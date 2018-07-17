Как в Евросоюзе отреагировали на саммит Трампа и Путина

В Евросоюзе, разумеется, не оставили без внимания первую полноценную двустороннюю встречу президентов США и России, состоявшуюся 16 мюля в Хельсинки. О реакции Брюсселя на итоги саммита Дональда Трамп и Владимира Путина - у DW.

Ответ ЕС на саммит в Хельсинки был дан в Пекине и Токио

Поскольку Трамп уделил основное внимание на пресс-конференции с Путиным попыткам убедить слушателей в том, что сговора между представителями его предвыборного штаба с Москвой не было, критика в его адрес после саммита звучала именно из США. Ни ЕС, ни НАТО в этот раз не стали объектами резких заявлений Трампа, потому и прямой реакции из Брюсселя не было. В пресс-службе Еврокомиссии ответили DW, что за переговорами лидеров США и России "смотрели с интересом". При этом в Евросоюзе сделали все, чтобы визиты его руководителей в Пекин 16 июля и на следующий день в Токио, где было подписано соглашение о свободной между ЕС и Японией, продемонстрировали ответ Брюсселя на внешнеполитический курс Трампа.

Дональд Туск, Синдзо Абэ и Жан-Клод Юнкер в Токио

"Настоящими рисками для нашей экономики, рабочих мест и процветания являются политическая неопределенность, тарифные войны, непредсказуемость, безответственность и агрессивная риторика. Не соглашения о свободной торговли", - отметил президент Европейского совета Дональд Туск в Токио после подписания договора о свободной торговли. В политическом плане Туск назвал этот документ "светом в нарастающей тьме международной политики". Со своей стороны, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что в политике протекционизма нет никакой защиты, очевидно намекая на нынешний курс Трампа.

Эксперт брюссельского аналитического центра CEPS Стивен Блокманс в комментарии для DW реакцией на саммит лидеров США и России в столице Финляндии назвал еще один твит Туска. "Европа и Китай, Америка и Россия сегодня в Пекине и Хельсинки несут общую ответственность за улучшение мирового порядка, а не разрушение его. Я надеюсь, что этот месседж достигнет Хельсинки", - написал Туск. По мнению Блокманса, встреча Трампа с Путиным показала, что ЕС остался практически в одиночестве "как большой блок, пытающийся отстаивать в мире демократические ценности".

Словами Путина о Крыме

В Европе от переговоров в Хельсинки, продолжил Блокманс, больше всего опасались признания Трампом тем или иным способом аннексии Крыма Россией. Сам президент США эти страхи не развеял ни перед саммитом, ни на пресс-конференции с Путиным.

Дональд Трамп и Владимир Путин перед переговорами в Хельсинки, 16 июля

Вместо Трампа это сделал Путин: "У президента США позиция по Крыму известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к России, у нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом".

И все же Блокманс считает положительным результатом то, что Трамп никак не изменил позицию США, называющих незаконным присоединение к России украинского полуострова. В свою очередь эксперт брюссельского института Egmont Тобиас Герке (Tobias Gehrke) добавляет, что в подготовленном для Трампа тексте фрагмент, посвященный Украине, был, но во время пресс-конференции хозяин Белого дома отошел от сценария, сосредоточившись на американской внутриполитической тематике. Тем не менее тот факт, что Трамп не высказался об Украине, эксперта беспокоит.

Забыл ли Трамп о Донбассе?

Владимир Путин помимо Крыма не забыл упомянуть и конфликт в Донбассе, который он охарактеризовал как "внутриукраинский кризис" и призвал Вашингтон "настраивать" украинское руководство работать над "добросовестной" реализацией минских договоренностей. На это Трамп также ничего не ответил.

А вот Дональд Туск в своем заявлении по итогам саммита ЕС с Китаем, не имеющим к минским соглашениям никакого отношения, Украину упомянуть не забыл, указав на необходимость неукоснительной реализации этих договоренностей. "Мы также подтвердили нашу полную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявил Туск уже в Токио.

В этой связи Стивен Блокманс подчеркивает, что именно позиция России является ключевой для разрешения конфликта в Донбассе, и потому встреча Трампа с Путиным никоим образом не приблизила этот процесс. Не было в Хельсинки конкретики и в отношении путей урегулирования других кризисов, например, в Сирии.

Позиция США по "Северному потоку-2"

В Хельсинки Трамп прибыл после саммита НАТО, где он, среди прочего, назвал Германию "заложницей" России, поскольку Берлин в значительных объемах покупает у России газ. Позже он назвал ЕС "врагом" в сфере торговли, а вот для Путина нашел другое определение - "конкурента", уточнив, что это "комплимент".

По выражению Герке, "пренебрежение" Трампа в отношении лидеров ЕС и демонстрируемая им приязнь при общении с лидерами недемократических стран становится трендом, достигшим пика за последнюю неделю. Ахиллесовой пятой Евросоюза, полагает Герке, является то, что ЕС не всегда говорит единым голосом на международной арене. В пример он приводит новое правительство Италии, ставящее под сомнение целесообразность сохранения санкций в отношении Москвы.

Если особое неудовольствие Трампа в Брюсселе вызывал проект газопровода "Северный поток-2", то в Хельсинки он все свел к конкуренции между США и РФ на газовом рынке Европы. Для Блокманса различие в заявлениях еще не означает изменения позиции, эксперт поясняет происшедшее с помощью футбольной аналогии: "Мы должны смотреть на мяч, а не в лицо оппоненту". По его словам, Вашингтон не изменит свою позицию по "Северному потоку-2", так что возможность санкций против компаний, участвующих в проекте, никуда не исчезла.

В целом Герке так оценил результаты саммита в Хелтсинки: "Для России итоги не могли бы быть намного лучше. Она смогла быть на равных с США и утвердить себя на международной арене". А вот то, что американский президент не стал на защиту своих спецслужб и разведки, уверенных в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах, по выражению Блокманса, означает, что Трамп выставил себя "круглым дураком".

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