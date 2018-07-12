Как в Украине оценили итоги саммита НАТО

Результаты брюссельского саммита НАТО, который состоялся 11-12 июля, не стали для Украины историческими, но продемонстрировали решительную поддержку Североатлантическим альянсом Киева, считают украинские политики и эксперты. По их мнению, переговоры украинского главы Петра Порошенко с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом перед его запланированной встречей с российским лидером Владимиром Путиным не позволят говорить об игнорировании позиции Киева по важнейшим аспектам безопасности и геополитических проблем.

Оправдавшиеся ожидания

В Киеве изначально не было чрезмерных надежд на прорыв в отношениях с НАТО на саммите в Брюсселе. Еще за несколько дней до этого события глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что альянс не готов пригласить Украину к участию в программе усиленных возможностей (Enhance Opportunity Program).

А экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил это невыполнением действующей ежегодной программы по адаптации украинских стандартов к стандартам НАТО. "Украина не выполняет ряд критериев, особенно в области демократических реформ, борьбы с преступностью и коррупцией, а также в секторе адаптации наших вооруженных сил к стандартам НАТО", - сказал Маломуж.

Арсений Яценюк

В то же время лидер входящей в правящую коалицию партии "Народный фронт" и экс-премьер Украины Арсений Яценюк призвал Запад сделать план действий по членству Украины в НАТО реальной перспективой. Политик отметил, что согласно статистике Центра стратегических и международных исследований, Украина является второй среди членов и партнеров альянса по расходам на оборону в соотношении к ВВП. "По этому критерию мы уже можем быть членами НАТО", - сказал Яценюк.

Важнейшим результатом саммита НАТО в Украине считают подтверждение в итоговых документах права страны "самостоятельно определять собственное будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне". Украинские политики и эксперты называют это признанием стремления Украины вступить в НАТО. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью DW отметил жесткие формулировки альянса в обсуждении военной агрессии России против Украины и незаконной аннексии Крыма.

Венгерский фактор

Успехом считается и упоминание в заявлении по итогам заседания комиссии Грузия-Украина-НАТО миротворческой миссии ООН, которая "должна получить доступ ко всей территории конфликта в Донбассе, включая российско-украинскую границу". В заявлении говорится, что спровоцированная Россией война в Донбассе является "главным вызовом для евро-атлантической безопасности". Депутат Верховной рады Вадим Денисенко отметил, что на фоне попыток блокирования Венгрией заседания комиссии Украина-НАТО, сам факт проведения трехсторонней комиссии стал успехом украинской дипломатии.

Недовольная новым украинским законом об образовании Венгрия угрожала не только заблокировать заседание комиссии, но и принятия каких-либо решений в отношении Украины. Аналитик киевского Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач объяснил это попыткой официального Будапешта набить себе цену в отношениях с Соединенными Штатами. "Американское давление на венгерский МИД не помогло. Венгры сделали вид, что пошли на переговоры с украинцами, но не получив согласия на встречу с Трампом, вернулись на прежнюю позицию", - напомнил Горбач.

Неявное присутствие России

Киев получил поддержку в Брюсселе и от американского президента Дональда Трампа, который выступил против проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Трамп назвал неприемлемым для США нести бремя расходов на оборону НАТО, когда другие государства-члены заключают торговые сделки с Россией.

До последнего времени было непонятно, состоится ли личная встреча Трампа на полях саммита НАТО с украинским президентом Петром Порошенко. А когда она все же состоялась, это расценили в Киеве, как одно из достижений украинской дипломатии накануне переговоров американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. "Пусть эта встреча была недолгой, но и за 20 минут можно изложить важнейшие для Украины позиции. Теперь есть надежда, что без нас, нас женить не будут", - сказал DW Владимир Огрызко.

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