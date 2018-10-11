Как Германия борется с Норвегией за звание чемпиона в утилизации отходов

В конце 2017 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе было объявлено: Германия стала мировым лидером в утилизации отходов. Показатели ФРГ действительно впечатляют: здесь перерабатывается свыше 56 процентов бытового мусора.

Однако многие СМИ все же не согласились со столь высокой оценкой. Британское издание The Guardian поспешило подчеркнуть, что, к примеру, Норвегия утилизирует 95 процентов пластиковых бутылок из полиэтилентерефталата (PET).

Скандинавской стране удалось достичь таких успехов благодаря сложной системе налогообложения и залогов. В ее основе лежит простой принцип: все норвежские производители бутылок должны платить высокие налоги за свою продукцию. Компания получает налоговую скидку в зависимости от того, какой процент ее тары сдается по всей стране. Если эта цифра превышает 95 процентов, то налог не нужно платить вообще.

Измельченный пластик в виде хлопьев и гранул

А это, в свою очередь, предоставляет компаниям стимул для сохранения общенациональной системы залогов. "Норвегия очень гордится своей системой залогов и широко ее рекламирует", - отмечает Петер Сундт - глава Европейской ассоциации предприятий, занимающихся переработкой пластмассовых изделий (EPRO). Она основана на том, что в стоимость бутылки воды, колы или пива почти всегда включен залог, который можно получить обратно, если сдать бутылку в специальном автомате в супермаркете. Компании по утилизации отходов затем перерабатывают пустую тару в чистые пластиковые хлопья, из которых можно изготовить новые бутылки. Это стандартная европейская практика, которая действует, в том числе и в Германии.

В Норвегии перерабатывают до 90 процентов бутылок

Впрочем, Петер Сундт отмечает, что пресловутые 95 процентов - это доля не переработанной, а лишь собранной пластиковой тары. Это включает в себя все то, что не остается в природе - даже бутылки, которые сжигаются в специальных печах вместе с отходами, не подлежащими переработке.

Спрессованные пластиковые бутылки

Какова же реальная статистика утилизации бутылок из PET, не знает даже Сундт. "По моим оценкам, фактически перерабатывается от 80 до 90 процентов - это уже очень высокий показатель", - поясняет эксперт. С этим можно согласиться: по сравнению со многими другими странами, где не работает система залогов и вторичного использования отходов, Норвегия является пионером в этой области.

В Германии нет налога на тару

Между тем, по данным маркетинговой компании Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, в Германии в 2015 году были переработаны 93,5 процента всех пластиковых бутылок и 97,9 процента бутылок, которые продаются с залогом. Это существенно больше, чем в Норвегии. Любой, кому довелось постоять в очереди возле автомата по приему тары в немецком супермаркете, знает, насколько добросовестно жители страны подходят к этому вопросу.

В ФРГ бутылки собирают, моют и снова наполняют

Немецкая система утилизации бутылокиз PET похожа на норвежскую, но лишь с тем отличием, что в Германии отсутствует налог на тару. Чтобы предприятиям было выгодно обеспечивать эффективное функционирование системы залогов, в ФРГ действует правило, согласно которому владельцем пустой тары становится та компания, которая ее принимает. Поэтому, если вы покупаете бутылку в супермаркете Aldi и возвращаете ее в Lidl, то там будут этому очень рады, ведь Lidl теперь сможет переработать PET или его продать.

70 процентов пластика до сих пор получают из сырой нефти

Впрочем, тот, кто полагает, что все собранные пластиковые бутылки будут переработаны в новые, заблуждается. В лучшем случае новая бутылка из PET лишь на 28 процентов состоит из переработанных старых. Как поясняет сотрудник немецкого фонда экологии и защиты прав потребителей Deutsche Umwelthilfe Томас Фишер (Thomas Fischer), если доля переработанного материала превышает одну треть, пластмасса будет грязного желто-коричневого цвета и подойдет лишь для изготовления цветных бутылок. Однако наибольшим спросом пользуются прозрачные бутылки, ведь покупатели хотят знать, что находится внутри, рассказывает эксперт.

Поэтому новые бутылки до сих пор на 70 процентов состоят из пластика, полученного из сырой нефти, сетуют немецкие экологи. А большая часть хлопьев из PET используется для производства фольги, флисовых свитеров и других изделий.

Что лучше - использовать бутылки один или несколько раз?

По мнению ряда природоохранных организаций, немецкий подход к утилизации отходов все же лучше норвежского - по другой причине. В частности, в Германии действуют сразу две системы: Einwegpfand, когда тара сразу идет на переработку, и Mehrwegpfand, когда бутылки собирают, моют и снова наполняют. В свою очередь Норвегия отказалась от повторного использования бутылок в 2014 году: теперь всю без исключения тару там утилизируют сразу после ее сдачи.

Между тем немецкие экологи считают многократное наполнение бутылок более экологичной альтернативой. "Стеклянные бутылки можно наполнять до 50 раз, пластиковые - от 20 до 25 раз. Повторное использование бутылок в любом случае выгоднее с точки зрения климатического и энергобаланса", - отмечает Томас Фишер.

Впрочем, это мнение разделяют не все. К примеру, в 2010 году в немецком Институте исследований в области энергетики и защиты окружающей среды (IFEU) пришли к выводу, что бутылки, предназначенные для однократного использования, вовсе необязательно наносят больший вред окружающей среде, чем тара, которую можно наполнять много раз. Споры на эту тему до сих пор не утихают и в Норвегии. "Это бесконечная дискуссия, и ответ на этот вопрос зависит от того, кому вы его задаете", - резюмирует Томас Фишер.

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