Как государство помогает бизнесу из-за COVID-19? Рассказы россиян

Месяцы самоизоляции стали разорительными для малых предприятий не только в России. Многие государства тратят огромные деньги, чтобы спасти малый и средний бизнес от банкротства. Насколько значима такая помощь и что нужно сделать, чтобы получить ее в России? DW поговорила с российскими бизнесменами.

Андрей Александров, владелец сервисного центра "Хайвтек", Белгород

"Сначала мы, как и все, закрылись с 28 марта по 5 апреля. Решили с сотрудниками, что все круто: посидим дома, а потом вернемся и все сделаем. Я даже подумать не мог, что карантин растянется на апрель и май. Когда объявили, что режим самоизоляции продлевают до 30 апреля, я подумал: "Блин, и что теперь делать?". Настроение было не очень: неопределенность, я просто потерялся. Но отступать некуда. Если бы у меня были другие варианты заработка, я, может быть, и закрылся бы.

Андрей Александров

Со второго выступления Путина я перестал смотреть все его обращения. Что-то слышал о мерах господдержки, но относился к ним со скепсисом. Путин в первом обращении так бодро заявил, что снизят налоги на страховые взносы. Я покопался, посмотрел, а там есть ряд ограничений. В общем, я "забил" на это и перестал смотреть.

Только в конце апреля в Facebook я увидел, что появились действующие меры. В личном кабинете налогоплательщика появилась возможность подать на субсидию. Я ввел идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), указал, что отношусь к пострадавшей отрасли. Написал сначала обращение в свободной форме через личный кабинет и подождал недельку. Ничего не произошло. Оказалось, что у меня просрочена электронная подпись. Как только перевыпустил ее, через пару дней пришло три МРОТа по 12 130 рублей - на двоих сотрудников и на меня как индивидуального предпринимателя.

Процесс - в целом, несложный. Недавно я подал на субсидию уже за май. Для меня это весомая поддержка, я сотрудникам плачу зарплату. К тому же вышел новый пакет мер. Освобождают от налога на доход за апрель-май-июнь, а я с каждого дохода плачу 6 процентов. Правда, за апрель я уже заплатил, но будет, наверное, механизм возврата.

Самая большая трудность сейчас - вернуться к прежнему потоку клиентов. Сейчас все потенциальные клиенты сидят дома. Люди сейчас не идут даже за отремонтированной техникой, такой у нас сейчас стоит на 30 тысяч. Народ ее заберет, конечно, но никто не признается, что сейчас денег нет".

Вадим Фаттахов, директор предприятия "Первые съедобные ложки", Стерлитамак

"Нашей ложкой из теста можно есть любое мягкое блюдо, а потом съесть и саму ложку. Мы их продаем в основном кафе, ресторанам и немножко в розницу. Активным производством занимаемся порядка двух лет.

Я сразу знал, что из-за COVID-19 выручка сильно упадет, потому что закрылись кафе и рестораны. А те, кто выжил и занялся доставкой, оставили только самую необходимую линейку продуктов - понятно, что съедобная ложка не в приоритете. Поэтому я прямо с апреля пошел в банки, чтобы просить кредитные каникулы и отсрочки по кредитам.

Вадим Фаттахов

У меня несколько кредитов в разных банках: один на индивидуальное предпринимательство (ИП), остальные обычные - потребительские. Один, например, брал, когда мы еще никаких оборотов не показывали, а деньги на развитие уже были нужны. В докризисных условиях мы их благополучно возвращали.

В "Сбербанк" я пришел в один из первых. Там было достаточно легко. Они попросили заявление, в котором я попросил кредитные каникулы на одном из трех условий: либо не плачу совсем до 6 месяцев под ноль рублей, либо не плачу "тело кредита", либо проценты. Обоснование было устное: сказал, что упадет выручка.

Для ИП одобрили отсрочку по процентам с уплатой "тела кредита". Других вариантов, кроме как согласиться, не было. Тогда казалось, что это поможет. По потребительскому кредиту сначала отказали. Я сделал об этом пост, и о моей ситуации написали СМИ. После этого мне позвонили из "Сбербанка": сообщили, что заметили мое негодование, и дали кредитные каникулы на 6 месяцев.

"Русский стандарт" тоже без проблем. Отправил им по почте все документы, в том числе справку о снижении выручки. Вот уже третий месяц в "Русский стандарт" не плачу. Предупредили только, что итоговая сумма немного вырастет. История такая, что либо соглашаться на это, либо никак.

В "Уральском банке реконструкции и развития" и "Газпромбанке" я брал кредиты в начале года перед пандемией. Даже трех месяцев не прошло, как я вносил им плату, а деньги уже пустил на развитие. То есть я для них - не самый удачный клиент. Поэтому УБРиР точно говорит на все "нет". А "Газпром" попросил налоговую декларацию за 2020 год. Но, скорее всего, там мне откажут.

Со "Сбербанком" я сейчас пытаюсь договориться о том, чтобы рассмотрели каникулы под ноль рублей, но пока не соглашаются. Из-за просрочек "Сбербанк" и "Газпромбанк" терроризируют звонками. Но если деньги сейчас отдать банку, то непонятно, как взращивать бизнес. Не понимаю, почему бы не пойти на уступки, если они на этом заработают. Руки опущу, когда этих проблем не будет. А сейчас кровь кипит от того, что хочется развиваться и двигаться дальше".

Екатерина Тархановская, директор компании "Подземка" (квесты в реальности), Москва

"Мы перестали работать с 22 марта, когда клиенты отменили все брони. У нас три точки. Две размещаются в коммерческих помещениях, а под третью арендовали помещение у города, но запустить не успели.

Меня, в первую очередь, интересовала поддержка, связанная с арендой. Это самая затратная часть в моем бизнесе. Когда дохода нет, это самый большой убыток. С частными арендодателями удалось договориться на 50-процентную скидку.

На освобождение от платежа по аренде городской собственности я подала в конце мая, когда увидела в соцсетях сообщения о том, что это возможно. 11 июня пришло подтверждение, что моих документов достаточно. Думаю, такой срок связан с тем, что департамент имущества в период самоизоляции не работал.

Бумаг понадобилось немного. В свободной форме я написала, что прошу освободить меня от арендной платы в связи с эпидемией. Досугово-развлекательная деятельность, которой мы занимаемся, попала в категорию самых пострадавших. Я приложила две фотографии: как люди проходят квесты и оборудованное для этого помещение.

Несмотря на эту помощь, я все равно вынуждена расторгнуть договор аренды, так как узнала много подводных камней в аренде от города, плюс неизвестно через сколько времени экономика вернется в прежнее состояние. Сейчас надо спасти то, что уже работает.

Была еще отсрочка по налогам, но у меня они и так не очень высокие. Есть отсрочка по отчетности и налоговые вычеты. Но фактически все это имеет мало значения. Доходов то нет. МРОТ для моего ИП - 12,1 тысячи рублей - это меньше 5% от моих убытков.

Я сначала сильно обрадовалась, когда государство выделило и на ребенка 10 тысяч, и МРОТы, и отсрочки. Сработал "вау-эффект". К тому моменту происходящее выглядело, как уничтожение малого бизнеса, поэтому минимальная поддержка дала ощущение, что о нас помнят, и, наверное, сейчас все будет лучше. Но переварив все это, ты понимаешь, что это лишь видимость, чтобы нас успокоить. Мы до сих пор в раздумьях, не стоит ли все же закрыться?".

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