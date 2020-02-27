 Как в Праге появилась площадь Бориса Немцова: сигнал для властей РФ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 27.02.2020

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Европа

Как в Праге появилась площадь Бориса Немцова: сигнал для властей РФ

В Праге увековечили память убитого пять лет назад российского политика Бориса Немцова. В честь него была переименована площадь у посольства РФ. Событие не обошлось без провокаций. Репортаж DW.

Участники открытия площади Бориса Немцова в Праге

Участники открытия площади Бориса Немцова в Праге

Российское посольство в Праге теперь находится по адресу "Площадь Бориса Немцова, дом 1". В четверг, 27 февраля, табличку с новым названием торжественно открыли мэр Праги Зденек Гржиб, дочь убитого пять лет назад оппозиционного российского политика Жанна Немцова и около сотни политических активистов.

Tschechien, Prag: Eröffnung des Platzes von Boris Nemzow (DW/N. Batalov )

Не обошлось без провокаций: весьма агрессивно настроенный мужчина сначала громко свистел во время официальных речей, а потом пытался на чешском языке перекричать выступавших, выказывая недовольство по поводу переименования и провоцируя других участников акции.

Началась легкая потасовка, которую с успехом пресекла пражская полиция. Правоохранители аккуратно оттеснили мужчину и убедили собравшихся не трогать его, через полчаса он ушел. Активисты уверены: этому мужчине заплатили, чтобы он устроил провокацию и продемонстрировал недовольство жителей Праги появлением площади Бориса Немцова.

Солидарность с российской оппозицией

Во время открытия площади Бориса Немцова в Праге 27 февраля 2020 года

"Данным жестом город выражает солидарность с российской оппозицией и присоединяется к другим городам, которые обращают внимание на политическую ситуацию в России", - заявил мэр Праги Гржиб. Речь идет о Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве, где в честь Бориса Немцова уже названы площади и скверы.

Зденек Гржиб - лидер чешской Пиратской партии. Нельзя сказать, что переименование площади, где находится российское посольство, вызвало восторг у центральных властей. Так, в пресс-службе президента Милоша Земана лишь сухо прокомментировали, что это - "политическое решение".

Что говорят местные жители о площади Немцова?

Ряд СМИ также сообщали, что некая группа активистов выступает против переименования. Но, судя по всему, она не очень большая - это показал нерепрезентативный опрос DW на улицах города. Корреспондент DW опросил чуть более 20 местных жителей.

Во время открытия площади Бориса Немцова в Праге 27 февраля 2020 года

Большинство из них ничего не знают ни о Борисе Немцове, ни о переименовании площади. В курсе происходящего оказались лишь три человека, которые переименование поддержали. Однако они сомневаются, что это поможет демократии в России. "Это лишь переименование площади. Не думаю, что это что-то изменит", - заявил в разговоре с DW тридцатилетний мужчина. Никто из опрошенных жителей Праги не сказал, что у прежнего названия "Под каштанами" есть какая-то особая историческая ценность.

Где еще могут появиться площади имени Немцова?

Контекст

Все пять предлагаемых маршрутов в центре города Смольный отклонил, отметив в своем отказе, что "неясно", что организаторы подразумевают под аббревиатурой "РФ". (25.02.2020)

В Праге появилась площадь Бориса Немцова. Подобные инициативы, которые в некоторой степени воздействуют и на власти в России, есть и в других городах, напомнила дочь политика в беседе с DW. (25.02.2020)

Прага, видимо, не последний город, где появятся площади имени Бориса Немцова. Похожие инициативы есть в Варшаве, Торонто и Лондоне. По словам Жанны Немцовой, официальное переименование занимает немало времени.

Может ли площадь Бориса Немцова появиться в Москве? "В российской столице площади, улицы и мосты носят названия героев, которые соответствуют ценностям нынешнего политического руководства, в том числе - Владимира Путина. Например, Ахмата Кадырова или Уго Чавеса. Площадь Немцова появится тогда, когда у руководства России будут те ценности, которые разделял мой отец", - добавила Жанна Немцова в интервью DW.

Сигнал для росссийских властей

Несмотря на это, Жанна Немцова считает появление площади Немцова в Праге важным сигналом для российских властей, напоминанием, что убийство надо расследовать до конца.

Жанна Немцова на открытии площади в Праге, названной именем ее отца Бориса Немцова

Жанна Немцова на открытии площади Бориса Немцова в Праге

Она также отметила, что памятная табличка на доме, где жил ее отец в Москве, появилась лишь после того, как в Вашингтоне переименовали площадь.

Власти Праги решили не ограничиваться одним переименованием и в тот же день назвали одну из аллей города именем убитой в России журналистки Анны Политковской. До новой площади Бориса Немцова от нее можно дойти за несколько минут.

Плакат с надписью Борись! на площади Бориса Немцова в Праге 27 февраля 2020 года
Посольство Российской Федерации в Праге

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