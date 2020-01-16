Как в Германии защищают флаги других государств

Пару лет назад в Саксонии на одной демонстрации против якобы растущего "диктата" Европейской комиссии растоптали синий со звездами флаг ЕС. Происшествие побудило власти этой федеральной земли инициировать законопроект, запрещающий осквернение европейского флага и предусматривающий для нарушителей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Тем самым этот флаг оказался бы под такой же защитой, как и государственные символы самой Германии.

А как обстоят дела с флагами других государств? Можно ли, например, в Германии, как это часто видно в телерепортажах из арабских стран, публично сжигать флаг Израиля или США?

Можно ли в Германии жечь флаги?

До сих пор под строгой защитой немецкого закона находятся только официальные флаги как самой Германии, так и других государств. Например, те, что развеваются на флагштоках перед дипломатическими представительствами в Берлине. Правда, государственный флаг ФРГ все-таки дороже, чем иностранный - за осквернение последнего можно сесть максимум только на два года.

Участники антиизраильской демонстрации в Берлине 10 декабря 2017 года сжигают самодельный флаг Израиля

Иное дело флаги, купленные, допустим, во время чемпионата мира футбольными болельщиками в сувенирных магазинах или самодельные. Если такой флаг растопчут или сожгут в Германии на демонстрации против политики того или иного государства - а такое бывает - то статьи в Уголовном кодексе ФРГ на этот счет нет. В Берлине, в частности, в 2017 году на демонстрации против решения Вашингтона перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим сожгли израильский флаг.

"В цивилизованном обществе флаги не жгут"

"Такое недопустимо в Германии", - заявил уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в преддверии дебатов в бундестаге на эту тему, которые проходили в среду, 15 января. Кляйн считает, что флаги всех государств полагается защищать от осквернения.

Жан-Марко Лучак (Jan-Marco Luczak) из правящего Христианско-демократического союза (ХДС) не против критики, даже очень жесткой. Но, заявил он в ходе парламентских дебатов, тот, кто на демонстрации сжигает флаг ЕС или какого-нибудь иностранного государства, "переступает черту, которую в цивилизованном обществе переступать нельзя".

Жечь флаги недопустимо, подчеркивают инициаторы законопроекта

Депутаты бундестага передали законопроект в профильные комитеты бундестага, решив дополнить инициативу саксонских коллег и поставить под охрану закона не только флаг ЕС, но и зарубежные государственные флаги. Их осквернение, указал замминистра юстиции Кристиан Ланге (Christian Lange), "не только подрывает авторитет иностранных государств, но и может омрачить отношения Германии с ними".

Где кончается полемика и начинается осквернение?

Представители оппозиции к инициативе, касающейся флагов, отнеслись негативно. Фракция посткоммунистической Левой партии считает, что оскверняющих флаги следует, как и в 20 других странах ЕС, наказывать в административном, а не уголовном порядке.

Уже и сейчас, удовлетворяя заявку на проведение демонстрации, немецкая полиция может обязать ее организаторов этого не допускать, а в случае нарушения - штрафовать. "Наша демократия достаточно стабильна, чтобы выдержать такие единичные случаи", - заявил Андрей Хунко (Andrej Hunko) из Левой партии.

Возражают также оппозиционные либералы из Свободной демократической партии (СвДП). Авторитет Европейского Союза зависит не от действий прокуратуры, а "от нашей с вами работы в бундестаге", - обратился к депутатам Юрген Мартенс (Jürgen Martens) из СвДП.

У центрального правительства отношение к саксонской инициативе амбивалентное. С точки зрения конституции, говорят его представители, мы не обязаны ставить флаг ЕС под особую защиту. С другой стороны, однако, многие немецкие законы опираются на правовые нормы ЕС, а Конституция ФРГ согласуется с его основополагающими документами.

Поэтому правительство поддерживает идею защиты европейского флага, хотя и не считает, что она должна быть такой же строгой, как в случае с государственными символами самой Германии. К тому же, говорят в Берлине, в каждом отдельном случае надо четко различать, что есть полемика и ругательство, а что - злонамеренное осквернение.

Смотрите также:

Байройт против антисемитизма Барри Коски В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

Байройт против антисемитизма Нюрнбергский процесс Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Байройт против антисемитизма "Вечный ад" Вагнера По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

Байройт против антисемитизма Сезон 2018 года В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

Байройт против антисемитизма Запретная татуировка Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

Байройт против антисемитизма "Умолкшие голоса" Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

Байройт против антисемитизма "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

Байройт против антисемитизма Пауль Хиндемит Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

Байройт против антисемитизма Семен Бычков Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

Байройт против антисемитизма Великий Баренбойм В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора). Автор: Дарья Брянцева

