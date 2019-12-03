Как в Литве относятся к дальнейшей интеграции России и Беларуси

О том, как реагировать на дальнейшую интеграцию Беларуси и России, в Вильнюсе нет однозначного мнения - как во властных структурах, так и среди аналитиков. Что касается экспертного сообщества, то многие наблюдатели полагают, что Минск на данный момент уже лишился части своего суверенитета. При этом указывается на возможность предотвратить еще большую зависимость Минска от Москвы. Политики же по традиции демонстрируют большую сдержанность в оценках. Подробности - у DW.

Что думают власти в Вильнюсе об отношениях с Минском

В конце августа президент Литвы Гитанас Науседа встретился с группой влиятельных политологов, с которыми обсудил литовско-белорусские отношения. Об итогах встречи информации не было, но в уже сентябре Науседа заявил, что будет стремиться развивать сотрудничество с Беларусью, хотя и продолжит жесткий курс в отношении БелАЭС, которая строится в Островце (в нескольких десятках километров от Вильнюса) и которую литовские власти считают угрозой для безопасности страны.

Литва резко протестует против строительство БелАЭС в нескольких десятках км от Вильнюса

"У нас с Беларусью общая граница, и поэтому нам, конечно, не все равно, что происходит у соседей. И хотя мы не можем влиять на то, что там происходит, зато можем стремиться к тому, чтобы эта страна пошла на сотрудничество. Будем договариваться - продолжается взаимная торговля, транзит, растут потоки туризма", - сообщил в интервью DW министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. И подчеркнул, что Вильнюс стремится к тому, чтобы Беларусь как можно дольше оставалась независимым государством.

Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа, в интервью DW отметил, что в Литве есть две позиции по поводу российско-белорусских отношений. "Одна состоит в том, что мы должны следить за процессом интеграции Беларуси и России, так как ее дальнейшее углубление не в интересах Вильнюса. Вторая сводится к тому, что для Литвы уже ничего не изменится, так как Беларусь и так почти на сто процентов зависима от России".

Мнения литовских экспертов об отношениях Литвы и РБ разделились

Политолог и преподаватель Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Витис Юрконис, очевидно, склонятся ко второму походу. Юрконис, принимавший участие в августовской встрече экспертов с президентом, не видит в последних интеграционных трениях Москвы и Минска ничего нового. "Весь шум по поводу интеграции нацелен на то, чтобы дезориентировать чиновников Евросоюза относительно Беларуси. На самом деле она уже давно сделала геополитический выбор (в пользу России. - Ред.), и у ЕС не много возможностей, чтобы в данном случае что-то предпринять", - поясняет политолог.

По его мнению, единственное, что остается у ЕС, - возможность работать с гражданским обществом и с населением Беларуси. "В Литве любой сценарий агрессивной политики Российской Федерации рассматривается с опаской. Но делать ставку на Лукашенко как на гаранта независимости Беларуси - ошибочная политика, в ее основе лежит принятие желаемого за действительное. За последние 20 лет Лукашенко сделал очень немного для укрепления европейского вектор Беларуси", - утверждает Витис Юрконис.

Карикатура Сергея Елкина на тему белорусско-российских отношений

Собеседник DW указал на то, что сферы взаимодействия с Минском, к поиску которых склоняется Гитанас Науседа, существовали и до того, как он занял пост президента Литвы: "Это экономика, торговля и транзит. Их потенциал остается по-прежнему высоким". Недавнее перезахоронение в Вильнюсе останков Кастуся Калиновского, лидера восстания 1863-1864 годов в Российской империи, продемонстрировало, по мнению политолога, что в плане идентичности официальный Минск пока не готов к каким-то серьезным действиям. Однако, добавил Юрконис, про эту возможность вообще забывать пока что рано.

Литве придется балансировать

"Литва не заинтересована в еще одном пересмотре границ в Европе, поэтому суверенитет Беларуси важен. Но западные страны имеют ограниченные возможности влияния на российско-белорусские отношения. Беларусь является частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сильно зависит от России с точки зрения экспортного рынка, субсидий, закупок дешевого газа", - констатировал в беседе с DW глава Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла.

Он также обратил внимание на высокий уровень интеграции российских и белорусских вооруженных сил. По выражению Коялы, то, чем западные страны могут помочь Беларуси, - это чуть больше экономического сотрудничества и чуть меньше санкций. Но и это должно базироваться на желании Минска избегать репрессий в отношении своих граждан и оппозиции, считает аналитик.

В свою очередь, Анджей Пукшто заведующий кафедрой политологии университета имени Витаутаса Великого в Каунасе, склоняется к более активному подходу, полагая, что Вильнюс все еще может сыграть одну из главных ролей в сближении Беларуси и Запада.

"Не уверен, что президенту Науседе удастся добиться ощутимых результатов за короткое время, но попытаться принять такой вызов, безусловно, стоит. Литва могла бы сделать шаг вперед (по налаживанию отношений с официальным Минском. - Ред.), если Европа и США по-прежнему будут заинтересованы в решении этого вопроса", - заявил Пукшто в интервью русскоязычным СМИ Литвы.

О том, что установлении более тесных связей с Беларусью - на повестке дня Вашингтона и Брюсселя, говорит и Линас Кояла. "Есть ощущение, что Запад хотел бы активнее взаимодействовать с Минском. И европейцы, и американцы посылают такие сигналы. Следовательно, Литва должна решить, какая тактика оптимальна для достижения общих целей, помня, что существует дополнительная проблема в отношениях с Беларусью - АЭС в Островце. Вильнюс должен балансировать между сохранением принципиальной позиции по вопросу БелАЭС и тем, чтобы не оказаться в одиночестве в своей политике в отношении Беларуси", - резюмировал Кояла.

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