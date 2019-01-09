 Как вызвать в Германии сантехника | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.01.2019

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Культура и стиль жизни

Как вызвать в Германии сантехника

У вас течет кран, заедает дверной замок, засорился унитаз? Надо срочно вызывать мастера. Как это происходит в Германии?

Сантехник за работой

Чтобы вызвать на дом сантехника или, скажем, слесаря, в ЖЭК, РЖУ, ТОС или в какую-нибудь подобную контору жителям Германии ходить не надо. Таких городских и государственных жилконтор в Германии вообще нет. Куда же тогда обращаться?

Во многоквартирных домах и крупных жилых комплексах, как правило, есть свой Hausmeister. Мы не случайно приводим здесь немецкое слово. В буквальном переводе оно означает "домовой мастер". На русский язык его переводят по-разному: от дворника и швейцара до коменданта и управдома. Но точнее его можно было бы назвать завхозом. Он не управляет домами и не следит за тем, кто входит в подъезд. Он делает мелкий ремонт, меняет лампочки в подъезде, прокладки в текущих кранах и так далее, он - и техник-смотритель, и привратник, у которого, как правило, хранятся ключи от всех дверей (на всякий случай).

Кто платит сантехнику и электрику?

Этому "домовому мастеру" и звонят по телефону жильцы, если что-то неисправно. Он обычно тут же приходит посмотреть, в чем дело, а потом решает, взяться ли самому или вызвать специалиста: сантехника, электрика, слесаря... К завхозу дома обращаются не только потому, что это самый простой путь, но и потому, что с ним вместе проще сразу решить, кто именно будет платить за ремонт: жильцы или владельцы квартиры, если она сдается в аренду. А больше половины населения Германии снимает жилье. Так здесь принято - в частности, потому, что немцы очень мобильны и довольно часто переезжают, в том числе и в другой город.

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Обычно вопрос оплаты ремонта или, скажем, замены сантехники в квартире решается просто: если унитаз разбили жильцы - платят они, а если он прохудился от старости - хозяева. С засорившимся сливом дело обстоит так: если затор до стены, то его ликвидацию оплачивают жильцы, а дальше - уже владельцы.

Кстати, сантехник или электрик, которого вызывает завхоз дома, не работает на ставке в домоуправлении (которых, напомню, в Германии нет), а является частным предпринимателем. И если за его работу надо платить жильцу, ему не обязательно соглашаться именно на того сантехника или электрика, которому отдает предпочтение Hausmeister: его право самому найти более толкового или более дешевого.

Себе дороже

А как быть тем людям, в домах которых такого завхоза нет? Им надо вызывать мастера самим. Выбор здесь совершенно свободный. Можно найти специалиста в интернете, можно полистать справочник "Желтые страницы", можно спросить у соседей или знакомых: кого они посоветуют. Есть еще одна прекрасная возможность: предложить работу через специальные сетевые порталы. Самые известные из них в Германии - MyHammer, Blauarbeit, Undertool. Первый, например, существует уже более десяти лет, и им пользуются около 2 миллионов человек. Если вы, скажем, будете в Кельне искать мастеров для того, чтобы положить плитку на кухне, то портал выдаст вам больше десятка предложений разных специалистов в радиусе 10 километров от дома.

Расстояние играет существенную роль, потому что мастера могут выставить в счет поездку к вам: время и бензин. Но многие этого не делают, а предлагают сначала за фиксированную цену произвести осмотр "места происшествия" и сделать предварительную калькуляцию: сколько будут стоить работа и необходимый материал. Вы можете соглашаться или нет. Естественно, что калькуляция приблизительная, и итоговый счет может превышать ее. Но превышать максимум на 15 процентов. В противном случае, если жилец не дал согласия на более высокое "удорожание" работы или материала, он может расторгнуть договор и отказаться от услуг мастера.

За "аморалку" платить не надо

К сожалению, и в Германии есть сантехники, электрики, слесари, маляры, которые пытаются содрать с клиента максимум денег за минимум работы. Закон определяет неадекватно дорогую цену как "аморальную", и если, скажем, электрик за полчаса работы выставляет счет на двести с лишним евро, - вы можете не платить. Но чтобы таких ситуаций не возникало, прежде чем пригласить мастера, настоятельно рекомендуется посмотреть в интернете, как оценивают его работу другие, и по возможности детально обговорить с ним объем работы и ее оплату.

Немецкие эксперты также советуют: будьте осторожны со слишком дешевыми предложениями. Если мастер согласен сделать работу за цену меньше 10 евро в час, маловероятно, чтобы это был действительно мастер.

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    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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