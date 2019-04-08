Как в Петербурге судят двух фигурантов дела "Сети"

Петербургских фигурантов дела "Сети" Бояршинова и Филинкова обвиняют в участии в террористическом сообществе и планах свержения власти в РФ. Как прошло первое заседание суда по их делу, в репортаже DW.
Московский окружной военный суд в понедельник, 8 апреля, начал рассмотрение по существу дела двух предполагаемых участников группировки "Сеть" из Петербурга - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Суд рассматривает их дела в помещении 224-го Гарнизонного военного суда Петербурга. Обоих обвиняют в участии в террористическом сообществе, а Бояршинова еще и в незаконном хранении взрывчатых веществ.
Последний уже признал вину, а Филинков настаивает, что дал признательные показания под пытками. Еще один петербургский фигурант дела, Игорь Шишкин, уже получил относительно небольшой для "террористической" статьи срок - 3,5 года колонии - за признание вины и досудебную сделку со следствием.
"Сеть" обвиняют в намерении свергнуть власть
Подсудимых молодых людей в понедельник привезли в здание суда за полчаса до начала заседания. Они улыбались и о чем-то переговаривались. Виктор надел толстовку с надписью "Ваш электрошок не убьет наши идеи". Ближе к началу заседания перед зданием собралась очередь из журналистов и сочувствующих. Хотя зал был довольно большим, все желающие не смогли уместиться внутри. Среди слушателей оказалась и член Совета федерации Людмила Нарусова.
После представления подсудимых адвокат Филинкова Виталий Черкасов заявил ходатайство о том, чтобы его подзащитного освободили из "клетки" и позволили ему находиться рядом с защитником. "Помещение моего подзащитного в так называемый аквариум противоречит принципу презумпции невиновности, - заявил Черкасов. - Европейский суд соглашается, что это является посягательством на его права и достоинство". Тем не менее, коллегия судей отклонила ходатайство, сославшись на то, что Филинкову накануне продлили содержание под стражей до 11 июня.
Филинков не признает себя виновным
Следом за этим прокурор зачитала обвинительное заключение. Гособвинение считает, что террористическое сообщество "анархистского толка" с условным названием "Сеть" создал пензенский фигурант этого дела Дмитрий Пчелинцев вместе с неустановленным лицом не позднее мая 2015 года. "Сеть" якобы являлась боевой группой людей, разделяющих анархистскую идеологию. Их целью называется "насильственный захват и ликвидация государственных органов и институтов государственного управления", а также "насильственное свержение власти в России".
У каждого из участников "боевой группы", как считает обвинитель, была своя роль. Так, Филинкова называют "связистом". Он якобы отвечал за конспирацию и обучение своих напарников работе с техникой. Вместе с Бояршиновым и Шишкиным молодой программист, по данным следствия, овладел мастерством стрельбы и обращения со взрывчаткой, а также научился вести бой и захватывать здания. Его соседа по "аквариуму" гособвинение называет "сапером". Он якобы учил других участников группы изготавливать взрывчатку и обращаться с ней. С направлениями деятельности террористического сообщества, по этой версии, молодые люди познакомились в Ленобласти на слете анархистов в июле 2016 года. Поскольку Бояршинова в январе 2018 года задержали с банкой пороха, то его обвиняют еще и в незаконном хранении взрывчатки.
Юлий Бояршинов заявил, что признает себя виновным. Виктор Филинков виновным себя не считает. Следующее заседание пройдет во вторник и начнется с показаний Юлия Бояршинова.
Показания могли быть даны под пытками
"Я рад тому, что общественное внимание к этому суду повышенное, - сказал DW адвокат Филинкова Виталий Черкасов. - Это будет дисциплинировать суд, он постарается соблюдать принципы равноправия сторон". При этом юрист отметил, что ему уже дали повод обратиться с жалобой в ЕСПЧ. Он считает противоправным отказ коллегии освободить его подзащитного из клетки на время заседания.
Приятным удивлением для Черкасова было присутствие на заседании сенатора Людмилы Нарусовой. "Она попросила, чтобы я ей переслал некоторые документы, - рассказал адвокат. - Людмила Борисовна готовит поправки в Уголовный кодекс, чтобы там была отдельная статья за пытки. Отсюда и интерес к делу".
О пытках со стороны сотрудников ФСБ заявили многие фигуранты дела. Большинство из них сразу после задержания дали признательные показания, после чего отказались от них. Например, Виктора Филинкова, по его словам, избивали и пытали электрошокером прямо в минивэне, в котором его перевозили спецслужбисты. Правда, улики - окровавленные шапку и джинсы - следователи найти не смогли, а применение шокера посчитали законным - за попытку сбежать.
Следы пыток члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская отмечали и у Игоря Шишкина. Врачи диагностировали у него перелом нижней стенки глазницы, но он заявил, что травмировался на тренировке по смешанным единоборствам. Шишкин не признал пытки в отношении себя, дал показания против бывших друзей и в январе получил 3,5 года колонии общего режима. Пензенские обвиняемые тоже утверждают, что их пытали: Дмитрий Пчелинцев из-за этого совершил попытку суицида. Следователи не смогли подтвердить ни одного факта применения пыток.
"В прошлом году мы подали жалобу в ЕСПЧ на то, что Россия не выполнила предусмотренные Европейской конвенцией требования о запрете пыток и их расследования, - сообщил DW Черкасов. - На предстоящих слушаниях мы будем фиксировать обстоятельства, которые бы указывали на то, что процесс над Виктором ведется несправедливо и предвзято, чтобы подать жалобу на нарушение шестой статьи Европейской конвенции (право на справедливое разбирательство дела независимым и беспристрастным судом – С.С.)".
Напомним, дело "Сети" началось осенью 2017 года в полутора тысячах километрах от Петербурга - в Пензе. Учитывая, что Игорь Шишкин уже получил свой срок, а в отношении пензенца Егора Зорина дело прекращено (считается, что он дал первые показания по этому делу), фигурантами остаются девять человек.
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