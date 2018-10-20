Как в мире отреагировали на убийство журналиста Хашогги

Политики ряда стран не верят в официальную версию Эр-Рияда о гибели журналиста Джамаля Хашогги во время драки. Немецкие "зеленые" требуют прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию.
Спустя почти три недели после исчезновения журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле официальный Эр-Рияд признал факт его насильственной смерти. Согласно официальной версии, к ней привела драка между Хашогги и сотрудниками консульства, передают саудовские государственные СМИ со ссылкой на генпрокуратуру страны. По делу об убийстве Хашогги задержаны 18 подданных королевства, отмечается в сообщении.
Живший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.
Ранее турецкие и американские СМИ сообщили, что подозреваемые в причастности к исчезновению Хашогги являются представителями окружения наследного принца Сальмана: по их данным, журналист был подвергнут пыткам и убит специальным "отрядом" из Саудовской Аравии. При этом журналисты ссылаются на аудиозаписи, которые якобы имеются в распоряжении турецких спецслужб.
Трамп не спешит вводит санкции против Эр-Рияда
Дональд Трамп сдержанно отреагировал на заявление Эр-Рияда. Президент США отметил, что объяснения саудовской стороны заслуживают доверия, и приветствовал задержание 18 подозреваемых. При этом глава Белого дома подчеркнул, что дело Хашогги все еще нельзя считать полностью раскрытым.
Что же касается возможных санкций в отношении Саудовской Аравии, то Трамп выразил надежду на то, что Конгресс воздержится от такого шага: ведь это ударило бы по американским производителям вооружений, заключившим многомиллиардные контракты на поставку саудовцам своей продукции. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, Трамп хотел бы поговорить с саудовским наследным принцем, пояснил президент США.
Между тем другие американские политики высказались в гораздо более жестких тонах. Заявление саудовской стороны вызывает больше вопросов, чем ответов, отметил конгрессмен Петер Кинг. Ему вторит и сенатор-республиканец Линдси Грэм. "Сказать, что я скептически отношусь к саудовской версии об убийстве Хашогги, будет преуменьшением. Сначала нам говорили, что Хашогги якобы покинул посольство, и Саудовская Аравия категорически отрицала свою причастность к преступлению. Теперь же нам говорят, что он был убит в посольстве во время драки, и все это - без ведома наследного принца", - написал сенатор в Twitter.
Анкара: заявление Саудовской Аравии - это позор
Турецкое правительство и спецслужбы ранее распространили информацию о том, что Хашогги был убит в консульстве. В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) называют столь позднее признание этого факта Эль-Риядом "позором".
В Анкаре пообещали провести всеобъемлющее расследование смерти журналиста. "Турция раскроет все, что произошло", - заявил официальный представитель ПСР Омер Джелик. От предварительных выводов он воздержался, однако заявил, что руководство страны "не позволит, чтобы дело было замято".
Провести тщательное расследование преступления призывают и правительства Великобритании и Нидерландов. "Что произошло, как он умер, кто несет за это ответственность? Я надеюсь, что все ключевые факты будут установлены как можно скорее", - подчеркнул премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Зеленые": Берлин должен прекратить поставлять Эр-Рияду оружие
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) восприняли официальное подтверждение смерти Хашогги "с большым сопереживанием". В общем заявлении, опубликованном в субботу, 20 октября, Меркель и Мас выразили сочувствие родственникам и друзьям Хашогги, а также осудили преступление "самым жестким образом". Политики заявили, что ожидают от Саудовской Аравии "прозрачности при рассмотрении обстоятельств и причин смерти" журналиста, а также привлечения виновных к ответственности. Сведений, которые в настоящий момент предоставляются о произошедшем в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, по их мнению, "недостаточно".
В свою очередь немецкие "зеленые" требуют пересмотреть политику ФРГ в отношении Эр-Рияда. Депутат от фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) заявил, что не верит саудовским властям. "Правительство ФРГ должно, наконец, проснуться. Германия должна положить конец стратегическому партнерству с Эр-Риядом и прекратить экспорт вооружений", - подчеркнул он.
На сегодняшний день Саудовская Аравия является вторым по значимости импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро.
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