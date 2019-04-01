Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины

В оценке того, как прошли выборы президента Украины, единодушны и Еврокомиссия, и евродепутаты. Что же касается результатов голосования, то тут мнения разошлись.
В Европейском Союзе очень внимательно следят за президентскими выборами в Украине: ведь от того, насколько демократично их проведут, и от их результатов зависит судьба сотрудничества между Брюсселем и Киевом. С первым заданием Украина в целом справилась, теперь все ожидают второго тура.
Оценка ЕС: выборы в Украине - свободные и честные
Первый тур выборов был конкурентным и при его проведении преимущественно соблюдались основные свободы, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном 1 апреля. При этом Косьянчич ссылается на отчет миссии ОБСЕ по наблюдению за первым туром выборов президента Украины 31 марта. "День выборов прошел мирно, (наблюдатели. - Ред.) оценили его в целом положительно", - отметил Косьянчич.
Выводы ОБСЕ поддержала и миссия Европарламента, в состав которой входили шесть депутатов. Ее председатель Дариуш Росати отметил на пресс-конференции, что выбор у украинцев был "мягко говоря, гигантский и многообразный", но он сожалеет, что из 39 кандидатов было лишь четыре женщины.
Евродепутат из фракции Европейской народной партии Эльмар Брок (Elmar Brok) с удовлетворением отметил, что первый тур прошел относительно спокойно, несмотря на "войну, которую Россия ведет в Украине". Исходя из заявлений наблюдателей, результаты следует воспринимать как честные, а результаты первого тура следует признать, подчеркнул Брок
"Очень важно, что выборы были свободными и честными", - заявил социал-демократ Арне Лиц (Arne Lietz) из комитета Европарламента по иностранным делам.
На какие недостатки в ходе голосования указали в ЕС
В то же время в Брюсселе отметили и ряд нарушений и недостатков. В Еврокомиссии в первую очередь указали на злоупотребление государственными ресурсами и случаи скупки голосов. "Хотя медиаландшафт и является разнообразным, освещение предвыборной кампании часто было предубежденным, а также не хватало настоящих политических дебатов между соперниками", - говорится в заявлении Майи Косьянчич.
Евродепутаты, с которыми общался корреспондент DW, также обратили внимание на недостатки во время выборов, но подчеркивали, что они не были существенными. Как известно, ни украинские общественные организации, ни полиция не зафиксировали серьезных нарушений во время первого тура.
И даже чешский евродепутат из фракции левых партий Яромир Кохличек, часто занимающий пророссийскую позицию, отмечает, что пока не было сообщений о "настоящих больших проблемах". Отдельно он выделил один момент - отказ чешским журналистам наблюдать за голосованием. Напомним, пограничники не пустили в Украину двух журналистов из Чехии, мотивировав это отсутствием у них аккредитации для наблюдения за выборами.
"В целом можно сказать, что день выборов был европейским. То есть он не был азиатским или африканским, а приближался к нашим стандартам", - отметил Кохличек, входящий в делегацию Европарламента по ассоциации с Украиной.
Различные объяснения результатов
Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что рассчитывают на такой же "свободный, честный и прозрачный" второй тур выборов, который состоится 21 апреля. "Важно, чтоб все стороны придерживались демократических принципов, уважали волю народа Украины и избегали провоцирования ненужного напряжения", - говорится в заявлении Косьянчич. Как известно, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, занимающие после подсчетов около 95 процентов голосов третье и четвертое места, ранее уже успели заявить о своем несогласии с итогами выборов.
Сами результаты первого тура в Еврокомиссии ожидаемо не прокомментировали. Однако отдельные политики достаточно охотно делились своими мнениями.
"Политические лидеры должны задуматься над тем, как действительно объяснить трудности реформирования (страны. - Ред.), ведь граждане все более обеспокоены, потому этот комик и получил такое количество голосов", - сказал Эльмар Брок из комитета Европарламента по иностранным делам, имея в виду лидера первого тура Владимира Зеленского.
Арне Лиц по-другому объясняет, почему шоумен опережает действующего президента Петра Порошенко почти вдвое. "Я удивлен результатом. Но он показывает, насколько важна для людей проблема коррупции в стране", - подчеркнул евродепутат, очевидно, имея в виду коррупционные скандалы, произошедшие за последнее время. Плохой результат Тимошенко он поясняет тем, что избиратели не восприняли ее популизм.
По мнению коммуниста Кохличека, нынешние результаты свидетельствуют, что люди в Украине "хотят перемен во власти". "С одной стороны, люди думают, что тот путь, которым Порошенко вел Украину, не является правильным. С другой стороны, что даже "новорожденный" политик может решить их проблемы", заметил евродепутат. Такой подход напоминает ему Италию, где на последних парламентских выборах первое место заняло популистское "Движение пяти звезд".
Украинцам советуют подумать над рисками
Эльмар Брок обеспокоен тем, что Зеленский, не имеющий политического опыта и не знающий политических тонкостей, может стать президентом. Евродепутат хотел бы, чтоб граждане Украины перед вторым туром внимательно рассмотрели, в чем заключаются обе альтернативы, а также подумали над "рисками, если они изберут актера без политического опыта".
Не настолько скептически по поводу Зеленского настроен Лиц. Но и он предостерегает, что новичку в политике, если его изберут, будет очень сложно из-за войны в Донбассе. "Кого бы ни избрали, я надеюсь, что Украина при поддержке ЕС будет проводить реформы, бороться с коррупцией, а также что удастся остановить войну", - подытожил социал-демократ.
А вот Яромир Кохличек положительно воспринимает результаты первого тура. По его словам, избиратели посчитали двух политиков старого поколения - Порошенко и Тимошенко - неспособными руководителями. "А потому отдали предпочтение кому-то неизвестному в политике... Это хороший сигнал, потому что мы можем ожидать движения в положительном направлении", - заявил евродепутат из фракции Левых. Правда при этом он отметил, что его беспокоят связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским.
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