 Как в Германии устраивают детей в семьи | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 21.02.2019

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Германия

Как в Германии устраивают детей в семьи

В РФ каждый десятый взятый в семью ребенок возвращается в детский дом. В Германии такого показателя в статистике просто нет. Неудачные случаи устройства в семьи считаются крайне редкими. Вот как работает эта система.

Девочка держит за руки женщину и мужчину

Себастиану 12 лет, он ходит в школу, участвует в работе дружины юных пожарных и любит мастерить поделки. Он самый обычный ребенок. Только иногда он вдруг задает вопрос: "А почему мои родители меня не хотели?". "Они просто не могли, были не в состоянии, но они очень постарались найти для тебя родителей", - отвечает ему его мама Кристина*. Она и ее муж Штефан усыновили Себастиана младенцем.

Новая семья для ребенка

В Германии первым делом стремятся сделать все возможное, чтобы ребенок остался с кровными родителями. Если семья оказалась в кризисной ситуации, она может получить самую разную помощь: начиная от денег и терапии и заканчивая помощью по дому. Всестороннюю поддержку предоставляют и беременным женщинам, не уверенным в том, оставлять ли им ребенка. Так, женщине, которая отказалась от первых четырех детей (они были устроены в приемные семьи) и беременна пятым, предлагают побыть с новорожденным в доме матери и ребенка и после этого решить, хочет ли она жить с ним и воспитывать его.

Дом матери и ребенка в Германии

Дом матери и ребенка в Германии

Новый дом подыскивают тому ребенку, чьи кровные родители отказались от него, не захотев принять предложенную им помощь. Нуждаются в нем и дети, родители которых игнорируют их интересы и потребности, злоупотребляют своими правами или же применяют в отношении ребенка насилие. Устройством детей в семьи в Германии занимаются местные ведомства по делам молодежи (Jugendamt), а также уполномоченные на это социальные службы.

Каждый случай специалисты рассматривают индивидуально, решая, что подойдет конкретному ребенку: учитываются его возраст, отношения с родителями, способность формировать привязанность… Детей младше 10-11 лет в Германии стараются в любом случае помещать в семьи. Важный принцип: в ФРГ подбирают именно семью для ребенка, а не ребенка для семьи, а приемных родителей и усыновителей изначально готовят к тому, что будет сложно.

Перед усыновлением

Кристина и Штефан, как и многие другие пары, решили взять ребенка после того, как стало ясно, что своих детей они иметь не смогут. В январе 2007 года они обратились в Социальную службу женщин-католиков в Кельне. Соцработники провели с Кристиной и Штефаном целый ряд собеседований, в ходе которых выясняли, чем именно вызвано их желание взять приемного ребенка, смотрели, как устроена их семья, насколько она стабильна, как пара решает конфликты, какие отношения у них были с собственными родителями.

Им задают целый ряд вопросов: возьмут ли они ребенка, чья биологическая мать пила? Если да, то какое количество употребляемого ею алкоголя в этом случае они считают допустимым? А если это был только один бокал шампанского, но в самый неподходящий момент? Готовы ли потенциальные усыновители к тому, что ребенок будет общаться с кровными родителями? Социальные работники подчеркивают: нереализованные желания или стремления супружеской пары ребенок - будь он кровный или приемный - исполнить не сможет. 

Рука ребенка на ладонях двух взрослых

К кандидатам в приемные родители есть немало и формальных требований: они должны предоставить справки о своем здоровье, документы о доходах, свидетельства о том, что не совершали преступлений. "Я рассматривал это в каком-то смысле как получение водительских прав", - говорит Штефан. Потом они с Кристиной несколько месяцев ходили на специальные групповые семинары для приемных родителей, где их знакомили с юридическими аспектами усыновления, особенностями в поведении детей, с возможными сложностями. На занятиях в Кельне, например, проводились ролевые игры: усыновителям предлагали представить себя на месте кровных родителей, которые отдают ребенка, а затем - на месте самого ребенка. На семинары также приглашают уже опытных приемных родителей и их детей. Однажды Кристине и Штефану предложили нарисовать плакат и рассказать, какого именно ребенка они хотят и могут взять: именно тогда пара сказала, что здорового - и чем младше, тем лучше.

Соцработники стараются выстроить открытые, доверительные отношения с семьями - будущие приемные родители должны знать, что они в любой момент могут обратиться за помощью. Под конец с потенциальными усыновителями еще раз обсуждают все детали и сообщают об окончательном решении. Кристина и Штефан получили "добро" на усыновление в июле, а уже в августе им позвонили и сообщили: в социальную службу обратилась женщина, которая должна родить в январе, и своего ребенка она, вероятно, отдаст на усыновление. Этим ребенком и был Себастиан. Кристина и Штефан впервые встретились с ним в роддоме и провели там несколько дней вместе, кровная мать мальчика к тому времени уже ушла. Себастиан больше ее не видел, но знает, что именно она позаботилась о том, чтобы ее ребенку нашли новых родителей. 

Детская книга Мы с тобой семья. История усыновления

Детская книга "Мы с тобой семья. История усыновления"

"Усыновление - это не иметь ребенка, а сопровождать"

Об усыновлении детям начинают рассказывать еще тогда, когда они едва ли это понимают. Родители читают им книги на эту тему, отвечают на все вопросы. "У ребенка есть свои корни, и они никуда не денутся. Мы просто хотим передать ему наши ценности. Усыновление - это не иметь ребенка, а сопровождать", - говорит Кристина.

В какой-то момент Себастиан стал говорить: "Ты вообще не моя мама". "На семинаре нам рассказывали, что такое может случиться. Все тогда смеялись, но очень важно знать, что ребенок может это сказать, и как нужно вести себя в такой ситуации. Мы сразу вспомнили - да, была такая тема. Иначе я бы, возможно, позвонила соцработнику и сказала: "У нас огромная проблема, наш сын говорит, что мы не его родители, что мы делаем не так?" Вместо этого Кристина спокойно отвечает: "Ты хочешь поговорить об усыновлении? Давай поговорим".

Кристина и Штефан по-прежнему посещают семинары по отдельным темам об усыновлении, общаются с другими родителями. Раз в год социальная служба устраивает встречу всех курируемых ею семей вместе с детьми: родители обмениваются опытом, дети видят, что они такие не одни. У каждой семьи есть свой соцработник, в идеальном случае он ведет эту семью на протяжении многих лет, общается с ребенком, выстраивает отношения с ним. В 16 лет Себастиан сможет подать заявление на то, чтобы найти свою кровную мать, - он знает, что соцработник ему в этом поможет, а Кристина и Штефан поддержат его.

Детская книга Расскажи еще раз, как мы стали семьей

Детская книга "Расскажи еще раз, как мы стали семьей"

Сейчас мальчик общается со своим кровным отцом, они видятся несколько раз в год. "Большая удача, что кровный отец не выдвигает никаких требований ни нам, ни Себастиану. Он всегда давал нам понять: "Его родители - вы, а не я", рассказывает Кристина. Они со Штефаном считают его другом семьи, а Себастиану говорят, что золотые руки у него от отца. 

"Мы не думаем каждый день о том, что мы его усыновили, скорее наоборот - это бывает очень редко", - подчеркивает Штефан. А Кристина добавляет: "Если у нас возникнут какие-то проблемы, во-первых, у нас есть мы. А еще есть социальная служба, другие семьи с приемными детьми, друзья. В таких случаях мы прежде всего думаем, что мы можем сделать, и пытаемся понять, связана ли вообще эта проблема с усыновлением. В любом случае, мы всегда решаем проблемы вместе и знаем, что нам есть куда обратиться за помощью".

Дети из России

В регионе, где живут Шарлотта и Ричард, конкурс был - 10 усыновителей на приемного ребенка, а у двоих их знакомых, которые усыновили ребенка, его отобрали еще в самые первые месяцы - кровные родители решили воспитывать детей сами. Тогда Шарлотта и Ричард решили взять ребенка из России: Помимо обычных семинаров они также прошли специальный курс подготовки для усыновления ребенка из-за рубежа, а также начали учить русский язык. В России они взяли Максима - ему тогда было 2,5 года - и Надежду (1 год). Дети получили вторые имена - немецкие.

Надежда сначала почти ничего не ела, Максим часто плакал, даже во сне, у него также случались приступы гнева: он орал, кричал и не давал к себе подойти. Шарлотта и Ричард тогда предположили, что он может так реагировать на русские детские песни, которые они включали: "Мы представляли себе, что, возможно, отец Максима ставил громкую музыку, чтобы соседи ничего не слышали, и бил его мать, или его самого". Как бы там ни было, от песен на русском языке семья отказалась. Максим сразу начинал плакать, как только Ричард приближался к нему: не давал себя ни одевать, ни купать, ни обнимать. Шарлотта и Ричард первые месяцы занимались только детьми, не принимали гостей, а все дни организовали примерно одинаково: чтобы дети привыкли к ним, к дому и успокоились.

Семью Шарлотты и Ричард сопровождает социальный работник - фрау Шиффер. Именно она советовала им, как лучше говорить с детьми о смерти, когда их бабушка - мама Шарлотты - умерла от рака. Фрау Шиффер рекомендовала подходящих терапевтов для детей, а когда Максима из-за его многочисленных диагнозов, которые были поставлены еще в детском доме, не захотели брать в обычную школу, то именно она дала семье список других вариантов и частных школ. Максиму сейчас 11 лет, Надежде - 10, они ходят в Вальдорфскую школу, проходят арт-терапию, очень любят читать. Надя увлекается балетом, Максим - дзюдо, он играет на трубе и обожает быть на сцене. Сейчас он стал особенно интересоваться Россией: часто спрашивает, как выглядит его русская мама, сколько ей лет, любит российские сладости и очень хочет увидеть Красную площадь - семья собирается поехать в Москву в этом году. Каждый год они всей семьей участвуют в местной встрече с детьми, выезжая за город на выходные, там же Максим спрашивал: "Мама, все эти дети из России?"

Приемные семьи в Германии

В таких встречах участвуют и усыновители, и приемные родители со своими детьми. На усыновление в Германии передают только тех детей, у кого нет шансов на возвращение в кровную семью. Причем сначала около года длится "пробный период" (Adoptionspflege) и специалисты смотрят, насколько семья подходит ребенку. Если же изначально есть шансы на то, что ребенок сможет вернуться к кровным родителям, и они готовы делать для этого все необходимое, то он попадает либо в опорную семью (Bereitschaftspflege), либо в приемную семью на короткий срок (Kurzzeitpflege), пока его родной семье оказывается помощь. Если же шансы на возвращение в кровную семью очень малы, то для ребенка ищут приемную семью на более долгий срок (Dauerpflege).

Уте Брунов (Ute Brunow) 60 лет, она 39 лет замужем. За это время они с мужем вырастили четырех приемных детей, которых и считают своими (двоих из них они впоследствии усыновили), а еще для 73 детей эта семья стала опорной. То есть эти дети жили у них короткие сроки: это, например, были те, кого изымали из семьи и кому срочно требовался временный дом, их могли экстренно привозить и ночью. Уте подчеркивает: такие дети травмированы, им страшно, им нужна стабильная хорошая атмосфера; но привязанности быть не должно, нужно держать дистанцию - все-таки у них уже есть родители или будут другие приемные родители, а в этом доме они временно.

Ребенок в детском доме в Германии

Временно - это пока ведомство по делам молодежи разрабатывает для ребенка индивидуальный план помощи, а затем обсуждает его и с приемными, и по возможности с кровными родителями: чтобы всем было понятно, кто и что будет делать. Потом они встречаются несколько раз в год и смотрят, как выполняется план.

Если кровные родители частично или полностью лишаются родительских прав, то права передаются специально подготовленному опекуну - им может быть или работник ведомства по делам молодежи, или, например, родственник ребенка. Тогда опекун, а не кровные родители, представляет интересы ребенка и принимает все важные решения: например, подписывает документы на операцию, выбирает для него школу, решает, вести ли его в парикмахерскую…

Так, семья Уте сейчас опорная для 9-летнего мальчика, еще два приемных подростка-сироты (17 и 18 лет) живут у нее три года: сначала их хотела взять бабушка, но поняла, что не справится. Сама Уте говорит, что ей комфортно, когда есть опекун: у него может быть другой взгляд на вещи, у него же можно найти поддержку. Так, один из подростков хотел сделать себе татуировку, Уте выступила против, опекун в этом ее поддержал и "конфликт был исчерпан".

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Воспитание детей - услуга

Если ребенка потом переводят в другую семью, то это делается постепенно: чтобы новые родители (а если есть, то и уже живущие в их доме дети) привыкли к нему. Сначала ребенок приходит туда в гости, потом делает что-то вместе с новой семьей, например готовит, потом остается на одну ночь, на выходные… И когда становится понятно, что он не хочет оттуда уходить, он переезжает к этой семье. У малышей этот период, как правило, длится около трех недель, у детей постарше может затянуться на несколько месяцев. Если приемные дети встречаются с кровными родителями, то это обычно происходит под присмотром социальных работников: так, в некоторых ведомствах специально для этого обустроены игровые комнаты и кухни.

Уте работает неполный день, потому что "все-таки хотела бы иметь нормальную пенсию". "Мой муж всегда дружит с детьми, знает все мультфильмы, а я тот человек, который всегда хорошо готовит и хорошо все организовывает", - говорит Уте. В своем городе она основала сообщество приемных родителей и усыновителей.

Приемные родители в Германии считаются теми, кто оказывает услугу государству по воспитанию детей, так что они получают деньги на своих воспитанников. Так, в Северном Рейне - Вестфалии опорная семья получает на 9-летнего ребенка 1 362 евро в месяц, а на 14-летнего приемного ребенка, который останется в ней до совершеннолетия, - около 650 евро в месяц. Семье также компенсируют расходы на обустройство комнаты для ребенка, образование, терапевтов, выделяют дополнительные деньги на отпуск или празднование Рождества. Если приемным родителям тяжело, их могут на время отправить в отпуск.

И подготовка, и сопровождение приемных родителей и усыновителей во всех регионах Германии, а зачастую и ведомствах по делам молодежи и других организациях проходят по-разному, выплаты тоже разнятся. Причем есть и такие приемные родители, которые не участвовали в подготовительных семинарах (в первую очередь это касается родственников ребенка, которые берут его на воспитание), - но это скорее исключение. Уте Брунов призывает всех приемных родителей и усыновителей пользоваться всеми существующими возможностями поддержки, и как только становится тяжело - иметь смелость обращаться за помощью.

В приемные семьи детей на разные сроки в Германии передают намного чаще, чем на усыновление. Подробная статистика пока есть только за 2016 год. Тогда в приемные семьи был передан 18 681 ребенок, на усыновление - 3 976 детей (2 474 из них - это усыновления мачехами и отчимами, 114 - кровными родственниками). На одного ребенка приходилось по 6 потенциальных усыновителей, приемных же родителей, наоборот, не хватает. В том же 2016 году в 82-х миллионной Германии 61 764 ребенка были помещены в детские дома и другие организации.

*Имена героев статьи по их просьбе измененыроме Уте Брунов)

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    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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