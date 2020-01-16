Как в Германии защищают флаги других государств

Немецким парламентариям предстоит решить, достоин ли официальный флаг ЕС, а также флаги зарубежных стран такой же правовой защиты, как и государственные символы самой ФРГ.
Пару лет назад в Саксонии на одной демонстрации против якобы растущего "диктата" Европейской комиссии растоптали синий со звездами флаг ЕС. Происшествие побудило власти этой федеральной земли инициировать законопроект, запрещающий осквернение европейского флага и предусматривающий для нарушителей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Тем самым этот флаг оказался бы под такой же защитой, как и государственные символы самой Германии.
А как обстоят дела с флагами других государств? Можно ли, например, в Германии, как это часто видно в телерепортажах из арабских стран, публично сжигать флаг Израиля или США?
Можно ли в Германии жечь флаги?
До сих пор под строгой защитой немецкого закона находятся только официальные флаги как самой Германии, так и других государств. Например, те, что развеваются на флагштоках перед дипломатическими представительствами в Берлине. Правда, государственный флаг ФРГ все-таки дороже, чем иностранный - за осквернение последнего можно сесть максимум только на два года.
Участники антиизраильской демонстрации в Берлине 10 декабря 2017 года сжигают самодельный флаг Израиля
Иное дело флаги, купленные, допустим, во время чемпионата мира футбольными болельщиками в сувенирных магазинах или самодельные. Если такой флаг растопчут или сожгут в Германии на демонстрации против политики того или иного государства - а такое бывает - то статьи в Уголовном кодексе ФРГ на этот счет нет. В Берлине, в частности, в 2017 году на демонстрации против решения Вашингтона перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим сожгли израильский флаг.
"В цивилизованном обществе флаги не жгут"
"Такое недопустимо в Германии", - заявил уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в преддверии дебатов в бундестаге на эту тему, которые проходили в среду, 15 января. Кляйн считает, что флаги всех государств полагается защищать от осквернения.
Жан-Марко Лучак (Jan-Marco Luczak) из правящего Христианско-демократического союза (ХДС) не против критики, даже очень жесткой. Но, заявил он в ходе парламентских дебатов, тот, кто на демонстрации сжигает флаг ЕС или какого-нибудь иностранного государства, "переступает черту, которую в цивилизованном обществе переступать нельзя".
Депутаты бундестага передали законопроект в профильные комитеты бундестага, решив дополнить инициативу саксонских коллег и поставить под охрану закона не только флаг ЕС, но и зарубежные государственные флаги. Их осквернение, указал замминистра юстиции Кристиан Ланге (Christian Lange), "не только подрывает авторитет иностранных государств, но и может омрачить отношения Германии с ними".
Где кончается полемика и начинается осквернение?
Представители оппозиции к инициативе, касающейся флагов, отнеслись негативно. Фракция посткоммунистической Левой партии считает, что оскверняющих флаги следует, как и в 20 других странах ЕС, наказывать в административном, а не уголовном порядке.
Уже и сейчас, удовлетворяя заявку на проведение демонстрации, немецкая полиция может обязать ее организаторов этого не допускать, а в случае нарушения - штрафовать. "Наша демократия достаточно стабильна, чтобы выдержать такие единичные случаи", - заявил Андрей Хунко (Andrej Hunko) из Левой партии.
Возражают также оппозиционные либералы из Свободной демократической партии (СвДП). Авторитет Европейского Союза зависит не от действий прокуратуры, а "от нашей с вами работы в бундестаге", - обратился к депутатам Юрген Мартенс (Jürgen Martens) из СвДП.
У центрального правительства отношение к саксонской инициативе амбивалентное. С точки зрения конституции, говорят его представители, мы не обязаны ставить флаг ЕС под особую защиту. С другой стороны, однако, многие немецкие законы опираются на правовые нормы ЕС, а Конституция ФРГ согласуется с его основополагающими документами.
Поэтому правительство поддерживает идею защиты европейского флага, хотя и не считает, что она должна быть такой же строгой, как в случае с государственными символами самой Германии. К тому же, говорят в Берлине, в каждом отдельном случае надо четко различать, что есть полемика и ругательство, а что - злонамеренное осквернение.
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