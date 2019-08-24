Как в Германии регулируют использование дронов

Дроны, квадрокоптеры и прочие маленькие беспилотные летательные аппараты в Германии еще пару лет назад покупали довольно состоятельные, но несостоявшиеся пилоты, а в России к тому же - борцы с коррупцией, чтобы задокументировать с воздуха размах имений государственных чиновников. Теперь цены на такие "игрушки" упали. Простенькую модель можно приобрести в среднем за 20 евро (около полутора тысяч рублей), а примерно за 1300 евро (чуть менее 100 тыс. рублей) - вполне серьезный квадрокоптер с радиусом действия в 8 километров, оборудованный 12-мегапиксельной камерой и способный летать более получаса.

Считается, что в настоящее время в небе Германии летают примерно 500 тысяч частных и коммерческих беспилотников, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. И их становится все больше. Немецкая почта и интернет-магазины уже тестируют доставку с их помощью писем и покупок на дом. У правительства Германии, однако, быстро растущее распространение таких летательных аппаратов и стремительное усовершенствование их технических характеристик вызывает все большее беспокойство.

Где можно, а где нельзя летать дронам?

Было бы странно, если бы в Германии, где есть предписания почти на все случаи жизни, включая с недавних пор езду на электросамокатах, не было бы правил использования дронов. Они, разумеется, есть.

Так, владелец беспилотника обязан иметь для него специальную страховку гражданской ответственности. Имеющейся почти у всех немцев персональной страховки гражданской ответственности для этого недостаточно. Застраховать дрон стоит от трех евро (220 рублей) в месяц.

Дронам нельзя летать вблизи аэропортов

Любой дрон весом свыше 250 граммов должен иметь огнестойкую маркировку с указанием имени и адреса владельца. Советуют алюминиевую. Под это требование подпадают самые распространенные в Германии квадрокоптеры - DJI Phantom 4 (Pro), DJI Mavic Pro, Parrot Bebop, Yuneec Typhoon H, DJI Spark и DJI Inspire. Управлять дроном весом более двух килограммов не разрешается лицам моложе 16 лет и тем, кто не сдал экзамен на такие "летные права", а весом более пяти килограммов или ночью - только со специальным разрешением.

Дронам в Германии запрещено летать на высоте свыше 100 метров и вне поля зрения пилота. Нельзя проводить полеты над жилыми объектами, над природоохранными зонами, в радиусе менее полутора километров от аэродромов. Полагается соблюдать дистанцию как минимум в 100 метров от скоплений людей, железных дорог, автомобильных трасс федерального назначения, больниц, мест чрезвычайных происшествий, военных объектов, тюрем, электростанций, промышленных предприятий.

Правила есть, но их не соблюдают

Иными словами, правил на использование малых беспилотников более чем достаточно, проблема лишь в том, что добиться их соблюдения сложно. К чему может привести появление пары дронов над взлетно-посадочной полосой, стало ясно в лондонском аэропорту Гатвик в декабре прошлого года.

На Балтике испытывают применение дрона - спасателя

Аэропорт пришлось целиком закрыть на 30 часов. Были аннулированы примерно тысяча рейсов. 140 тысяч пассажиров не смогли вылететь. А в начале мая этого года и крупнейший в континентальной Европе аэропорт во Франкфурте-на-Майне был вынужден прервать свою работу после того, как вблизи взлетно-посадочной полосы были замечены неопознанные летающие объекты.

В прошлом году, по данным авиадиспетчерской службы Германии, были зафиксированы в общей сложности 158 случаев, когда малые беспилотники создавали помехи пилотам рейсовых самолетов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Чаще всего - 31 раз - с такой угрозой пилоты сталкивались во франкфуртском аэропорту, в берлинском Тегеле - 17, в мюнхенском - 14 раз.

Проблема в том, что в немецких аэропортах пока не существует электронных систем обнаружения малых беспилотников, на обычных авиационных радарах они не видны. Но и заметив их визуально, невозможно сразу определить, чей это дрон и зачем он тут летает. Министерство транспорта Германии поручило немецкой авиадиспетчерской службе исправить ситуацию.

Лазерный бластер против квадрокоптера

"С точки зрения министерства транспорта использование беспилотных летающих систем вблизи аэродромов представляет собой значительный риск для безопасности авиаперевозок", - цитирует пресс-службу авиадиспетчеров Süddeutsche Zeitung. Программа минимизации такого риска должна быть представлена не позднее 30 сентября.

Способы борьбы с дронами бывают разные. На Корсике, например, корреспондент DW однажды видел обнаженного разъяренного домовладельца, который целился в квадрокоптер, летавший над его садом, из футуристического лазерного ружья-бластера.

У немецких авиадиспетчеров - другой план. Они собираются повсеместно внедрить новую технологию, позволяющую радарам и электронным детекторам не только отслеживать и регистрировать полеты беспилотников, но и создавать в эфире радиочастотные помехи, мешающие дронам летать и приземляться, где не положено. Запретную зону вокруг аэропортов предлагается увеличить до 18 километров в диаметре.

Такая техника, кстати, уже есть. Ее применяют немецкие службы безопасности для защиты своих и зарубежных государственных деятелей во время визитов от покушения с применением малого беспилотника, оснащенного взрывчаткой.

Кроме того, немецкие авиадиспетчеры предлагают обязать владельцев дронов или их производителей оборудовать летальные аппараты системами по типу "свой-чужой" и регистрировать их онлайн с тем, чтобы в режиме реального времени можно было точно определить, кому они принадлежат.

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