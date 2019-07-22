Как в Ташкенте собираются реформировать газовую отрасль

Сохранит ли "Лукойл" свои позиции в Узбекистане, если там будет принята доктрина энергетической безопасности, о которой заявляет министерство энергетики республики? Этот вопрос возник в связи с данными, описывающими нынешнее состояние газовой отрасли Узбекистана и порция за порцией обнародованными руководством страны. Согласно этой информации, инфраструктура газоснабжения изношена на 80-90 процентов, газодобыча своими силами снизилась за десять лет на треть, а добыча иностранными компаниями за тот же период выросла в четыре раза.

"Лукойл" и внешний долг Узбекистана по газу

Эти компании продают добытый в стране газ самому Узбекистану по мировым ценам, а власти на внутреннем рынке реализуют его по ценам, втрое ниже, из-за чего у национальной компании "Убекнефтегаз" накопился значительный долг перед внешними партнерами.

Главным виновником проблем в газовой отрасли в Узбекистане при этом называются соглашения о разделе продукции (СРП), заключенные между "Узбекнефтегазом" и иностранными компаниями, согласно которым расходы этих фирм покрываются за счет вывоза части добытого газа. А более всего Ташкент должен "Лукойлу". Напомним, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед Сенатом, критически высказывался об этом долге, составляющем 600 миллионов долларов.

Узбекистан задолжал "Лукойлу" 600 млн долларов

При этом не стоит забывать, что СРП с "Лукойлом" было подписано в 2004 году, когда Шавкат Мирзиёев занимал пост премьер-министра. Поэтому разговор о том, что при его заключении были нарушены национальные интересы страны, "вызывает вопрос о собственной роли в этом" нынешнего президента, замечает сотрудница Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Зарина Додобаева. И указывает на то, что Узбекистан, обладая богатыми запасами углеводородов, пока не может сам разрабатывать их в столь больших объемах.

"Поэтому Ташкент согласился принять СРП. Закон, одобренный в 2001 году, дает возможность предоставлять иностранному инвестору на определенный срок на возмездных условиях исключительные права на добычу и реализацию газа. Но когда об этом заключались договоры между Ташкентом и "Лукойлом", цены на газ были стабильными и высокими, и соглашения устраивали обе стороны", - напоминает она.

Шавкат Мирзиёев

При этом Шавкат Мирзиёев хоть и был главой правительства, но его свобода принятия решений в конечном счете ограничивалась волей тогдашнего президента Ислама Каримова.

"Сейчас общая ситуация изменилась, но и у него теперь развязаны руки. Он хотел бы проводить политику, направленную на создание самостоятельной инфраструктуры в экономике, в том числе, в энергетике. Но денег на это не хватает", - продолжает Додобаева.

Как "Узбекнефтегаз" решает проблемы с иностранными инвесторами

Руководство Узбекистана с июля 2019 года действует в соответствии с концепцией развития нефтегазовой отрасли до 2030 года. Согласно документу, "Узбекнефтегазу" надлежит нарастить добычу газа, не говоря уже о модернизации системы газопроводов. Но данные за 2017-2018 годы свидетельствуют о том, что прирост добычи газа составил едва ли 40 процентов от прогнозных показателей - об этом прямо говорится в указе президента Узбекистана от 10 июля, в котором изложены меры по оздоровлению отрасли.

"Концепция развития отрасли до 2030 года - это проект, содержащий планы и обещания, но пока он, увы, не подкреплен реальными возможностями" и не предъявлен для оценки широкому кругу экспертов, констатирует ташкентский политолог Юрий Черногаев. Он обращает внимание на то, с какой легкостью глава "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидиков на встрече с журналистами через неделю после того, как президент страны признал долг перед "Лукойлом", заявил, что проблемы с этим долгом нет.

Убытки "Узбекнефтегаза" в 2017-2018 годах составили 7-8 трлн сумов

При этом Сидиков сообщил, что убытки "Узбекнефтегаза" в 2017-2018 годах составили 7-8 трлн сумов (800-900 млн долларов). А в СМИ приводятся данные о том, что на фоне значительного снижения объемов газа, добываемого этой компанией, ряд отраслей экономики республики из-за нехватки голубого топлива переведены на снабжение углем.

Руководство отрасли ссылается на то, что для решения проблем "Узбекнефтегаза" надо было бы повысить тарифы на газ в стране вдвое. Но президент на это не пошел, поэтому цены будут повышены не столь значительно (как можно понять, исходя из обсуждений в парламенте Узбекистана, рост цен должен быть "приближен" к уровню инфляции. - Ред.), а остальное возьмет на себя государство. С другой стороны, в отношении долга "Лукойлу" Ташкент ссылается на достижение хорошей договоренности с компанией.

По словам Зарины Додобаевой, "вице-президент "Лукойла" заявил, что долг будет реструктуризирован, и Узбекистану будет дана возможность забирать около 5 млрд кубов в год на внутренние нужды по более низким ценам", чем на мировом рынке. Скидка должна составить 12,5%. Но готов ли Ташкент в целом пересмотреть СРП?

Сохранит ли Узбекистан соглашение о разделе продукции

"Ташкент не очень любит попадать в глубокую зависимость от кого-либо, будь то "Лукойл" или корейские компании, с которыми тоже заключено соглашение о СРП. Или потенциальные китайские партнеры, которые полностью сделали зависимой Туркмению. И доктрина экономической безопасности рано или поздно будет принята. Но доктрина доктриной, а кушать надо сейчас", - рассуждает Зарина Додобаева.

Добыча газа в Узбекистане (фото из архива)

Поэтому Ташкент и дальше будет договариваться с "Лукойлом" о снижении или реструктуризации долга, но вряд ли выйдет из соглашения по СРП, хотя глава "Узбекнефтегаза" заявлял о пересмотре закона о СРП. Открыто Узбекистан не будет сейчас предпринимать действия, ограничивающие работу "Лукойла" и другиех компаний, полагает она. К тому же, по выражению Додобаевой, есть сведения, что у "Лукойл" в России сейчас не самые сильные позиции, и его от общего пирога оттесняют компании с большой долей государственного участия.

"Эта информация не проверена, но если это так, то "Лукойл" тем более заинтересован вкладывать в Узбекистан, на который и так приходится значительная доля его соглашений. И, понимая это, Ташкент может стараться выторговать себе более выгодные позиции. В том числе, чтобы показать населению, как руководство борется за большую самостоятельность и лучшие условия контрактов", - добавляет эксперт.

Иностранные фирмы и экологичная энергетика

В свою очередь, само по себе соглашение СРП не предусматривает перепродажи газа обратно стране, где он добыт. То есть долг Узбекистана перед "Лукойлом" связан не только с СРП, но и с тем, что в Узбекистане не хватает газа для внутреннего потребления.

Особенно эта нехватка ощутима зимой. Но для того, чтобы развить собственную газотранспортную систему, необходимы средства. А они, по мнению Юрия Черногаева, опять же, могут поступать не за счет создания новых подразделений для управления отраслью, чьи функции пока как следует не разъяснены, а от иностранных инвесторов, которые успешно продают узбекский газ за рубеж. В первую очередь, в Россию и в Китай. И при этом приходится забыть и о "зеленой" энергетике, и о том, что СРП не особо вынуждает иностранные фирмы думать об экологии Узбекистана.

Несмотря на этот замкнутый круг проблем, экономическое развитие страны все же идет, хотя не так эффективно, как бы многим хотелось, считает Зарина Додобаева: "У страны есть потенциал. Сейчас Узбекистан достаточно открыт для того, чтобы отправлять на обучение современным технологиям персонал, и стремится не только продавать углеводороды на экспорт, как делает Туркмения, а вкладывать средства в развитие на базе энергетики высокотехнологичных производств. Например, химической промышленности. Проводится реформа финансов, освобожден курс сума, изменены пошлины на экспортные товары".

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