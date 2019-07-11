Как в Украине будут бороться с педофилией: принудительная кастрация и открытый реестр

Общественная дискуссия о необходимости более жесткого наказания за сексуальное насилие в отношении детей ведется в Украине уже долгое время.11 июля Верховная рада приняла закон, основными пунктами которого стали увеличение срока заключения за изнасилование или надругательство над несовершеннолетними, создание открытого реестра педофилов и принудительная химическая кастрация насильников.

Петиция сработала

В мае 2019 года на сайте украинского парламента появилась электронная петиция о защите детей от сексуального насилия. Ее инициаторы требовали от депутатов как можно скорее рассмотреть законопроект №6607, ужесточающий наказание за совершение сексуальных преступлений по отношению к детям.

21 процент украинских детей возможно подвергался сексуальному насилию

В тексте петиции ее автор, юрист-криминолог Анна Маляр, со ссылкой на данные недавнего исследования Совета Европы, писала о том, что " 21 процент опрошенных украинских детей подвергались сексуальному насилию".

Инициатива предлагала проводить добровольную химическую кастрацию педофилов и тех, кто совершил особо тяжкое преступление на сексуальной почве в отношении ребенка, а также создать частично открытый реестр лиц, осужденных за сексуальное насилие над детьми.

За месяц петицию подписали всего несколько тысяч человек. Затем в конце июня в Одесской области была найдена изнасилованной и убитой 11-летняя школьница Дарья Лукьяненко. После этого в течение нескольких дней петиция набрала более 28 тысяч подписей при необходимых для рассмотрения парламентом 25 тысячах.

Обычно электронные петиции проходят в Верховной раде долгий путь, но на этот раз депутаты отреагировали молниеносно, постановив провести внеочередное заседание для голосования по законопроекту №6607, зарегистрированному в Раде еще в 2017 году. Он был подан группой депутатов во главе с Олегом Недавой и Мустафой Найемом, а к работе над документом привлекались адвокаты, представители полиции и прокуратуры, врачи и криминалисты.

Законопроект Недавы и Найема

В этом законопроекте дублировались требования петиции: в частности, создание реестра педофилов, к которому будут иметь доступ только министерство юстиции, правоохранительные органы и руководители учебных заведений в случае приема на работу сотрудников. Законопроект предусматривал увеличение срока заключения насильников и педофилов до 12-15 лет, а в случае повторного сексуального преступления - пожизненное заключение.

Химическая кастрация, а именно введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение, предлагалась только как добровольное мероприятие после отбывания преступниками наказания и только для тех, кому психиатры поставили диагноз - "педофилия".

Рада проголосовала за радикальный проект борьбы с педофилами

Однако в повестке дня внеочередного заседания парламента появился еще один альтернативный законопроект от лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Суть его почти совпадала с основным законопроектом, однако в некоторых деталях он существенно отличался. Ляшко предлагал безальтернативно наказывать за все сексуальные преступления в отношении малолетних лишением свободы на срок 15 лет без права досрочного освобождения с принудительной химической кастрацией. Кроме этого, законопроект Ляшко предусматривал создание открытого реестра лиц, осужденных за изнасилование детей, развращение несовершеннолетних и половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости.

Украинские школьники

"Чтобы не только правоохранители, но и каждая мама, папа могли зайти в реестр и посмотреть, где может подстерегать опасность, где может быть подонок, чтобы он на пушечный выстрел не подходил к школе, детсаду, детской площадке. Кастрировать, чтобы он не насиловал наших детей", - эмоционально заявил Ляшко, представляя свой законопроект. По его словам, именно он инициировал сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Рады.

Депутаты голосовали за оба законопроекта по сокращенной процедуре. После пылкой речи лидера Радикальной партии его инициатива получила поддержку большинства депутатов. За него проголосовали 247 из 450 депутатов. Умеренный законопроект Недавы и Найема депутаты провалили, хотя символично проголосовали за то, чтобы взять его положения "за основу".

Закон о борьбе с педофилами является популистским

Автор петиции Анна Маляр - в отчаянии. Она ожидала принятия закона, базирующегося не на популистских заявлениях, а на наработках специалистов за два года. "Это предвыборная пиар-технология. Народные депутаты даже не читали, за что они проголосовали в законопроекте Ляшко", - говорит юрист-криминолог, специализирующаяся на комплексном изучении преступности, преступников и жертв преступлений.

Она убеждена, что парламентарии не случайно активно включились в решение проблемы сексуального насилия над детьми именно перед выборами, ведь твердая позиция может принести им новые голоса избирателей. Однако из-за желания политиков заработать быструю поддержку избирателей и голосовать, не вникая в суть проблемы, по словам Маляр, теперь в Украине химической кастрации будут подвергаться все, кто совершает сексуальные преступления в отношении детей, вне зависимости от того, поставили ли им медики диагноз "педофилия". "В частности, кастрировать будут и за развращение малолетних, даже при отсутствии сексуального контакта. Но химическая кастрация, как медицинская мера, применяется же исключительно к больным! Такой подход действует во всем мире", - пояснила Маляр в интервью DW.

В Украине может возрасти риск самосуда над педофилом

Президент криминологической ассоциации Украины Александр Бандурка указывает, что в Украине уже давно требуется законодательное урегулирование защиты малолетних от сексуального насилия. "Только за вчерашний день были изнасилованы трое детей. Это потому, что существует почти полная безнаказанность за такие преступления", - указывает Бандурка.

Украинские полицейские

В Национальной полиции также констатируют рост сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Однако правоохранители опасаются некоторых положений нового закона. "Открытый реестр насильников и педофилов может привести к самосуду. Самосуд будет неизбежным, зная ментальность украинцев", - предостерегает заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

Есть замечания к принятому закону и у экспертов. Николай Хавронюк, эксперт по уголовному праву Центра политико-правовых реформ, указывает на то, что увеличение срока заключения за сексуальные преступления против детей спровоцирует волну убийств малолетних. "Когда преступник знает, что после изнасилования он будет сидеть уже не 7, а 15 лет, и его кастрируют, то он скорее убьет свою жертву, чтобы скрыть изнасилование и не отбывать такое наказание. Потому что, это определенная гарантия, что его не найдут", - считает он. По мнению эксперта, такая тенденция наблюдалась в советское время, когда в уголовном кодексе существовала смертная казнь за изнасилование малолетних. К тому же, отмечает Хавронюк, в Украине нет подзаконных актов для определения условий кастрации.

Эксперты надеются, что на принятый в спешке под выборы популистский закон о наказании за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних будет наложено вето президента.

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