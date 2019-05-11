Как будет снова звучать Нотр-Дам?

Верующие и туристы еще не скоро смогут посетить знаменитый парижский храм. Восстановительные работы в пострадавшем от пожара Нотр-Даме закончатся не ранее 2024 года. Но нет гарантий, что и эти сроки будут соблюдены. Коронавирусная пандемия приостановила все работы по восстановлению собора.

Крупный пожар 15 апреля 2019 года уничтожил не только большую часть крыши и шпиль собора, но и его уникальное звучание, его "голос". Без Бриана Каца, сотрудника Национального центра научных исследований (CNRS) и университета Сорбонны в Париже, акустика Нотр-Дама была бы потеряна навсегда. И, таким образом, часть музыкальной истории. Потому что звучание cобора Парижской Богоматери является частью акустического культурного наследия Франции.

Акустику собора моделирует специальная программа

Бриан Кац входит в группу экспертов-консультантов, участвующих в реконструкции собора наряду с инженерами, реставраторами, искусствоведами, архитекторами и учеными. Бриан Кац думает над тем, как вернуть Нотр-Даму его "голос". По счастливой случайности, еще до пожара он разработал метод, позволивший узнать, как поглощают звук различные материалы и поверхности внутри этого готического храма. "Мы создали акустическую 3D-модель Нотр-Дама", - говорит Кац в интервью DW.

Основой для моделирования стала запись концерта восьмилетней давности в соборе. Парижская консерватория проводила тогда концерт с участием оркестра и хора. Музыканты и певцы были распределены по всему собору. Запись шла, рассказывает Кац, с близкой дистанции. Потом эти записи были загружены в программу, которая моделирует акустику собора. "Загрузка проходила с учетом знания того, где стояли музыканты", - подчеркивает Бриан Кац.

Новые записи дополнили уже имевшиеся, сделанные еще в конце 1980-х годов, когда потребовалось провести исследование акустики храма при установке нового органа. "Наш институт владеет единственными точными акустическими измерениями Нотр-Дама", - отмечает Кац. По его словам, даже за этот короткий период времени - около 30 лет - акустика в соборе изменилась.

Парижский собор известен своей акустикой

Виртуальная модель может даже показать, как звучал знаменитый парижский собор, строившийся с 1163 по 1345 год, до и после его многочисленных изменений. "Мы можем предсказать изменения в акустике так же, как мы можем оглянуться назад во времени", - отмечает Бриан Кац. Даже самые незначительные изменения в размещении картин на стенах могут повлиять на звучание. "Если реставраторы примут решение заменить поврежденный купол плоской крышей, мы сможем продемонстрировать влияние этого на акустику", - говорит ученый. То же самое относится и к строительным материалам, например, если вместо камня в интерьере появятся мрамор или дерево.

До пожара эхо в соборе звучало около шести-восьми секунд. После пожара Кац обнаружил, что время звучания эхо сократилось. Это также связано с тем, что в крыше появились дыры и были вынесены все скамьи.

Виртуальный концерт в годовщину пожара

Кац может заставить музыку звучать так, как если бы ее исполняли в неповрежденном Нотр-Даме. Он может также смоделировать акустику собора после различных способов его реконструкции, воскресить прежние звучания Нотр-Дама и показать, как прошлые изменения церкви меняли ее "голос". Ученый еще не знает, каким будет "голос" у собора Парижской Богоматери после его реконструкции. Повлиять на ход восстановительных работ он лично не может, но его программа может помочь восстановить акустику собора в том виде, в каком она была до пожара.

На канале исследователя в YouTube уже можно получить впечатление об акустике в храме в 2013 году. Он разместит в интернете и полный концерт, приуроченный к годовщине пожара. С помощью смартфона и наушников можно слушать музыку и одновременно перемещаться по виртуальному собору.

В каком бы виде не предстал Нотр-Дам после его нынешней реконструкции, его "голос" во всех его модуляциях будет сохранен для потомков.

Смотрите также:

Нотр-Дам в живописи