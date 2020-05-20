Как в Брюсселе оценивают первый год Зеленского на посту президента Украины

В ЕС и НАТО хвалят "турборежим", в котором принимались в Украине законы о реформах, и поддерживают подход Зеленского к конфликту в Донбассе. Но имплементацию реформ западные чиновники и эксперты критикуют.
Как в ЕС и НАТО оценивают первый год Владимира Зеленского в должности президента Украины? Если судить по официальным заявлениям, то создается впечатление, что положительно. Впрочем, критика в комментариях западных политиков и экспертов тоже присутствует.
Итоги года неплохие, но "далеки от оптимальных"
"Проведение реформ я считаю особенно важным, поэтому приветствую решение украинского правительства включить необходимые реформы в свою повестку дня", - заявил руководитель генерального директората Еврокомиссии по политике соседства Кристиан Даниэльсон 14 мая в ходе онлайн-дискуссии, посвященной Украине.
Вместе с тем директор по политическим вопросам брюссельского аналитического Центра Мартенса Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein) указывает, что при всех публичных позитивных откликах чиновников в Брюсселе, "за кулисами звучат и сомнения в том, что Зеленский способен вести Украину прозападным курсом в долгосрочной перспективе, и что у него достаточно для этого политической воли". В интервью DW эксперт подчеркнул, что итоги первого года Зеленского неплохие, но "далеки от оптимальных".
Что касается принятия законов, предусматривающих реформы, на которых настаивал Брюссель, Киев за год показал хорошие результаты. Новая власть завершила выполнение требований ЕС по четвертой программе макрофинансовой помощи. Осенью 2019 года вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение, что было одним из условий безвизового режима для Украины. Важное значение для ЕС имел и анбандлинг "Нафтогаза", то есть выведение из структуры этой компании оператора газотранспортной системы .
"Я согласна с тем, что было сделано много шагов по пути реформ", - отмечает эксперт брюссельского Центра европейской политики (EPC) Аманда Пол. При этом она напоминает, что большинство из решений были приняты еще осенью прошлого года, когда Верховная рада работала в "турборежиме".
Земельная реформа и "антиколомойский" закон
Однако в этом году Зеленскому стало сложнее проводить законы через парламент, отмечает Пол. По ее словам, президент Украины теперь не всегда может положиться на свое большинство в Верховной раде. Проблема в том, что часть депутатов из фракции "Слуга народа" стали ориентироваться на другие центры влияния - в том числе на олигарха Игоря Коломойского.
В этой связи можно напомнить, что два закона, которые в ЕС считают очень важными, удалось принять только благодаря поддержке депутатов из оппозиционных фракций. Речь идет о земельной реформе и так называемом "антиколомойском" законе, призванном не допустить возвращения национализированного "Приватбанка" его бывшим собственникам Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
В апреле Брюссель недвусмысленно дал понять Киеву, что Евросоюз с большим нетерпением ожидает принятия этих документов. Это показывает, что в Еврокомиссии не воздерживаются от критичных замечаний, если считают вопрос достаточно важным.
Принятие земельного и банковского законов было условием предоставления Украине кредитов от МВФ и ЕС, необходимых ей для избежания дефолта. "Фактически международные организации, такие как МВФ, были вынуждены приставить к голове Украины дуло пистолета, чтобы эти законы были, наконец, приняты", - заявила Пол в интервью DW. По ее прогнозу, разные группы влияния на депутатов парламентского большинства будут и впредь серьезной проблемой для Зеленского.
Критика имплементации реформ в Украине
"Конечно, есть вопросы, к которым мы бы советовали подойти более амбициозно", - говорит Даниэльсон из Еврокомиссии. По просьбе корреспондента DW он уточнил, что недостатки видит в имплементации реформ.
Брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете также говорит, что, несмотря на принятие парламентом многих правильных законов, "конкретные реформы медленно реализуются на практике". "Коррупция до сих пор присутствует в повседневной реальности на всех уровнях общества", - отмечает он.
Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) обращает внимание на другой изъян, считает, что Зеленский не достаточно учитывает мнение профессионалов, и приводит в этой связи пример с реформой здравоохранения: "У меня создалось впечатление, что президент не говорит напрямую с работниками системы здравоохранения, знающими, что к чему. Его всегда окружает свита, имеющая другие интересы".
Мирное урегулирование в Донбассе
В чем Зеленский пользуется практически безраздельной поддержкой со стороны Брюсселя, так это в его подходе к конфликту с Россией в Донбассе. И ЕС, и НАТО выступают за мирное урегулирование на основании минских соглашений. Несколько обменов пленными, восстановление моста через Северский Донец в поселке Станица Луганская - меры, имеющие непосредственное отношение к жизни простых людей, и такие гуманитарные акции в Брюсселе приветствуют.
В то же время значительного прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе достичь не удалось. Но вины президента Украины собеседники DW в этом не видят. "Прорыва не было, но это говорит, скорее, в пользу Зеленского: в ключевых вопросах он не поддался нажиму Кремля", - указывает Роланд Фройденштайн. С ним соглашается Аманда Пол: "Тот факт, что он не капитулировал перед президентом России Путиным, что он не отступает за красные линии Украины - это очень важно".
Второй год Зеленского будет сложнее
По прогнозу Аманды Пол следующий год будет для Зеленского сложнее, чем первый. Обеспечить рост экономики после спада из-за пандемии коронавируса, провести через парламент те или иные законы, достичь прогресса в Донбассе, по ее мнению, президенту будет нелегко. "То, что Россия оказалась в глубоком кризисе, не означает, что она изменит свою позицию в отношении Украины", - считает эксперт.
"Условия, в которых находится Украина, очень сложные, такими они и останутся. Но если президент Зеленский будет прислушиваться к советам и критике, если будет готовым модернизировать и реформировать страну - даже если и не всегда успешно - Запад и далее будет его поддерживать", - подводит итог Бруно Лете.
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