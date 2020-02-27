Как в Праге появилась площадь Бориса Немцова: сигнал для властей РФ

В Праге увековечили память убитого пять лет назад российского политика Бориса Немцова. В честь него была переименована площадь у посольства РФ. Событие не обошлось без провокаций. Репортаж DW.
Российское посольство в Праге теперь находится по адресу "Площадь Бориса Немцова, дом 1". В четверг, 27 февраля, табличку с новым названием торжественно открыли мэр Праги Зденек Гржиб, дочь убитого пять лет назад оппозиционного российского политика Жанна Немцова и около сотни политических активистов.
Не обошлось без провокаций: весьма агрессивно настроенный мужчина сначала громко свистел во время официальных речей, а потом пытался на чешском языке перекричать выступавших, выказывая недовольство по поводу переименования и провоцируя других участников акции.
Началась легкая потасовка, которую с успехом пресекла пражская полиция. Правоохранители аккуратно оттеснили мужчину и убедили собравшихся не трогать его, через полчаса он ушел. Активисты уверены: этому мужчине заплатили, чтобы он устроил провокацию и продемонстрировал недовольство жителей Праги появлением площади Бориса Немцова.
Солидарность с российской оппозицией
"Данным жестом город выражает солидарность с российской оппозицией и присоединяется к другим городам, которые обращают внимание на политическую ситуацию в России", - заявил мэр Праги Гржиб. Речь идет о Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве, где в честь Бориса Немцова уже названы площади и скверы.
Зденек Гржиб - лидер чешской Пиратской партии. Нельзя сказать, что переименование площади, где находится российское посольство, вызвало восторг у центральных властей. Так, в пресс-службе президента Милоша Земана лишь сухо прокомментировали, что это - "политическое решение".
Что говорят местные жители о площади Немцова?
Ряд СМИ также сообщали, что некая группа активистов выступает против переименования. Но, судя по всему, она не очень большая - это показал нерепрезентативный опрос DW на улицах города. Корреспондент DW опросил чуть более 20 местных жителей.
Большинство из них ничего не знают ни о Борисе Немцове, ни о переименовании площади. В курсе происходящего оказались лишь три человека, которые переименование поддержали. Однако они сомневаются, что это поможет демократии в России. "Это лишь переименование площади. Не думаю, что это что-то изменит", - заявил в разговоре с DW тридцатилетний мужчина. Никто из опрошенных жителей Праги не сказал, что у прежнего названия "Под каштанами" есть какая-то особая историческая ценность.
Где еще могут появиться площади имени Немцова?
Прага, видимо, не последний город, где появятся площади имени Бориса Немцова. Похожие инициативы есть в Варшаве, Торонто и Лондоне. По словам Жанны Немцовой, официальное переименование занимает немало времени.
Может ли площадь Бориса Немцова появиться в Москве? "В российской столице площади, улицы и мосты носят названия героев, которые соответствуют ценностям нынешнего политического руководства, в том числе - Владимира Путина. Например, Ахмата Кадырова или Уго Чавеса. Площадь Немцова появится тогда, когда у руководства России будут те ценности, которые разделял мой отец", - добавила Жанна Немцова в интервью DW.
Сигнал для росссийских властей
Несмотря на это, Жанна Немцова считает появление площади Немцова в Праге важным сигналом для российских властей, напоминанием, что убийство надо расследовать до конца.
Она также отметила, что памятная табличка на доме, где жил ее отец в Москве, появилась лишь после того, как в Вашингтоне переименовали площадь.
Власти Праги решили не ограничиваться одним переименованием и в тот же день назвали одну из аллей города именем убитой в России журналистки Анны Политковской. До новой площади Бориса Немцова от нее можно дойти за несколько минут.
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