Как в Латвии соблюдаются права русскоязычного меньшинства

Латвия должна приложить дополнительные усилия по соблюдению прав нацменьшинств и всячески способствовать участию их представителей в жизни общества. С такими рекомендациями в понедельник, 15 октября, выступил Консультативный комитет Совета Европы по выполнению рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Как отмечается в докладе комитета, наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывают решение властей республики перевести русские школы на латышский язык обучения, жесткий закон о государственном языке и правовая дискриминация так называемых неграждан.

Нынешний доклад - третий с момента ратификации конвенции латвийским правительством в 2005 году. По мнению экспертов Совета Европы, общество в стране до сих пор нельзя назвать сплоченным. Процесс интеграции, однако, осложняется тем, что этнические латыши зачастую не склонны доверять национальным меньшинствам и видят в них угрозу, говорится в документе.

Русским своим родным языком считают более трети жителей Латвии

Нил Ушаков

Из трех балтийских республик Латвия, в которой проживает около 2 млн человек, имеет самое многочисленное русскоязычное население: русский своим родным языком считают более трети жителей страны, а в Риге - каждый второй. При этом единственным государственным языком в стране является латышский. Согласно законодательству республики, обращаться в госучреждения разрешено исключительно на госязыке. Все прочие языки могут использоваться на официальном уровне лишь в отдельных случаях - к примеру, при общении с сотрудниками полиции, медицинских учреждений и спасательных служб, когда это требуется для срочного оказания помощи или предотвращения преступлений.

Эксперты Совета Европы подвергли критике и правило, согласно которому общение властей республики с населением должно осуществляться исключительно на госязыке. К примеру, мэр Риги Нил Ушаков был оштрафован на 140 евро за использование русского языка наряду с латышским в Facebook.

Штраф за табличку на трех языках

Обращаться в латвийские госучреждения можно только на латышском

Как отмечается в докладе, нарушением конвенции о защите нацменьшинств является и запрет на размещение уличных табличек, вывесок и другой наружной информации на нескольких языках - даже в районах компактного проживания нацменьшинств. По мнению экспертов, подобная практика имела бы символическое значение и укрепила бы связь нацменьшинств с государством. В данный момент за нарушение правил в Латвии предусмотрено наказание. К примеру, жителя города Лиепаи оштрафовали за то, что он установил на своем доме табличку на трех языках - латышском, русском и английском, говорится в документе.

В то же время в Совете Европы отмечают, что латвийские власти выделяют значительные средства на обучение представителей нацменьшинств латышскому языку. По данным последних социологических опросов, латышским владеют свыше 90 процентов русскоязычных респондентов, при этом более половины из них оценивают свои знания как хорошие. Русскоязычные также имеют все возможности для "удовлетворения своих культурных потребностей" - к примеру, посещения театра, кино и концертов. В Латвии также выходит большое количество газет на русском языке, а в Латвийской национальной библиотеке доля книг на русском составляет около 33 процентов, указано в докладе.

Камень преткновения - реформа образования

Акция протеста сторонников сохранения русских школ в Латвии (фото из архива)

Помимо жесткого закона о госязыке, в Совете Европы раскритиковали и планы латвийского правительства перевести так называемые школы нацменьшинств на латышский язык обучения. В данный момент в республике действуют около сотни таких школ: в них обучается около четверти всех латвийских школьников. Сейчас 60 процентов занятий осуществляются на латышском языке, а 40 процентов - на языках меньшинств, преимущественно на русском.

В начале 2018 года латвийский парламент утвердил реформу образования. Новые правила предполагают, что на русском языке в средней школе (с 10 по 12 класс) будут преподавать только предметы, связанные с родным языком и культурой - русский язык и литературу. В свою очередь, доля предметов, преподаваемых на родном языке с 7 по 9 класс, должна сократиться до 20 процентов. Перевод на обучение на латышском будет осуществляться постепенно с 2019-20 учебного года и полностью завершится к 1 сентября 2021 года.

Неграждане не могут голосовать даже на муниципальных выборах

Паспорт гражданина (слева) и негражданина (справа) Латвии

Опасения у экспертов вызывает и положение так называемых латвийских неграждан, которые составляют около 12 процентов населения страны. Такой статус после восстановления независимости Латвии получили бывшие граждане СССР, переселившиеся в республику после 1940 года, а также их потомки. Абсолютное большинство неграждан - русскоязычные. Они не имеют избирательных прав и не могут работать в госуправлении, в том числе служить по контракту в армии, работать полицейскими, адвокатами и фармацевтами. Похожая ситуация наблюдается и в соседней Эстонии - правда, число обладателей этого статуса там значительно меньше. Получить гражданство в Латвии можно с помощью процедуры натурализации - сдав экзамены по латышскому языку и истории страны, а также выучив гимн республики.

За два десятилетия количество неграждан в Латвии сократилось в три раза - в 1995 году их было 700 тысяч. Правда, через натурализацию прошла лишь небольшая их часть: главным образом на снижение числа неграждан повлияла смертность. В то же время несколько тысяч человек ежегодно принимают гражданство России.

Латвийские неграждане, в отличие от эстонских, не могут голосовать даже на муниципальных выборах - даже если они родились на территории страны. В то же время гражданин любой другой страны Евросоюза, прожив в Латвии полгода, может участвовать в голосовании: соответствующее правило закреплено в законодательстве ЕС. В Совете Европы убеждены, что Латвия должна предоставить такое право и негражданам.

"Латыши в Риге по-прежнему в меньшинстве"

Между тем стоит отметить, что выводы экспертов носят исключительно рекомендательный характер, и в Латвии не обязаны их учитывать. Тем не менее, власти республики отвергают критику в свой адрес и призывают Совет Европы принять во внимание латвийскую национальную специфику. "Международное право не предполагает, что Латвия обязана автоматически предоставлять гражданство тем людям, которые никогда не были гражданами Латвии и въехали в страну в годы оккупации, а также их потомкам", - подчеркивается в ответном 29-страничном документе, подготовленном правительством страны.

Что же касается жесткой языковой политики, то необходимость защищать госязык обусловлена тем, что "в ХХ веке число латышей на территории государства уменьшалось, и во многих крупных городах, включая Ригу, латыши по-прежнему остаются в меньшинстве". Кроме того, "латышский язык только недавно вновь обрел статус официального языка", резюмируют власти республики.

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