Как власти Польши пытаются укротить строптивых судей

В Польше 3 июля вступил с силу закон о Верховном суде, согласно которому судей высшей судебной инстанции могут досрочно отправлять на пенсию по достижении ими 65-летнего возраста. В связи со вступлением в силу этого закона Еврокомиссия 2 июля начала штрафную процедуру в отношении Польши, обвиняя ее правительство в нарушении Лиссабонского договора.

Критика в адрес польского правительства из-за проводимой им судебной реформы, в рамках которой был принят и закон о Верховном суде, звучит как в самой стране, так и за ее пределами. При этом сами судьи не намерены досрочно уходить на пенсию. На их сторону встал и Евросоюз. Между тем власти Польши собираются принять меры в отношении строптивых судей.

Председатель Верховного суда Польши не хочет на пенсию

3 июля теоретически должен стать последним рабочим днем для председателя Верховного суда Польши. Малгожата Герсдорф и ряд других судей, согласно недавно вступившему в силу закону, должны досрочно уйти на пенсию. Но они считают это неправомерным и не собираются уходить. Ведь, согласно польской конституции, судьи Верховного суда избираются сроком на 6 лет и могут занимать свой пост кресло до того момента, пока не достигнут 70-летнего возраста. Их не могут уволить или перевести на другую должность. Придерживаться этих правил судьи Верховного суда намерены и дальше, несмотря на вступивший в силу закон.

Малгожата Герсдорф

Согласно нему, те судьи, которые должны досрочно уйти на пенсию, но хотят работать дальше, должны были до конца мая подать заявление президенту страны о своем желании оставаться на этом посту. И только при согласии главы государства они смогут продолжать судейскую деятельность. Для Малгожаты Герсдорф это - абсурдная процедура, против которой она и ее коллеги выступали с самого начала. К тому же, по ее мнению, это один из примеров того, как национально-консервативное правительство страны пытается перераспределить полномочия между исполнительной властью и судебной.

"Основной закон страны гарантирует мне этот пост сроком на 6 лет, и я не вижу оснований для того, чтобы обращаться с просьбой на этот счет к представителям исполнительной власти, это даже не обсуждается", - говорит 66-летняя председатель Верховного суда. Профессор права Малгожата Герсдорф - первая женщина за всю историю Польши, которая возглавляет высшую судебную инстанцию страны. Она открыто критикует нынешнее правительство за проводимую им судебную реформу. Поддерживают Герсдорф и ее коллеги.

"Судья Малгожата Герсдорф, согласно польской конституции, останется председателем Верховного суда страны до 30 апреля 2020 года" - говорится в заявлении, сделанном на прошлой неделе участниками польского съезда судей. Поэтому если председатель высшей судебной инстанции решит остаться - вопреки новому закону - на своем посту и дальше, то она может рассчитывать на поддержку коллег.

Польские судьи пойдут своим путем

В Варшаве с напряжением ожидают, смогут ли судьи, которые должны досрочно уйти на пенсию, продолжать свою деятельность - вопреки новому закону. 3 июля президент Польши Анджей Дуда принял решение о том, что оставаться на своих постах могут те судьи, кто ранее подал соответствующее заявление. Председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф не в их числе, и скорее всего она должна будет покинуть свой пост. Министр юстиции Збигнев Зёбро в свою очередь угрожает дисциплинарными мерами в отношении непослушных судей.

Анджей Дуда

"В Польше нет параллельной юстиции, есть юридическая система, которая существует в рамках действующего права", - заявил он. Министр предостерегает судей от того, чтобы они пытались встать над законом. Сейчас в Верховном суде Польши 76 судей. 27 из них - старше 65 лет. Если всех их отправят на пенсию, число судей сократится почти на треть. Правящая национально-консервативная партия "Закон и справедливость" в этом случае может провести на эти должности лояльных к нынешним властям людей.

Кроме того, впервые в Верховном суде появятся присяжные заседатели, которых будут избирать члены Сената. Это одно из новшеств в судебной системе страны. Ранее в Верховном суде не было присяжных заседателей. Сейчас, по словам министра юстиции, они должны демонстрировать "участие общества" в решающих для страны судебных процессах.

Что изменилось в судебной системе Польши

С 2015 года правящая в Польше национально-консервативная партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции. В рамках судебной реформы, которая была одним из основных предвыборных обещаний партии, были приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции (орган, надзирающий за всеми судами страны. - Ред.). Министру юстиции были переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда.

Поляки протестуют против судебной реформы, июнь 2017 года

Для правительства Польши, отмечают наблюдатели, чрезвычайно важно как можно скорее взять Верховный суд под свой контроль. Ведь он будет принимать решение о том, можно ли признавать результаты выборов. Этой осенью в Польше пройдут местные выборы, а в следующем году - парламентские. Между тем проведение судебной реформы власти объясняют тем, что подавляющее большинство судей назначило правившее до этого либеральное правительство, а также тем, что некоторые судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима.

Судебная реформа в Польше: критика в стране и за ее пределами

В свою очередь критики судебной реформы как в Польше, так и за ее пределами подчеркивают, что законы о Верховном суде и о Национальном совете юстиции дают возможность исполнительной и законодательной властям оказывать прямое влияние на назначение и увольнение судей во всех судах Польши и фактически ставят Верховный суд под контроль правительства и парламента. А также являются попыткой подорвать принцип разделения властей и покушением на правовое государство.

Польская оппозиция уже объявила о том, что готова выйти на акции протеста против судебной реформы. И это, по мнению оппозиционеров, должно стать сигналом для Европы: необходимо продолжать оказывать давление на польское правительство. Этот лозунг поддерживает из Гданьска и бывший президент Польши Лех Валенса.

Он грозит прибыть в Варшаву, если правительство не оставит в покое Верховный суд. Валенса, по его словам, готов "физически отодвинуть в сторону тех, кто является основной причиной этого несчастья". Для этого ему нужны 100 000 человек, которые ждут его в Варшаве. "И если полиция станет на моем пути, я буду защищаться", - предупреждает 75-летний Валенса, подчеркивая, что у него есть оружие. Кое-кто называет заявления Валенсы странными, для большинства же поляков легендарный политик, который боролся с коммунистическим режимом - надежда на перемены.

Между тем на сторону польских судей встала Европа. Венецианская комиссия Совета Европы, занимающаяся вопросами конституционного права, негативно оценила судебную реформу в Польше, назвав ее угрозой правовому государству и нарушением принципа разделения властей, а также законодательства по борьбе с коррупцией.

В декабре 2017 года в отношении Польши Европейским Союзом была начата штрафная процедура согласно 7-й статье договора ЕС. Она предусматривает санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса в Евросоюзе. 2 июля Еврокомиссия заявила о том, что готова принять новые штрафные меры в отношении Варшавы.

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