 Как готовят пилотов в Германии | Карьера | DW | 17.12.2018

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Карьера

Как готовят пилотов в Германии

Чтобы избежать дефицита кадров, немецкие авиакомпании планируют взять на обучение и трудоустроить рекордное число пилотов. Есть шансы и у кандидатов без немецкого гражданства.

Пилот авиакомпании Lufthansa

Скоро в концерне Lufthansa Group, куда помимо самой Lufthansa входят и другие авиакомпании (в частности, Austrian, Swiss, Eurowings, Brussels Airlines) выйдут на пенсию более двух процентов пилотов. Чтобы не допустить дефицита кадров, к 2020 году одна только Lufthansa планирует обучить и трудоустроить 120 новых специалистов. Всего концерну потребуется около 500 работников. В Германии летные училища готовят выпускников сразу для перевозчиков: у Lufthansa работает собственная академия European Flight Academy. DW узнала подробности у ее представителей.

Требования к пилотам в Германии

Основные требования к поступающим в академию: оконченное среднее общее образование (аттестат зрелости или его эквивалент), хорошее знание английского языка, гражданство Германии или одной их стран ЕСмили - с недавних пор - бессрочное разрешение на пребывание в одной из стран ЕС. Что касается возраста, кандидатам должно исполниться 18 лет к началу обучения. Заполнить анкету и подать заявку можно через официальный сайт. Прошедших отбор приглашают на вступительные испытания в Гамбурге или Бремене.

Помимо медкомиссии, изучения биографии с целью исключения криминального прошлого (Zuverlässigkeitsüberprüfung) и проверки на наркотики поступающие проходят групповой экзамен, который состоит из двух частей. Сначала абитуриенты должны продемонстрировать технические знания и быструю реакцию. Как утверждают представители академии, достаточно хорошо знать базовый школьный курс физики и математики, а также понимать, почему самолет летает. Способность мыслить логически, концентрироваться, мгновенно принимать решения и работать над несколькими задачами одновременно тоже оценивают на этом экзамене.

Обучение на тренажере-симуляторе

Обучение на тренажере-симуляторе

Дальнейшие этапы отбора проходят в зависимости от того, какую учебную программу выбирает студент: получение лицензии пилота транспортной авиации (Airline Transport Pilot License, ATPL) или лицензии пилота многочленного экипажа (Multi-crew Pilot License, MPL). Поступающим на вторую программу помимо хороших знаний английского потребуется и немецкий язык. На экзамене попросят перевести короткий текст с английского на немецкий. Кроме того, нужно знать базовую терминологию авиационного английского.

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Особое внимание экзаменаторы MPL обращают на то, как будущие пилоты умеют работать в команде и совместно решать сложные задачи. Важные навыки - стрессоустойчивость и способность быстро выходить из конфликтов. Сроков подачи заявок и сдачи экзаментов нет, поэтому отправить свои документы можно в любое время.

Обучение пилотов с гарантией трудоустройства

Программа ATPL - классическая система обучения, по которой десятилетиями готовят в летных школах. MPL - относительно новая программа, нацеленная на командную работу. В рамках этой системы обучение ориентировано на конкретный тип воздушного судна, вероятнее всего, на Airbus A319 или A320, это зависит от потребностей авиакомпании.

Подготовка пилотов в European Flight Academy проходит сразу в двух странах - Германии и США. Студенты программы ATPL учатся от 20 до 22 месяцев без каникул, на MPL - от 24 до 28 месяцев. У всех учащихся первый год уходит только на теоретический курс. Параллельно можно получить диплом бакалавра по специальности "авиабизнес" в Высшей школе техники и экономики Саара (Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes) или "менеджмент и технологии авиационных систем" в Высшей школе Бремена (Hochschule Bremen). Потом будущие пилоты отправляются в американские города на свои первые уроки пилотирования. Перенос практических занятий в США связан с тем, что в Финиксе, столице Аризоны и в Виро-Бич во Флориде погодные условия не мешают студентам совершать тренировочные полеты.

Самолет Lufthansa

Обе программы платные: ATPL обойдется в 60 тысяч евро за весь курс, MPL - 80 тысяч. В эту сумму входит и страховка на случай преждевременного завершения учебы по состоянию здоровья. Кроме того, можно запросить государственную стипендию BAföG. У студентов есть несколько возможностей оплаты: отдать всю сумму до начала обучения, взять беспроцентный займ с оплатой по частям или оплатить после трудоустройства. Последний вариант - самый популярный среди учащихся. Студенты заключают договор с академией о том, что начнут возвращать сумму за обучение только после приема на работу в одну из авиакомпаний концерна Lufthansa Group. В течение нескольких лет у пилотов будут вычитать каждый месяц от 5 до 15 процентов (на выбор) из зарплаты после уплаты налогов. Если после окончания академии пилот не может устроиться на работу в первые пять лет, он не должен оплачивать свое обучение.

Карьера пилота в Германии

Стартовая зарплата в Германии в качестве второго пилота на региональных рейсах - от 45 тысяч евро в год без вычета налогов. После этого пилот может перевестись на дальнемагистральные перевозки с зарплатой от 50 тысяч евро брутто в год. До получения звания командира воздушного судна обычно проходит около семи-восьми лет. Потом пилот в роли КВС возвращается на работу на коротких дистанциях с начальной зарплатой от 65 тысяч евро. Больше всего платят командирам, совершающим длительные перелеты, - они получают от 80 до 120 тысяч евро брутто в год. Кроме того, пилоты после окончания European Flight Academy могут перейти в другие авиакомпании, если будут соответствовать их требованиям. Лицензии ATPL и MPL признаются по всей Европе, в других странах Азии могут понадобиться дополнительные квалификации.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Как выбирают названия для немецких аэропортов

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