 Как в Германии помогают жертвам насилия | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.11.2018

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Культура и стиль жизни

Как в Германии помогают жертвам насилия

Руководительница кризисного центра в Кельне рассказала в интервью DW, можно ли предотвратить домашнее насилие и почему о нем нельзя молчать.

Домашнее насилие

Накануне 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия против женщин, опубликована статистика о пострадавших в Германии. Количество заявлений от жертв, поступивших в полицию за 2017 год, оказалось неожиданным даже для работников кризисных центров: свыше 138 тысяч человек пострадали от насилия со стороны нынешних или бывших супругов. 

Руководительница Центра защиты от насилия Католической социальной службы Кельна (Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln) Каролин Бальцар (Karolin Balzar) объяснила, в чем разница между официальными и реальными данными.

DW: Сколько женщин в Германии ежегодно подвергаются насилию?

Каролин Бальцар: Сложно сказать, ведь обнародованная статистика охватывает лишь зарегистрированные обращения, а не все совершенные преступления. На деле цифры намного выше: мы предполагаем, что каждая третья немка хоть раз сталкивалась с этой проблемой.

- Существует ли отдельная статистика по Кельну?

- Мы можем говорить только о количестве женщин, которые обращаются именно в нашу организацию. Ежегодно к нам приходят около 1200 нуждающихся в помощи девушек и около сотни мужчин.

- Как жертвы насилия попадают в ваш центр?

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- После беседы с пострадавшей полицейские всегда предлагают ей последующую помощь, и женщина самостоятельно решает, нуждается ли она в поддержке. В случае согласия мы получаем по факсу ее контактные данные и как можно скорее связываемся с пострадавшей. Некоторые приходят к нам сами или просят о помощи через третью сторону - друзей или членов семьи.

- Что происходит после обращения?

- Сначала мы консультируем пострадавшую и анализируем уровень угрозы на данный момент. Совместно мы решаем, как не допустить того, чтобы преступник вновь вернулся в дом жертвы. К примеру, у некоторых пострадавших выломана входная дверь, и мы стараемся в кратчайшие сроки ее починить. Мы оказываем и медицинскую помощь, советуем, к каким врачам обращаться и где зафиксировать следы побоев.

- Кто чаще всего совершает насилие по отношению к женщинам?

- Обычно это бывшие или нынешние партнеры. К сожалению, согласно криминальной статистике, именно бывшие мужья и молодые люди чаще других применяют физическую силу. Самые сильные побои женщины переживают именно от них.

- Женщины какого возраста к вам обращаются чаще?

- Женщины от 30 до 50 лет чаще других подвергаются насилию. Об этом можно говорить, судя по обращениям в наш центр.

- Как женщины могут предотвратить домашнее насилие?

- Женщина должна самостоятельно определить, где находятся границы допустимого. Мы часто сталкиваемся со случаями, когда пострадавшие возвращаются к своим мужьям, потому что они прекратили их бить. Но спустя несколько лет женщины вновь оказываются в нашем центре.

- Как долго женщины терпят насилие до обращения к вам?

- Иногда это длится годами, так как они надеются, что издевательства прекратятся. Такое явление называется "спиралью насилия" - все начинается с малого и заканчивается сильнейшими побоями. Потом наступает пауза, когда женщина готова все простить и не уходит от партнера. Усугубляется это и тем, что на кону стоит совместное имущество, дети и даже карьера.

- Почему тема насилия в семье до сих пор табуирована?

- Неофициальная статистика так сильно отличается от официальной, потому что многим женщинам стыдно признать факт насилия и написать заявление на своего партнера. Во многих случаях жертвы хотят защитить свою семью и детей. Не так давно в Германии был принят закон, работающий по принципу "нет значит нет" (до этого сексуальное действие приравнивали к изнасилованию, только если женщина оказывала физическое сопротивление. Сейчас преступлениями признаются и случаи, когда потерпевшая словами или жестами заявила о своем несогласии. - Ред.). Надеюсь, это поможет изменить ситуацию.

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    Автор: Никита Баталов


Контекст

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