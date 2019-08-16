Как в России можно оказаться в тюрьме из-за лекарства

В России заводят уголовные дела, связанные с ввозом в страну лекарств, в состав которых входят нарко- или психотропные вещества. Фигурантами становятся родители тяжелобольных детей.
Целый ряд препаратов, применяющихся за границей для облегчения страданий пациентов с тяжелыми заболеваниями, не разрешен к использованию в России. В первую очередь, речь идет об обезболивающих и транквилизаторах, в которых содержатся вещества, признанные российским законодательством наркотическими или психотропными, или их аналогах.
За ввоз данных препаратов на территорию РФ могут привлечь к уголовной ответственности. И именно такие случаи происходят все чаще. 12 августа 2019 года в Москве была задержана женщина (не желающая называть в СМИ свое имя), которая получила на почте из-за границы три посылки с лекарственным препаратом "Фризиум". Активный компонент данного лекарства - клобазам - находится в списке психотропных средств, оборот которых ограничен в РФ. Предназначалось оно для страдающего эпилепсией сына задержанной.
Уголовное дело из-за лекарства
Как рассказала DW директор хосписа "Дом с маяком", на попечении которого находится эта семья, Лида Мониава, в итоге посылки с препаратом арестовали как контрабанду психотропного вещества, а саму женщину продержали пять часов на почте. Позже сотрудники органов приехали к ней домой с обыском и изъяли жесткий диск ее компьютера.
16 августа пресс-служба Следственного комитета РФ распространила информацию о том, что "никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось".
В то же время в хосписе "Дом с маяком" DW сообщили, что в связи с данным случаем уголовное дело возбуждено все-таки было - по факту ввоза в страну психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. Хоспису известен номер этого дела, а саму мать уже неоднократно вызывали по нему на допросы. Позже факт возбуждения уголовного дела подтвердили и в Федеральной таможенной службе РФ.
Как следует из сообщения ведомства, москвичка проходит по данному делу в статусе свидетеля. Однако в хосписе "Дом с маяком" указывают, что "в ходе следственных мероприятий этот статус еще может измениться". "Нас это очень пугает", - говорит Лида Мониава.
Получение лекарств из заграницы может быть нарушением закона
Николай Беспалов - директор по развитию аналитической компании RNC Pharma и эксперт по фармацевтическому рынку. По его мнению, ситуации, подобные описанной, - это не столько проблема рынка, сколько проблема несовершенства российской правовой системы, регулирующей обращение препаратов, которые могут обладать психотропным или наркотическим эффектом.
"Сегодня простой человек, который приобрел такой препарат для себя или своих близких, нарушает действующее законодательство. Поэтому, если на него обратят внимание правоохранительные органы, его можно привлечь к ответственности", - говорит эксперт. По словам Лиды Мониавы, ей известно как минимум четыре случая задержания родителей тяжелобольных детей за получение из-за границы лекарств, которые не зарегистрированы в РФ.
Мать инвалида обвинили в торговле наркотиками
Летом 2018 года в такой ситуации оказалась Екатерина Коннова - мать шестилетнего Арсения, страдающего ДЦП, эпилепсией и рядом других заболеваний. Для лечения сына москвичка использовала снимающий судороги препарат "Диазепам", в котором содержится вещество из списка психотропных средств, оборот которых ограничен в РФ . При попытке продать другой семье пять оставшихся неиспользованными микроклизм с лекарством, недоступным в российских аптеках, Коннову задержали. Полиция предъявила матери тяжелобольного ребенка обвинение в торговле наркотиками, по которому ей грозило до 8 лет тюрьмы.
В апреле 2019 года в Екатеринбурге возбудили уголовное дело против девушки, заказавшей упаковку антидепрессантов в зарубежной интернет-аптеке. Предъявленное ей обвинение предполагало 20 лет колонии за "приобретение и контрабанду наркотиков в крупном размере".
В июле 2019 москвичку Елену Боголюбову, десятилетний сын которой страдает приступами судорог и нарушениями физического и умственного развития, также задержали на почте при получении заграничной посылки, в которой находился "Фризиум". Как рассказала Боголюбова по телефону DW, о том, что препарат, который облегчает страдания ее умирающему ребенку, не только не зарегистрирован, но и запрещен в России, она узнала совсем недавно.
Легальный ввоз лекарств в Россию
Для легального ввоза в Россию лекарства для личного потребления пациент должен задекларировать его на таможне, предоставив заверенный перевод рецепта лечащего врача, указывает Николай Беспалов.
"Если лекарственный препарат не зарегистрирован в России, то врач не может его официально назначить, а пациент не может его официально принимать, - объясняет Лида Мониава. - Если такое лекарство привозят из-за границы, это считается контрабандой".
По словам Беспалова, чтобы изменить ситуацию, необходимо вмешательство не только Минздрава, но и службы по контролю за оборотом наркотиков, и ряда других ведомств. Пока не будут внесены соответствующие законодательные изменения, подобные ситуации будут возникать снова и снова, подчеркивает эксперт. "Я не думаю, что в этом есть чья-то заинтересованность. Скорее всего, это неповоротливость российской бюрократической системы и некоторое историческое регуляторное наследие, которое сейчас требует объективного реформирования", - говорит Беспалов.
Реестр детей, нуждающихся в запрещенных в РФ лекарствах
Год назад сотрудники хосписа "Дом с маяком" совместно с родителями составили реестр детей, которые нуждаются в лекарствах, незарегистрированных в РФ. В основном, речь шла о препаратах, снимающих судороги при эпилепсии, онкологии или заболеваниях, вызванных повреждением плода при родах.
В течение месяцев родители со всей России посылали в хоспис сведения о себе и своих детях, а также их медицинские диагнозы. В итоге в списке оказалось более двух тысяч ста человек. Две недели назад сотрудники хосписа передали его в министерство здравоохранения, 16 августа в Минздрав была направлена его обновленная версия. "Каждый день нам присылают свои данные новые и новые родители", - говорит Мониава.
По ее словам, около месяца назад Минздрав пообещал хоспису сделать индивидуальные закупки препаратов, однако этого не произошло до сих пор. "Мы очень хотим, чтобы министерство здравоохранения сделало ускоренную льготную регистрацию препаратов в России", - говорит Мониава.
Кто поможет решить проблему
По мнению Николая Беспалова, ключевую роль в изменении текущей ситуации может сыграть гражданское общество. "Если ничего не делать, ситуация будет продолжаться годами. Но при условии активного давления со стороны общественности, думаю, проблему можно будет решить очень быстрыми темпами, в течение полутора-двух лет", - уверен эксперт.
Для Елены Боголюбовой - даже этот срок подобен вечности. "Самое страшное для матери - это бездействие", - говорит она. По словам москвички, закон о легализации препарата, облегчающего страдания детей-инвалидов, необходим России уже сегодня, ведь отмена этого лекарства грозит резким ухудшением состояния больных и тяжелыми физическими страданиями. "У многих счет идет не на годы, а на месяцы, - говорит она. - И если закон о легализации препарата не принять в экстренном порядке, скоро нам потребуется реестр детей, мучительно погибших за время его обсуждения".
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также:
Сообщение Таможенной службы РФ о возбуждении уголовного дела по факту ввоза в страну психотропных веществ
Статья DW об уголовном деле в связи с покупкой матерью не зарегистрированного в РФ препарата для своего ребенка