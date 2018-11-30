Как Германия планирует бороться против пластикового мусора

История с мертвым кашалотом в Индонезии, в желудке у которого нашли 6 кг пластика (115 пластиковых стаканов, 25 целофановых пакетов, 4 пластиковые бутылки, две пары пластмассовых шлепанцев и т.д.), потрясла министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенью Шульце (Svenja Schulze) до глубины души. Случившееся, к сожалению, не единичный эпизод. Поэтому, как заявила министр, "нам необходимо кардинальным образом изменить ситуацию с пластиковым мусором".

Как ФРГ предлагает решать проблему на международном уровне

Германия давно выступает с этой инициативой на различных мероприятиях и встречах международного уровня и успешно предлагает свою стратегию. Но одного лишь обсуждения ситуации в рамках G20 и G7 правительству ФРГ уже недостаточно, констатирует Шульце. Сейчас Германия намеревается практически участвовать в предотвращении загрязнения окружающей среды мусором из пластика. На эти цели министерство окружающей среды в ближайшие 10 лет выделяет 50 млн евро. На что именно будут потрачены эти средства, не известно.

Свенья Шульце

Большая часть пластикового мусора находится в реках Азии. Самая крупная из них по протяженности является и самой грязной. Река Янцзы, берущая начало в горах Тибета, протекает возле крупных городов, таких, как Шанхай, и впадает в Восточно-Китайское море. В водах Янцзы скапливается различный пластиковый мусор, который не собирается и не утилизируется.

Германия с ее передовым опытом в сфере переработки мусора может помочь таким странам, как Китай. Федеральное министерство окружающей среды хочет обратиться напрямую к тем странам, которых больше всего касается эта проблема, говорит Свенья Шульце. Таким странам, как Индия, Китай, Бангладеш, расположенным на берегах самых загрязненных рек, Берлин может помочь своими новейшими разработками в области утилизации пластиковых отходов в целях охраны окружающей среды. Но и в самой Германии проблема загрязнения пластиком морей, озер и рек не должна остаться без внимания.

У Германии есть план

Министерство окружающей среды ФРГ представило свой план, состоящий из пяти основных пунктов, который поможет уменьшить количество пластикового мусора. По замыслу Шульце, немецкое общество должно отказаться от привычной модели поведения, при которой производится очень много отходов из пластика. И таким образом показать другим странам пример того, как можно жить без пластика. "Даже если мы того не хотим, нашу модель потребительского поведения перенимают развивающиеся страны", - указывает министр охраны окружающей среды.

Бананы в пластиковой упаковке

Для того, чтобы изменить ситуацию, в плане министерства предусмотрен ряд мер. Например, Германия поддерживает запрет на всей территории ЕС на производство товаров из пластика, которые не могут пойти на утилизацию и использоваться повторно. Речь идет, в частности, об одноразовой пластиковой посуде, бутылках и некоторых предметах гигиены.

Кроме того, министерство будет добиваться отмены пластиковой упаковки для ряда товаров, например, прозрачной пленки для огурцов или бананов. Что касается пластиковых бутылок для воды, то будут созданы дополнительные возможности для того, чтобы наполнять бутылки заново, а не сдавать их. Согласно плану министерства охраны окружающей среды, производителей, которые будут использовать в своей продукции материал, пригодный для вторичного применения и экологичной утилизации, будет ждать вознаграждение. Кроме того, продукты из вторсырья должны обрести большую популярность, а их производители получить больше инвестиций. Пластик должен производиться только из биоотходов.

Но пока Свенья Шульце пытается добиться того, чтобы запрет на производство товаров из пластика, которые не могут пойти на утилизацию, был обязательным. У Беттины Хоффманн (Bettina Hoffmann) из партии "Союз-90/"Зеленые", занимающейся вопросами охраны окружающей среды, этот план, по ее словам, "вызвал горькое разочарование".

В интервью DW она отметила, что в нем не обозначена обязательная и главная цель - способствовать не только сокращению количества пластикового мусора, но и его появлению. Министр экологии, в свою очередь, считает, что диалог способен повлиять на сокращение количества мусора, свидетельством чего является ситуацию с используемыми пластиковыми пакетами, число которых за два года удалось сократить на две трети.

Запрет пластиковых пакетов в Азии и Африке

Но в других странах, например в Африке, к этому вопросу относятся гораздо строже. В Руанде пластиковые пакеты запретили уже 10 лет назад. За их применение грозит штраф. Государство строго следит за тем, чтобы запрет не нарушался. Примеру Руанды также последовали Кения и ЮАР. А в Бангладеш запрет пластиковых пакетов привел к возникновению черного рынка.

Несмотря на то, что самая большая проблема с применением пластика существует у стран Азии и Африки, министр экологии ФРГ полагает, что Европа должна прилагать больше усилий для борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком. "Я не готова сказать, что вопрос мусора на дне морей и океанов не имеет к нам отношения", - отметила Шульце. Немецкий план из 5 пунктов очень важный, но меры, принимаемые на международном уровне, могут быть различны. "Пластик в желудке у кашалота - проблема, которую можно решить только на глобальном уровне", - подвела итог министр окружающей среды Германии.

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