 Как в мире отреагировали на убийство журналиста Хашогги | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.10.2018

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Мир

Как в мире отреагировали на убийство журналиста Хашогги

Политики ряда стран не верят в официальную версию Эр-Рияда о гибели журналиста Джамаля Хашогги во время драки. Немецкие "зеленые" требуют прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию.

Акция протеста перед саудовским посольством в Вашингтоне

Акция протеста перед саудовским посольством в Вашингтоне

Спустя почти три недели после исчезновения журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле официальный Эр-Рияд признал факт его насильственной смерти. Согласно официальной версии, к ней привела драка между Хашогги и сотрудниками консульства, передают саудовские государственные СМИ со ссылкой на генпрокуратуру страны. По делу об убийстве Хашогги задержаны 18 подданных королевства, отмечается в сообщении.

Живший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

Ранее турецкие и американские СМИ сообщили, что подозреваемые в причастности к исчезновению Хашогги являются представителями окружения наследного принца Сальмана: по их данным, журналист был подвергнут пыткам и убит специальным "отрядом" из Саудовской Аравии. При этом журналисты ссылаются на аудиозаписи, которые якобы имеются в распоряжении турецких спецслужб. 

Трамп не спешит вводит санкции против Эр-Рияда

Дональд Трамп сдержанно отреагировал на заявление Эр-Рияда. Президент США отметил, что объяснения саудовской стороны заслуживают доверия, и приветствовал задержание 18 подозреваемых. При этом глава Белого дома подчеркнул, что дело Хашогги все еще нельзя считать полностью раскрытым.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп

Что же касается возможных санкций в отношении Саудовской Аравии, то Трамп выразил надежду на то, что Конгресс воздержится от такого шага: ведь это ударило бы по американским производителям вооружений, заключившим многомиллиардные контракты на поставку саудовцам своей продукции.  Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, Трамп хотел бы поговорить с саудовским наследным принцем, пояснил президент США.

Между тем другие американские политики высказались в гораздо более жестких тонах. Заявление саудовской стороны вызывает больше вопросов, чем ответов, отметил конгрессмен Петер Кинг. Ему вторит и сенатор-республиканец Линдси Грэм. "Сказать, что я скептически отношусь к саудовской версии об убийстве Хашогги, будет преуменьшением. Сначала нам говорили, что Хашогги якобы покинул посольство, и Саудовская Аравия категорически отрицала свою причастность к преступлению. Теперь же нам говорят, что он был убит в посольстве во время драки, и все это - без ведома наследного принца", - написал сенатор в Twitter.

Анкара: заявление Саудовской Аравии - это позор

Турецкая полиция в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, 17 октября 2018 г.

Турецкая полиция в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, 17 октября 2018 г.

Турецкое правительство и спецслужбы ранее распространили информацию о том, что Хашогги был убит в консульстве. В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) называют столь позднее признание этого факта Эль-Риядом "позором".

В Анкаре пообещали провести всеобъемлющее  расследование смерти журналиста. "Турция раскроет все, что произошло", - заявил официальный представитель ПСР Омер Джелик. От предварительных выводов он воздержался, однако заявил, что руководство страны "не позволит, чтобы дело было замято".

Контекст

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

США и Саудовская Аравия угрожают друг другу санкциями в связи с исчезновением журналиста Хашогги. DW выяснила, о каких штрафных мерах может идти речь. (16.10.2018)

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Отравлением Скрипалей и похищение Джамаля Хашогги - эти и подобные инциденты говорят о том, что спецслужбы стали работать более открыто. Что это - непрофессионализм или осознанная стратегия? (19.10.2018)

Провести тщательное расследование преступления призывают и правительства Великобритании и Нидерландов. "Что произошло, как он умер, кто несет за это ответственность? Я надеюсь, что все ключевые факты будут установлены как можно скорее", - подчеркнул премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Зеленые": Берлин должен прекратить поставлять Эр-Рияду оружие

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) восприняли официальное подтверждение смерти Хашогги "с большым сопереживанием". В общем заявлении, опубликованном в субботу, 20 октября, Меркель и Мас выразили сочувствие родственникам и друзьям Хашогги, а также осудили преступление "самым жестким образом". Политики заявили, что ожидают от Саудовской Аравии "прозрачности при рассмотрении обстоятельств и причин смерти" журналиста, а также привлечения виновных к ответственности. Сведений, которые в настоящий момент предоставляются о произошедшем в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, по их мнению, "недостаточно".

В свою очередь немецкие "зеленые" требуют пересмотреть политику ФРГ в отношении Эр-Рияда. Депутат от фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) заявил, что не верит саудовским властям. "Правительство ФРГ должно, наконец, проснуться. Германия должна  положить конец стратегическому партнерству с Эр-Риядом и прекратить экспорт вооружений", - подчеркнул он.

На сегодняшний день Саудовская Аравия является вторым по значимости импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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