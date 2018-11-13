Как в Германии платят алименты

Выплата алиментов в Германии (причем, не только на детей) - очень серьезное дело. Те, кто их не платят, могут даже угодить в тюрьму. Но нищими они не станут.
Алименты выплачиваются в Германии не только на детей. Но сначала - о них. Их содержание считается приоритетным. Ориентиром здесь является так называемая "Дюссельдорфская таблица", которая с точностью до одного евро определяет, с каких доходов детям какого возраста сколько надо выплачивать. Скажем, с 2500 евро в месяц "чистыми" на семилетнего ребенка выплачивается 439 евро, а с дохода в 5 тысяч уже на новорожденного - 529 евро.
Сумма эта уменьшается только в двух случаях. Первый: если у того, кто платит алименты, есть другие иждивенцы - например, дети от нового брака или неработающая по уважительным причинам новая супруга. Второй: если у него есть долги.
Алименты не доводят до нищеты
Оставить того, кто должен платить алименты, совсем без денег, конечно, никто не хочет. Поэтому у мужа, который платит алименты (по статистике, бывшие мужья составляют здесь почти 90 процентов), в любом случае должно оставаться не меньше 1100 евро, если он работает, и не меньше 800 евро - если получает пособие по безработице.
В принципе, выплачивать алименты на ребенка должны оба бывших супруга. Но считается, что тот из них, у кого ребенок живет (чаще всего это мать), расплачивается, так сказать, "натурой", - то есть отвечает за жилье, еду, вещи, воспитание и так далее. А уже за финансовую, денежную сторону отвечает другой родитель. Только после того, как ребенок становится совершеннолетним и оканчивает школу, выплачивать ему деньги должны уже оба родителя - пропорционально своим доходам.
Но алименты получают в Германии не только дети, но и бывшие супруги - в том случае, если заработок одного из них существенно меньше, чем доходы другого. В этом есть своя логика: как правило, из-за того, что жена несколько лет сидела с детьми, она не сделала той карьеры, которую могла бы сделать. Возможно, не получила высшего образования, например. То есть после развода ее уровень жизни заметно понизится, - если она хотя бы какое-то время не будет получать алименты.
Алименты женам и мужьям
В принципе, после развода каждый из бывших супругов должен содержать себя сам, но обычно суд (если не удается договориться полюбовно и дело доходит до суда) встает на сторону того из них, кто больше всего потерял в финансовом отношении. Это, кстати, не обязательно бывшая жена. Алименты платят и бывшим мужьям - в тех случаях, когда жены зарабатывают больше.
Обычно алименты бывшим супругам рассчитывают в Германии так: от доходов того и другой отнимают 1) сумму алиментов, которые выплачиваются детям, 2) текущие долговые обязательства, например, выплаты по кредитам и 3) небольшую сумму на разные непредвиденные расходы. После этого рассчитывают разницу в доходах у бывших супругов. 4/7 этой разницы оставляют мужу, остальные 3/7 - это алименты бывшей жене. Выплачивать их всю жизнь не приходится: когда-нибудь (когда у нее появится новый партнер, или, по крайней мере, когда вырастут общие дети) бывшей супруге придется содержать себя самой.
Не платишь алименты - три года тюрьмы
Есть ли в Германии злостные неплательщики алиментов? К сожалению, есть, и немало. В таких случаях алименты на детей какое-то время выплачивает государство. Но потом, если выяснится, что объективных, законных оснований не платить алименты у неплательщика нет, эти деньги с него взыскивают, - как, разумеется, и сами алименты.
Для этого по решению суда могут, например, арестовать зарплату, выдавая на руки лишь самый минимум, - пока не будут погашены долги. Кроме того, могут еще и штраф наложить. Ну, а действительно злостным неплательщикам, пытающимся скрыться или обманывающим финансовые органы, получая, скажем, зарплату "налом", грозит в Германии тюремное заключение сроком до трех лет.
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