Как в Германии наказывают виновников смертельных ДТП

550 лошадей под капотом… 300 километров в час… С нуля до ста за 4,2 секунды…Оглушительный выхлоп… 20-летний Мерт давно мечтал если не купить, то хотя бы прокатиться на спорткаре такого класса и показать приятелям, на что он способен. А тут предлагают взять напрокат Jaguar F-Type всего за 149 евро в день. Такую сумму смог осилить даже ученик-автомеханик.

Вечером 6 марта 2019 года Мерт несся в центр Штутгарта со скоростью 165 километров в час по улице Розенштайнштрассе, где было разрешено только 50. Встречная машина поворачивала налево. Чтобы избежать столкновения, Мерт взял резко влево, не справился с управлением и врезался в выезжавший из подземного гаража маленький Citroёn. За рулем был 25-летний Риккардо, рядом - его 22-летняя подруга Жаклин. У обоих не было шансов остаться в живых.

Мерт Т. (фамилия пока не разглашается) с конца сентября на скамье подсудимых в земельном суде Штутгарта. И судят его по статье "убийство".

Что показал бортовой компьютер Jaguar F-Type?

Вначале прокуратура возбудила против оставшегося целым и невредимым водителя спорткара следствие по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На таком Jaguar F-Type несся в центр Штутгарта Мерт Т.

В российском УК (статья 264) за такое преступление дают до пяти лет, если погибших больше двух - до семи, при отягчающих обстоятельствах - до 15. Раньше и в Германии за гибель человека в ДТП сажали максимум на пять лет. Мерту грозит пожизненное. И в зал суда его ввели в наручниках.

Восстанавливая данные бортового компьютера Jaguar, полицейские эксперты установили, что непосредственно перед столкновением водитель до конца утопил в пол педаль газа. Это значит, решили следователи, он сознательно принимал в расчет гибель случайного человека. А это уже другая статья - не причинение смерти по неосторожности (Totschlag), а убийство (Mord).

"Он понимал, что среагировать на поворачивающие перед ним машины невозможно", - заявила в суде прокурор Кристине Бец (Christine Bez). - "Он понимал, что столкновение на такой скорости может повлечь за собой гибель других людей, и осознанно принимал их смерть в расчет".

Если Мерту повезет и его будут судить как "лицо молодого возраста" (в немецком уголовном праве такими считаются люди, достигшие 18 лет, но еще не достигшие 21 года), то он сядет максимум на 15 лет. Но 20-летних допускается судить и как взрослых. Тогда срок будет пожизненным. И в Германии Мерт - не первый, машину которого квалифицируют как орудие убийства, и судят не за нарушение ПДД.

Гонки по бульвару Курфюрстендамм

В феврале 2016 года 26-летний Хамди Х. по кличке "Перевозчик" - намек на героя из фильма "Transporter" - и 24-летний Марвин Н. устроили на мощных Audi нелегальные гонки по фешенебельному бульвару Берлина Курфюрстендамм. Скорость достигала 170 километров в час. На светофоры они внимания не обращали. Проносясь на одном из перекрестков на красный свет, Хамди врезался в ехавший на зеленый внедорожник Jeep. За рулем был 69-летний пенсионер. Мужчина погиб.

Суд над участниками нелегальных гонок по Курфюрстендамм

Адвокаты просили судить Хамди по 222 статье УК Германии - причинение смерти по неосторожности, а Марвина по 229 статье - нанесение телесных повреждений по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения. В машине Марвина сидела девушка, получившая ушибы во время аварии.

Но 27 февраля 2017 года суд вынес совсем другое решение. Обоих приговорили к пожизненному заключению за убийство. А в октябре того же года немецкий уголовный кодекс дополнили статьей 315 d, предусматривающей строгое наказание за участие в нелегальных автогонках, повлекших за собой гибель посторонних людей.

Федеральная судебная палата Германии (BGH), правда, аннулировала приговор берлинских судей и вернула дело на повторное рассмотрение. Но не потому, что сочла избранную меру наказания чрезмерно суровой, а потому, что обоснование приговора по статье "убийство" нашла недостаточным.

В результате повторного слушания в другой коллегии берлинского суда 26 марта этого года обоих подсудимых снова приговорили к пожизненному заключению за убийство. В обосновании приговора суд дополнительно указал, что оба гонщика, увидев красный сигнал светофора, еще могли ударить по тормозам и избежать столкновения, но вместо этого только прибавили газа. Мотивами убийства судьи сочли вероломство и низменные побуждения, а опасным для общества орудием убийства - автомобиль.

В каких случаях после ДТП судят за убийство

Еще пример. В феврале 2018 года земельный суд Гамбурга приговорил 24-летнего подсудимого к пожизненному заключению за убийство.

Мужчина угнал такси и, пытаясь уйти от полиции, на скорости в 155 километров в час выехал на встречную полосу. Наехав на бордюр, он не справился с управлением и лоб в лоб врезался в ехавшее навстречу такси. Один пассажир погиб, второй и водитель получили тяжелые травмы.

За убийство, а не за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, его судили потому, что угонщик выехал на встречную полосу, спасаясь от погони. Следовательно, постановили судьи, сознательно принимал в расчет лобовое столкновение со встречной машиной, а значит - и смерть ее пассажиров и свою собственную.

Этот аспект - сознательно принимать в расчет - немецкие судьи считают главным, решая, действовал ли виновник гибели человека в ДТП преднамеренно или только халатно. Кроме того, для осуждения по "пожизненной" 211-й статье УК ФРГ, указывает BGH, должна присутствовать хотя бы одна из прописанных в ней отличительных черт убийства. К их числу относятся, в частности, низменные побуждения и вероломство, как в истории с берлинскими гонщиками, или стремление скрыть другое преступление. В гамбургском случае - угон машины.

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