Как в Литве судили обвиняемых в штурме вильнюсского телецентра в 1991 году

Суд в Вильнюсе вынес приговор по делу о штурме телецентра в столице Литвы в январе 1991 года. 67 граждан РФ, Беларуси и Украины признаны виновными и приговорены к лишению свободы от 4 до 14 лет.
К началу заседания Вильнюсского окружного суда к его зданию были стянуты дополнительные силы полиции. Сотрудники литовских правоохранительных органов тщательно проверяли желающих попасть на оглашение приговора. Хотя всего обвиняемыми по делу (состоит из 760 томов, только текст обвинения - 16 томов) о штурме телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года проходили около 70 лиц, на скамье подсудимых в среду, 27 марта, сидели всего два человека.
Оба - граждане России: житель Калининграда, полковник запаса Юрий Мель, в марте 2014 года задержанный на литовско-российской границе, а также проживающий в Вильнюсе экс-начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии ВС СССР Геннадий Иванов.
Иванов намерен обжаловать приговор
Геннадий Иванов вердикт судьи Айноры Мацявичене, которая сообщила о том, что он приговаривается к 4 годам тюрьмы, выслушал с каменным лицом. Во время краткого перерыва, объявленного из-за того, что один из адвокатов обвиняемых упал в обморок, DW удалось взять у Иванова краткий комментарий. Он сообщил, что свою вину отрицает и намерен обжаловать, по его мнению, несправедливый приговор вплоть до европейских инстанций.
Юрий Мель свой приговор, 7 лет лишения свободы, также воспринял с видимым спокойствием. Во время штурма телецентра Мель, по данным обвинения, командовал танком.
Остальных обвиняемых, в том числе экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, бывшего офицера группы "Альфа" КГБ СССР Михаила Головатова и бывшего командира Вильнюсского гарнизона Владимира Усхопчика, судили заочно. Чтобы это стало возможным, в 2010 году были внесены поправки в законодательство Литвы.
Заочный приговор
Язова и Головатов были признаны виновными в "преступлениях против человечности", а также в "военных преступлениях" из-за "участия в советской агрессии в Вильнюсе" и приговорены к 10 и 12 годам лишения свободы. В общей сложности виновными суд признал 67 граждан России, Беларуси и Украины, которых приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 14 лет.
По данным литовской Генпрокуратуры, во время трагических событий в Вильнюсе в ночь на 13 января 1991 года, когда советские военные при поддержке техники попытались занять телецентр в столице Литвы, погибли 14 человек, около 700 человек получили ранения.
Некоторые участники тех событий были осуждены еще в 90-е и уже успели отбыть наказание. Среди них Миколас Бурокявичюс (12 лет лишения свободы) и Юозас Ермолавичюс (8 лет лишения свободы), в 1990-1991 годах соответственно первый секретарь и один из руководителей Коммунистической партии Литвы на платформе КПСС.
Исторический контекст и значение для Литвы событий 13 января
По словам директора Института истории Литвы Альвидаса Никжентайтиса, трагические события в Вильнюсе происходили на фоне углубляющегося процесса дезинтеграции Советского Союза. "Чтобы правильно понять исторический контекст, надо не забывать о том, каким образом страны Балтии оказались в составе СССР - они были насильственно оккупированы. 13 января 1991 года, когда советский спецназ пошел на кровавый штурм и захватил телецентр, является кульминационным пунктом стремления Литвы и ее граждан обрести независимость и выйти из состава СССР", - отметил Никжентайтис в беседе с DW.
Арвидас Анушаускас, известный литовский историк и член Сейма, считает, что штурм телецентра в Вильнюсе запомнился как попытка госпереворота, направленного против обретения страной независимости и инспирированного Советским Союзом при помощи военных, спецслужб и некоторых местных политиков, которых поддерживал Кремль. "Прокремлевские политики образовали так называемый Комитет национального спасения и попытались узурпировать власть в стране", - указал Анушаускас в интервью DW.
Тем временем в самой Литве интерпретация случившегося 13 января 1991 года изменилась. "Сначала это был день памяти жертв трагических событий, что-то вроде дня национального траура. В последнее время большее значение придается аспекту свободы. Поэтому те события в общественном сознании приобрели значение своеобразного дня Победы", - утверждает Альвидас Никжентайтис.
Недовольство Москвы
По его мнению, происшедшее возле телецентра в ту январскую ночь оказалось настолько важным для Литвы и ее граждан, что до сих пор продолжает оказывать влияние на действия страны и ее жителей. Пример тому - активная поддержка, которую Литва оказывает сейчас Украине.
Попытки Вильнюса расследовать случившееся 13 января 1991 года и найти виновников гибели людей вызвали неудовольствие России. Кремль постоянно пытался надавить на Литву, считает Анушаускас. Последний, по его словам пример - возбуждение летом 2018 года Следственным комитетом России уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры Литвы и суда, которые вели дело о событиях 13 января 1991 года. (СК РФ увидел в их действиях признаки привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. - Ред.).
"Работники наших правоохранительных органов вели следствие по законам нашей страны, расследуя преступление, которое было совершено на территории нашей страны. И вот Москва, ни секунды не сомневаясь, переходит через границы своего суверенитета, заходит на нашу территорию и выдвигает такие вот обвинения", - подвел итог Анушаускас.
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