдов входят также подразделения арабов и христиан. Все они поддерживали США в их борьбе против ИГ. Более 10 000 бойцов "Демократических сил Сирии" погибли в этой борьбе.

Военный конвой США возле города Камышлы на севере Сирии

В середине октября 2019 года президент США Дональд Трамп внезапно объявил о выводе американских войск с севера Сирии. Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал там военную операцию с целью вытеснить курдских ополченцев с приграничной территории и создать вдоль турецко-сирийской границы 30-километровую буферную зону - "коридор безопасности". На Западе вторжение турецкой армии в районы, контролируемые курдами, подвергли жесткой критике.

Как гражданин Германии оказался среди курдских ополченцев

Новость о гибели их сына в ходе военной операции Турции в Сирии родители Константина Г. узнали лишь спустя несколько дней. Несмотря на шок, они согласились поговорить с DW, но с условием, что не будет названа фамилия сына. По их рассказам, вначале до них дошли слухи о гибели иностранного бойца на севере Сирии. Они предположили, что погибший боец - их сын. Родители Константина начали искать дополнительную информацию в интернете, пытались найти в соцсетях людей, которые могли бы что-то знать о его судьбе.

В конечном итоге их опасения подтвердились. Константин, как они выяснили, погиб в результате авиаудара турецких ВВС. DW не может получить более точную информацию о том, когда и как именно это произошло. Подтвердил гибель Константина Г. другой гражданин Германии, который также воевал против ИГ в составе курдского ополчения. Он отправил DW фотографию загранпаспорта погибшего Константина Г.

Константин Г. в рядах курдских ополченцев

Константин в Германии работал в области сельского хозяйства, получив соответствующее образование. Но в 2016 году решил уехать в Сирию и, как сотни других иностранных добровольцев, присоединился к курдским ополченцам, боровшимся с ИГ в Сирии и Ираке. Де-факто добровольцы не только воевали против ИГ, но и помогали в создании вдоль турецкой границы курдской автономной области с базовыми элементами демократии.

Сами курды представляли этот район - Рожаву - как пространство, где действуют принципы секуляризма и существует равноправие мужчин и женщин. Рожава стала объектом притяжения для идеалистов с левыми взглядами со всего мира.

Как в Германии относятся к добровольцам, воевавшим против ИГ

По данным федерального министерства внутренних дел, около 200 граждан Германии поддерживали создание курдской автономной области на севере Сирии и боролись против ИГ. Как минимум двое граждан ФРГ погибли в этой борьбе. Входили ли они в ряды "Демократических сил Сирии" - неизвестно. Сотрудник информационного центра в Рожаве подтвердил DW, что среди сотен иностранных добровольцев на севере Сирии есть и немцы, в основном они выполняют гражданские функции.

Долгое время в Германии ничего не предпринимали против тех, кто, как и Константин Г., хотели присоединиться к курдским ополченцам. Но позднее для них был введен запрет на выезд из страны, в Германии начали проводить расследования с целью выявить, не являются ли эти лица членами террористической организации. Родители Константина Г. рассказали DW, что в этой связи с их сыном (до его отъезда из Германии) также проводили беседы - после того, как от британских властей была получена соответствующая информация.

Константин Г. знал об опасности для его жизни

Константин Г. в рядах курдского ополчения взял себе имя Андок Коткар. Это случилось после того, как осенью 2016 года он прибыл в Сирию. Поводом для отъезда из ФРГ послужили бои за город Кобане. После нескольких месяцев кровопролитных столкновений курдским ополченцам удалось вытеснить оттуда боевиков ИГ и взять город под свой контроль.

Константин понимал, что ему будет грозить опасность, говорят его родители: "Он скрывал свои планы от семьи. Как потом сам и признался, он делал это, потому что был уверен, что нам удастся уговорить его отказаться от этих планов".

Когда Константин примкнул к рядам курдского ополчения, ему было всего 20 лет. "Тогда он искал свое место в жизни", - рассказывают родители погибшего. Они описывают своего сына как человека скромного, дружелюбного, умного, начитанного, с чувством юмора: "У него всегда было обостренное чувство справедливости".

Когда он узнал о преступлениях ИГ и о ситуации, в которой оказались курды, то захотел им помочь. Мотивы, побудившие Константина отправиться в Сирию, его родители понимают, но подчеркивают, что путь, который он выбрал, - не их путь. Родители убеждены, что Константин был счастлив в Рожаве: "Это является для нас утешением". DW они предоставили фотографии Константина. На них он в униформе и в очках позирует вместе с другими бойцами. На каких-то снимках мужчины смеются, на других - гримасничают. Есть фото, где они с оружием в руках.

На более ранних фотографиях Константин запечатлен в горах Синджара на севере Ирака. Когда Турция начала военную операцию на севере Сирии, Анок Коткар добровольно решил участвовать в боях, сообщил его командир DW. Вскоре после его смерти Россия, которая поддерживает сирийское правительство, и Турция договорились о перемирии на севере Сирии.

Родители погибшего Константина хотят вместе с курдской общиной их города поставить ему памятник. Мысли о том, что они не смогли похоронить сына, не дают им покоя. Родители хотели бы сделать это в Рожаве. Там, где он, по их мнению, был счастлив.

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