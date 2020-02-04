Как в Германии больным раком помогают вернуть аппетит

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Потеря аппетита знакома многим людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Нередко это еще и побочный эффект химио- и лучевой терапии, которую назначают таким пациентам. Однако для ослабленного организма еда имеет большое значение. На уникальном кулинарном курсе, который проводят во Франкфурте-на-Майне, знакомят с продуктами, помогающими решить эту проблему и вернуть интерес к еде.

Возвращение аппетита - проект самопомощи

В одной из групп нового курса - 12 человек. И почти все они борются с последствиями ракового заболевания. Есть среди участников и родственники, которые хотят поддержать своих близких во время сложной и изматывающей терапии. "В этот период более половины пациентов теряют вес, что крайне нежелательно, поскольку это играет немаловажную роль в процессе выздоровления", - поясняет в интервью DW эксперт в области диетотерапии Ингеборг Рётцер (Ingeborg Rötzer) из Национального онкологического центра в Гейдельберге.

Многие ощущают неприятный металлический привкус во рту (как следствие терапии). "Он нередко вызывает у пациентов полное отвращение к еде, а ведь большинство из них нуждаются в усиленном белковом питании, сравнимом с питанием спортсмена-профессионала", - подчеркивает диетолог.

Перебить этот привкус и хотя бы частично вернуть аппетит помогает известный немецкий повар Мирко Рее (Mirko Reeh). В своей студии во Франкфурте он вместе с экспертами проводит необычный курс, призванный помочь пациентам снова есть с удовольствием. Этот кулинарный проект - инициатива Гессенского общества по борьбе с раком.

Всем нрвавятся картошка в мундире и творог

Под наблюдением диетологов участники курса, состоящего из трех занятий (по четыре часа), дегустируют различные ингредиенты. Для начала Мирко Рее предлагает им определить для себя травы с приятным запахом и вкусом. Многое из жизни до болезни теперь воспринимается по-другому: любимые блюда вызывают отвращение, да и старания окружающих угодить хоть чем-то, оказываются напрасными.

"К сожалению, обстоятельных исследований, в результате которых можно было бы утверждать, что есть некий список продуктов, которые в данном случае обязательно помогут, пока нет", - сетует Ингеборг Рётцер. Многолетний опыт работы диетолога показывает, что не только продукты, но и консистенция блюд играют немаловажную роль. "Менее проблематичным можно считать все, что свободно проскальзывает внутрь: супы, пюре, кисель", - поясняет она. - Как правило, слизистая оболочка пациентов в таком состоянии страдает, поэтому, выбирая блюдо, следует обращать внимание на влажность продукта, наличие соуса". По этой же причине эксперт не рекомендует употреблять цитрусовые, уксус, а также острые приправы.

Уже первые занятия показали: большинство участников курса хорошо воспринимают ароматные перья зеленого лука и свежий укроп в сочетании с творогом и обыкновенной картошкой в мундире. Благотворное влияние на аппетит оказывают корица и ваниль, которыми в небольших количествах сдабривают каши, супы, соусы и пудинги.

"Предпочтительны горьковатые на вкус продукты и чаи или травяные отвары из мяты, ромашки, шалфея, фенхеля", - советует диетолог. По ее словам, более целесообразно дробное питание: небольшими порциями каждые полтора-два часа. Самые любимые блюда можно есть чаще, а подавать их (пусть даже и самому себе!) лучше, оформив, как на праздник. "И хотя это противоречит всем моим рекомендациям, должна признаться, что большинство пациентов с удовольствием пьют… колу!" - улыбается Ингеборг Рётцер.

Смотрите также: