Как в Москве почтили память жертв Большого террора в СССР

В Москве в понедельник, 29 октября, в 12-й раз прошла акция "Возвращение имен". Каждый год правозащитное общество "Мемориал" накануне официального дня памяти жертв политических репрессий в СССР собирает свое, негосударственное мероприятие. Сотни людей приходят к Соловецкому камню и зачитывают имена расстрелянных в годы Большого террора (в 1937-1938-х годах). За церемонией наблюдала корреспондент DW.

С 10.00 у Соловецкого камня - традиционная очередь. Но в этом году она не тянется вдоль Политехнического музея, как раньше, а змейкой вьется вдоль ремонтных заграждений вокруг камня. Чтобы облагородить заборы, известный архитектор Евгений Асс за сутки придумал небольшую фотовыставку о советских тюрьмах и лагерях. В саму очередь можно попасть только из единственного входа в подземном переходе, пройдя через металлоискатели. Все эти ограничения кажутся организаторам незначительными после того, как московские власти пытались перенести акцию в другое место или вовсе ее не согласовать. Но в последний момент – передумали.



У самой акции - ее придумала исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова - очень понятная, монотонная механика. Получаешь лист с именем и строкой биографии жертвы террора, ждешь своей очереди и зачитываешь его у микрофона. Кочегар, чернорабочий, художник-график, крестьянин - одни из 40 тысяч расстрелянных в Москве. За 12 лет удалось прочитать чуть больше половины. "И это только имена тех, кого расстреляли. А люди, которые умерли в лагерях, им что, легче было?" - говорит сопредседатель московского "Мемориала" Ирина Островская.

В очереди к микрофону люди стоят и по два, и по три часа

Мало кто зачитывает просто имя на бумажке. Через одного люди вспоминают своих родственников, чьих имен нередко нет в "Мемориале". А потому список ширится после каждой акции. "Нам их еще читать и читать", - говорит Островская.



Непростая очередь



Чем ближе к вечеру, тем длиннее очередь к микрофону. В ней стоят и по два, и по три часа, греются, пьют чай, заряжают телефоны на мобильных станциях с зарядками и снова возвращаются. 37-летняя Софья пришла на акцию с грудным ребенком, а год назад приходила сюда же беременной. "Очень важно, чтобы произнесли имена этих людей. Сейчас все так представлено, будто бы не было этой части нашей истории. Словно это ничего не значит", - говорит девушка.



Организаторы вспоминают, как на "Возвращение имен" незадолго до своей смерти пришел уже слабый, больной писатель Василий Аксенов. Ему предложили не стоять в очереди и сразу пройти к микрофону. Аксенов ответил, что среди таких людей он предпочитает все же постоять. За ним тогда были писательница Людмила Улицкая и актер Александр Филиппенко.





В нынешнем году отдельной делегацией к Соловецкому камню пришла дипломатическая делегация. Послы Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши и других стран не зачитывали имена - просто возложили цветы. "Конечно, в России такие акции памяти не всегда просто организовывать. Но они очень важны, ведь в расстрельных списках есть и немецкие граждане", - прокомментировал свой визит корреспонденту DW посол Германии Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch).



Политзаключенные сегодня – вспоминать или нет?



Хотя эта - по сути, светская - панихида посвящена прошлому, многие подходили к микрофону, чтобы говорить о настоящем. Десятки человек просили освободить украинского режиссера Олега Сенцова, руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, его соратника Сергея Колтырина, а также главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. "Бывают разные политические настроения, бывает злоупотребление властью, бывают разные проблемы, которые возвращаются, и поэтому очень важно об этом помнить", - говорит 24-летний культуролог Дана, которая просила освободить политических заключенных.



Микрофон у людей, ругающих современную власть, не отнимают. "Понимаем, что людям просто негде больше это сказать. Но сегодняшние события - несколько другие", - говорят организаторы и просят, чтобы акция была именно о репрессированных XX века.



Где еще вспоминают жертв репрессий в СССР



Соловецкий камень - не единственное место, где в эти дни зачитывают имена. "Возвращение имен" идет параллельно в десятках городов по всему миру, включая Лондон и Вашингтон. Чтение продолжится и 30 ноября, на акции "Молитва памяти", которая пройдет в 20 городах России.

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