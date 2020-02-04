 Как в Германии больным раком помогают вернуть аппетит | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.02.2020

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Культура и стиль жизни

Как в Германии больным раком помогают вернуть аппетит

На уникальных кулинарных курсах во Франкфурте онкобольные учатся снова получать удовольствие от еды, что важно для их восстановления. Какие продукты способствуют этому?

Творог со свежей зеленью

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Потеря аппетита знакома многим людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Нередко это еще и побочный эффект химио- и лучевой терапии, которую назначают таким пациентам. Однако для ослабленного организма еда имеет большое значение. На уникальном кулинарном курсе, который проводят во Франкфурте-на-Майне, знакомят с продуктами, помогающими решить эту проблему и вернуть интерес к еде.

Возвращение аппетита - проект самопомощи

В одной из групп нового курса - 12 человек. И почти все они борются с последствиями ракового заболевания. Есть среди участников и родственники, которые хотят поддержать своих близких во время сложной и изматывающей терапии. "В этот период более половины пациентов теряют вес, что крайне нежелательно, поскольку это играет немаловажную роль в процессе выздоровления", - поясняет в интервью DW эксперт в области диетотерапии Ингеборг Рётцер (Ingeborg Rötzer) из Национального онкологического центра в Гейдельберге.

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Многие ощущают неприятный металлический привкус во рту (как следствие терапии). "Он нередко вызывает у пациентов полное отвращение к еде, а ведь большинство из них нуждаются в усиленном белковом питании, сравнимом с питанием спортсмена-профессионала", - подчеркивает диетолог.

Перебить этот привкус и хотя бы частично вернуть аппетит помогает известный немецкий повар Мирко Рее (Mirko Reeh). В своей студии во Франкфурте он вместе с экспертами проводит необычный курс, призванный помочь пациентам снова есть с удовольствием. Этот кулинарный проект - инициатива Гессенского общества по борьбе с раком.

Всем нрвавятся картошка в мундире и творог

Под наблюдением диетологов участники курса, состоящего из трех занятий (по четыре часа), дегустируют различные ингредиенты. Для начала Мирко Рее предлагает им определить для себя травы с приятным запахом и вкусом. Многое из жизни до болезни теперь воспринимается по-другому: любимые блюда вызывают отвращение, да и старания окружающих угодить хоть чем-то, оказываются напрасными.

"К сожалению, обстоятельных исследований, в результате которых можно было бы утверждать, что есть некий список продуктов, которые в данном случае обязательно помогут, пока нет", - сетует Ингеборг Рётцер. Многолетний опыт работы диетолога показывает, что не только продукты, но и консистенция блюд играют немаловажную роль. "Менее проблематичным можно считать все, что свободно проскальзывает внутрь: супы, пюре, кисель", - поясняет она. - Как правило, слизистая оболочка пациентов в таком состоянии страдает, поэтому, выбирая блюдо, следует обращать внимание на влажность продукта, наличие соуса". По этой же причине эксперт не рекомендует употреблять цитрусовые, уксус, а также острые приправы.

Уже первые занятия показали: большинство участников курса хорошо воспринимают ароматные перья зеленого лука и свежий укроп в сочетании с творогом и обыкновенной картошкой в мундире. Благотворное влияние на аппетит оказывают корица и ваниль, которыми в небольших количествах сдабривают каши, супы, соусы и пудинги.

"Предпочтительны горьковатые на вкус продукты и чаи или травяные отвары из мяты, ромашки, шалфея, фенхеля", - советует диетолог. По ее словам, более целесообразно дробное питание: небольшими порциями каждые полтора-два часа. Самые любимые блюда можно есть чаще, а подавать их (пусть даже и самому себе!) лучше, оформив, как на праздник. "И хотя это противоречит всем моим рекомендациям, должна признаться, что большинство пациентов с удовольствием пьют… колу!" - улыбается Ингеборг Рётцер.

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    Автор: Инга Ваннер


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