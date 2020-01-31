Как в Украине ликвидируют цифровую безграмотность масс

В январе 2020 года министерство цифровой трансформации Украины запустило массовые онлайн-курсы по цифровому образованию. На них уже зарегистрировались более 30 тысяч человек, среди которых и 69-летняя киевская пенсионерка Елизавета Семененко. Она рассказывает, что чрезвычайно активна в повседневной жизни, но имеет еще мало знаний для подобной активности в Сети. "Я могу пользоваться мессенджерами, пишу сообщения, говорю через видеосвязь с родными, но хочу еще овладеть соцсетями, различными программами в моем телефоне, потому что боюсь там нажать лишнюю кнопку", - рассказала женщина в беседе с DW.

Елизавета Семененко такая не одна. По данным опроса, проведенного занимающейся маркетинговыми и социально-политическими исследованиями компанией MLS group, 53 процента украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют цифровые навыки на среднем уровне, 38 процентов - ниже среднего уровня, 15 процентов вовсе не имеют их. При этом 48 процентов опрошенных указали, что хотят улучить свою цифровую грамотность и усовершенствовать свои цифровые навыки.

Амбициозный план

Интернет-грамотность для бабушек и внуков

Для ликвидации цифровой безграмотности министерство цифровой трансформации запустило Национальную онлайн-платформу цифровой грамотности "Государство и я: цифровое образование". С помощью этого проекта в Украине за три года планируют научить шесть миллионов человек пользоваться современными гаджетами. По мнению чиновников, это должно поднять конкурентоспособность украинцев на рынке труда и повысить экономический уровень Украины. "Есть проекты, которые меняют страну. Мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению украинцев цифровым навыкам. (...) Со временем это станет нашим национальным конкурентным преимуществом", - написал на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров после запуска образовательного портала. Обучение на нем, кстати, бесплатное.

Елизавета Семененко рассказывает, что зарегистрироваться на портале было не сложно даже для нее. "Вводишь в специальное окно свой номер телефона, тебе приходит на телефон код, с помощью него ты регистрируешься", - делится опытом пенсионерка. По ее словам, курсами она заинтересовалась, поскольку давно хотела научиться оплачивать коммунальные счета онлайн, покупать в интернете билеты на поезд или самолет, планируя отдых. Женщина отмечает, что ей сразу понравилась форма подачи учебного материала - короткие видео, где рассказывается, как найти в интернете нужную информацию, как зарегистрироваться в соцсети и сделать свой первый пост, как работать с документами, хранить фото в облачном хранилище, как уберечься от мошенников в интернете, и тому подобное. "Это то, что мне нужно. Я и мужа "подсадила" на это онлайн-обучение. Хотя у него техническое образование и он больше понимает в компьютерах, чем я, но и ему интересно. Смотрим вместе", - рассказывает собеседница DW.

Онлайн-сериалы для развлечения и обучения

Сейчас сайт работает в тестовом режиме. На нем размещены три раздела с видеороликами: базовые знания по цифровой грамотности для новичков, цифровая грамотность для учителей и образовательный раздел для родителей "Онлайн-безопасность для детей". Курсы разработаны студией онлайн-образования EdEra при поддержке компаний Google, Microsoft, CISCO, Global Teacher Prize, Академия ДТЭК, ПРООН UNDP, а сами учебные видео сделаны в виде образовательно-развлекательных сериалов. Украинские звезды, такие, например, как актриса Ольга Сумская, телеведущие Мария Ефросинина и Надежда Матвеева, комики из юмористического шоу "95 квартал", режиссер Руслан Ханумак, в форме диалога делятся своим опытом использования гаджетов в повседневной жизни с экспертом по цифровой образования, а он отвечает на их вопросы. "Мы хотели, чтобы это было по существу, коротко и интересно. Особенно учитывая, что аудитория нашего портала - преимущественно люди старшего возраста, которые никогда ранее не проходили онлайн-курсы. Поэтому выбрали формат, который им ближе - образовательные сериалы", - рассказывает заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Елизавета Семененко с мужем уже просмотрела все доступные серии "сериала" по цифровой грамотности для новичков. Женщина даже прошла тестирование после каждого видео на закрепление изученного и с нетерпением ждет следующие уроки. Разработчики обещают добавлять новые серии в течение года. После окончания обучения и написания финального теста пользователи смогут получить образовательный цифровой сертификат, который можно отправлять работодателю, публиковать в соцсетях.

Новости по телевизору не должны быть единственным источником информации

Председатель правления Всеукраинского союза активного долголетия "ІТ-бабушки" Ольга Филиппова считает, что проект по цифровому образованию является чрезвычайно важным для украинцев, особенно для людей старшего возраста. По ее словам, таких людей учить современным технологиям очень трудно, однако это необходимо для их большей интеграции в современную социальную жизнь. "Это намного уменьшит коррупцию, и снимет напряжение в обществе, если действительно все будет у человека в смартфоне и не надо лишний раз общаться с чиновниками, стоять в очередях в банках или бесконечно смотреть новости только по телевизору", - пояснила DW Ольга Филиппова.

Зачем создавать созданное?

Однако правительственная инициатива уже подверглась критике. Алексей Доценко, координатор проектов благотворительного фонда "Шаг навстречу", который занимается цифровым образованием украинцев оффлайн, считает, что в Украине достаточно возможностей получать бесплатное IT-образование. По его словам, существуют образовательные платформы Prometheus, "Открытый университет Майдана", EdEra, "Строй свое", Skills academy, онлайн-курсы от Google, где можно бесплатно и качественно научиться онлайн-навыкам. Кроме этого, существует сеть бесплатных оффлайновых курсов для всех возрастов.

Учиться цифровой грамоте никогда не поздно

"Таких образовательных материалов в интернете много и лучшего качества по всем аспектам. Почему государством тратились деньги для запуска этой платформы - большой вопрос. Эти видео малоинформационны, а в "экспертности" некоторых ведущих есть сомнения", - поделился с DW Алексей Доценко. По его мнению, разработчикам курсов не следует ограничиваться лишь отдельными категориями пользователей.

Цифровая грамотность за швейцарские деньги

В министерстве цифровой трансформации отмечают, что со временем на онлайн-платформе появятся продвинутые образовательные сериалы для разных специализаций и профессий. Если образовательные интернет-курсы будут иметь успех, то в дополнение к ним массово по всей стране правительство планирует открывать образовательные оффлайн-хабы, где можно будет получить углубленные цифровые навыки. К этому будут привлекать библиотеки, центры предоставления административных услуг, школы и университеты.

Сейчас проект "Государство и я: цифровое образование" воплощается при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, финансируемой Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа. В фонде DW сообщили, что на запуск портала, съемку сериалов, работу экспертов, наполнение контента из госбюджета Украины не потрачено ни копейки. Все оплатили швейцарские партнеры - и сумма финансирования составила более полутора миллиона гривен. "Сейчас ведутся переговоры с партнерами, которые уже разработали подобные курсы. Все наработки будут интегрированы на национальную платформу. Мы хотим, чтобы это была единственная точка входа, где можно будет найти все для обучения в различных форматах для обучения пользованию технологиями", - отметила проектный менеджер программы EGAP Фонда Восточная Европа Елена Саенко. Вскоре образовательные сериалы по цифровой грамотности можно будет смотреть и на региональном телевидении.

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