Как власти Польши пытаются укротить строптивых судей

Правящая в Польши партия "Закон и справедливость" хочет отправить в отставку судей Верховного суда. А они считают это незаконным и уходить не хотят. В этом конфликте ЕС на стороне судей.
В Польше 3 июля вступил с силу закон о Верховном суде, согласно которому судей высшей судебной инстанции могут досрочно отправлять на пенсию по достижении ими 65-летнего возраста. В связи со вступлением в силу этого закона Еврокомиссия 2 июля начала штрафную процедуру в отношении Польши, обвиняя ее правительство в нарушении Лиссабонского договора.
Критика в адрес польского правительства из-за проводимой им судебной реформы, в рамках которой был принят и закон о Верховном суде, звучит как в самой стране, так и за ее пределами. При этом сами судьи не намерены досрочно уходить на пенсию. На их сторону встал и Евросоюз. Между тем власти Польши собираются принять меры в отношении строптивых судей.
Председатель Верховного суда Польши не хочет на пенсию
3 июля теоретически должен стать последним рабочим днем для председателя Верховного суда Польши. Малгожата Герсдорф и ряд других судей, согласно недавно вступившему в силу закону, должны досрочно уйти на пенсию. Но они считают это неправомерным и не собираются уходить. Ведь, согласно польской конституции, судьи Верховного суда избираются сроком на 6 лет и могут занимать свой пост кресло до того момента, пока не достигнут 70-летнего возраста. Их не могут уволить или перевести на другую должность. Придерживаться этих правил судьи Верховного суда намерены и дальше, несмотря на вступивший в силу закон.
Согласно нему, те судьи, которые должны досрочно уйти на пенсию, но хотят работать дальше, должны были до конца мая подать заявление президенту страны о своем желании оставаться на этом посту. И только при согласии главы государства они смогут продолжать судейскую деятельность. Для Малгожаты Герсдорф это - абсурдная процедура, против которой она и ее коллеги выступали с самого начала. К тому же, по ее мнению, это один из примеров того, как национально-консервативное правительство страны пытается перераспределить полномочия между исполнительной властью и судебной.
"Основной закон страны гарантирует мне этот пост сроком на 6 лет, и я не вижу оснований для того, чтобы обращаться с просьбой на этот счет к представителям исполнительной власти, это даже не обсуждается", - говорит 66-летняя председатель Верховного суда. Профессор права Малгожата Герсдорф - первая женщина за всю историю Польши, которая возглавляет высшую судебную инстанцию страны. Она открыто критикует нынешнее правительство за проводимую им судебную реформу. Поддерживают Герсдорф и ее коллеги.
"Судья Малгожата Герсдорф, согласно польской конституции, останется председателем Верховного суда страны до 30 апреля 2020 года" - говорится в заявлении, сделанном на прошлой неделе участниками польского съезда судей. Поэтому если председатель высшей судебной инстанции решит остаться - вопреки новому закону - на своем посту и дальше, то она может рассчитывать на поддержку коллег.
Польские судьи пойдут своим путем
В Варшаве с напряжением ожидают, смогут ли судьи, которые должны досрочно уйти на пенсию, продолжать свою деятельность - вопреки новому закону. 3 июля президент Польши Анджей Дуда принял решение о том, что оставаться на своих постах могут те судьи, кто ранее подал соответствующее заявление. Председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф не в их числе, и скорее всего она должна будет покинуть свой пост. Министр юстиции Збигнев Зёбро в свою очередь угрожает дисциплинарными мерами в отношении непослушных судей.
"В Польше нет параллельной юстиции, есть юридическая система, которая существует в рамках действующего права", - заявил он. Министр предостерегает судей от того, чтобы они пытались встать над законом. Сейчас в Верховном суде Польши 76 судей. 27 из них - старше 65 лет. Если всех их отправят на пенсию, число судей сократится почти на треть. Правящая национально-консервативная партия "Закон и справедливость" в этом случае может провести на эти должности лояльных к нынешним властям людей.
Кроме того, впервые в Верховном суде появятся присяжные заседатели, которых будут избирать члены Сената. Это одно из новшеств в судебной системе страны. Ранее в Верховном суде не было присяжных заседателей. Сейчас, по словам министра юстиции, они должны демонстрировать "участие общества" в решающих для страны судебных процессах.
Что изменилось в судебной системе Польши
С 2015 года правящая в Польше национально-консервативная партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции. В рамках судебной реформы, которая была одним из основных предвыборных обещаний партии, были приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции (орган, надзирающий за всеми судами страны. - Ред.). Министру юстиции были переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда.
Для правительства Польши, отмечают наблюдатели, чрезвычайно важно как можно скорее взять Верховный суд под свой контроль. Ведь он будет принимать решение о том, можно ли признавать результаты выборов. Этой осенью в Польше пройдут местные выборы, а в следующем году - парламентские. Между тем проведение судебной реформы власти объясняют тем, что подавляющее большинство судей назначило правившее до этого либеральное правительство, а также тем, что некоторые судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима.
Судебная реформа в Польше: критика в стране и за ее пределами
В свою очередь критики судебной реформы как в Польше, так и за ее пределами подчеркивают, что законы о Верховном суде и о Национальном совете юстиции дают возможность исполнительной и законодательной властям оказывать прямое влияние на назначение и увольнение судей во всех судах Польши и фактически ставят Верховный суд под контроль правительства и парламента. А также являются попыткой подорвать принцип разделения властей и покушением на правовое государство.
Польская оппозиция уже объявила о том, что готова выйти на акции протеста против судебной реформы. И это, по мнению оппозиционеров, должно стать сигналом для Европы: необходимо продолжать оказывать давление на польское правительство. Этот лозунг поддерживает из Гданьска и бывший президент Польши Лех Валенса.
Он грозит прибыть в Варшаву, если правительство не оставит в покое Верховный суд. Валенса, по его словам, готов "физически отодвинуть в сторону тех, кто является основной причиной этого несчастья". Для этого ему нужны 100 000 человек, которые ждут его в Варшаве. "И если полиция станет на моем пути, я буду защищаться", - предупреждает 75-летний Валенса, подчеркивая, что у него есть оружие. Кое-кто называет заявления Валенсы странными, для большинства же поляков легендарный политик, который боролся с коммунистическим режимом - надежда на перемены.
Между тем на сторону польских судей встала Европа. Венецианская комиссия Совета Европы, занимающаяся вопросами конституционного права, негативно оценила судебную реформу в Польше, назвав ее угрозой правовому государству и нарушением принципа разделения властей, а также законодательства по борьбе с коррупцией.
В декабре 2017 года в отношении Польши Европейским Союзом была начата штрафная процедура согласно 7-й статье договора ЕС. Она предусматривает санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса в Евросоюзе. 2 июля Еврокомиссия заявила о том, что готова принять новые штрафные меры в отношении Варшавы.
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