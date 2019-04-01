Как в Берлине оценили успех Зеленского на выборах президента Украины

Опрошенные DW депутаты бундестага и эксперты называют первый тур выборов президента Украины протестным голосованием. Чего ждать от Владимира Зеленского, если он станет президентом, они не знают.
Внушительный успех Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов в Украине не стал сюрпризом для опрошенных DW депутатов бундестага и экспертов берлинских аналитических институтов. Почти треть голосов, отданных за комика и шоумена, в Германии считают выражением недовольства многих украинцев существующими в Украине порядками, общественным протестом против действующей политической элиты.
Демократия в Украине работает
Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) отметил, что Украина переживает этап глубочайших перемен, ее политическая система трансформируется и формируется заново, происходит коренное обновление всех институтов государственной власти. "И все это в условиях продолжающейся вот уже четыре года войны", - добавил Рёттген, имея в виду поддержку Россией восточноукраинских сепаратистов.
В такой трудной ситуации, считает он, неудивительна утрата действующими политиками доверия части избирателей, что открывает возможности для появления на политической арене новичков. "Но самое главное, что показали эти выборы, - отметил Рёттген, - это то, что демократия в Украине работает".
Председатель германо-украинской депутатской группы, внешнеполитический эксперт фракции партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) также говорит о разочаровании украинцев представителями киевской политической элиты. "Поэтому они голосовали за альтернативу этой элите, - заявил он, - считая, что Зеленский представляет собой некую альтернативу". И хорошо, добавил депутат, что украинцы не остались дома и не вышли с протестами на улицу, а пошли на избирательные участки.
Сигнал Кремлю
"И в этом, кстати, отличие Украины от некоторых ее соседей: до выборов мы не знали, кто на них одержит победу", - сказал Нурипур. Он, как и Рёттген, считает, что политическая система в Украине устойчива, а демократия функционирует.
"Это очень хорошие новости для нас и четкие сигналы в адрес Кремля и его нарратива о том, что Украина, мол, это диктатура и нестабильное государство, - подчеркнул собеседник DW. - Я не знаю других таких государств, которые бы испытывали такой военный и экономический нажим и при этом нормально проводили выборы". Нурипур считает, что России пора перестать недооценивать волю украинцев к свободе.
Протестное голосование
Директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) объясняет успех Зеленского несбывшимися надеждами, которые многие украинцы возлагали на Евромайдан.
"Процесс реформ буксует в важных сферах, особенно в борьбе с коррупцией, - перечисляет она, - никто не предлагает варианта, как закончить войну на востоке Украины". Петр Порошенко, по ее выражению, чрезмерно узко трактовал в своей предвыборной риторике понятие украинской нации, чем отпугнул избирателей юго-востока Украины. Зеленский же именно в этом регионе сумел мобилизовать многих молодых избирателей.
Его результат, однако, Зассе считает выражением протеста против известных политических элит, а не голосованием за конкретную альтернативную программу. Она сравнивает успех Зеленского с успехами популистов в других европейских странах, отражающими общий тренд утраты иллюзий и потери доверия к респектабельным политическим элитам. Но украинский пример Зассе называет "экстремальным", поскольку "здесь лидирует кандидат, у которого еще нет даже зачатков своего движения или партийной структуры".
Аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stuart) называет три причины успеха Владимира Зеленского: недовольство украинцев нынешним президентом, нерешенность проблемы Донбасса, где продолжают гибнуть люди, и коррупция. "Люди видят, что те, кто руководит страной, продолжают обогащаться", - констатирует Стюарт.
Что ждать от Зеленского?
Тот факт, что Зеленский говорит по-русски, указывает эксперт SWP, еще не делает его прокремлевским политиков. "Он с юго-востока страны, где многие говорят по-русски, - поясняет Стюарт. - Как актер на своих выступлениях он тоже говорит по-русски, поэтому это нельзя рассматривать как политическое заявление".
Гвендолин Зассе напоминает, что и Порошенко, и Зеленский заверяли, что будут проводить курс на сближение с Западом и Евросоюзом. "Следовательно, и Зеленского нельзя считать пророссийским кандидатом, - полагает она. - Конкретных же, а главное, реалистичных планов для Донбасса в ходе предвыборной кампании не предложил ни тот, ни другой".
Впрочем, признает Сюзан Стюарт, от них обоих мало что зависит: "Я думаю, многое зависит от того, как Россия будет вести себя в случае избрания Зеленского президентом. Но не думаю, что Россия изменит свои цели в отношении Донбасса".
Не знает, чего ждать от Зеленского, если он станет президентом, и Норберт Рёттген. "Какая у него будет программа, какая повестка дня?", - спрашивает он, предполагая, что и сам Зеленский этого еще не знает, и предлагает дождаться второго тура.
Предсказать его итоги Гвендолин Зассе не берется, но ожидает обострения предвыборной борьбы. От Зеленского, прогнозирует она, будут требовать конкретизации его программы, а Порошенко будет делать ставку на то, что "у его соперника нет опыта, необходимого для управления государством, и на посту главнокомандующего украинской армией". Наконец, совершенно неясно, кого 21 апреля поддержат выбывшие кандидаты.
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