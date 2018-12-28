Какую роль будет играть Германия в Совете Безопасности ООН

1 января 2019 года Германия вновь займет кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН: такой статус Берлину предоставляется сроком на два года. Помимо постоянных членов Совбеза ООН с правом вето - США, Китая, Франции, России и Великобритании, в Совбез входят еще десять непостоянных: эти страны не обладают правом в одностороннем порядке блокировать принятие того или иного решения.

Наряду с ФРГ, непостоянное место в Совбезе ООН также досталось Бельгии, Польше, ЮАР, Доминиканской республике и Индонезии. Все эти государства получили более необходимых двух третей голосов стран-членов ООН. Ранее Германия уже шесть раз входила в Совбез ООН в статусе непостоянного члена, в последний раз это было в 2011-2012 годах.

Немецко-французский тандем

Берлин сделает все возможное для того, чтобы оправдать возложенное на него доверие, заверил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) после объявления результатов голосования Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в июне 2018 года.

Германия намерена работать в Совбезе ООН в тандеме с Францией

Но что же это будет означать на практике? Как поясняет госминистр в МИД Германии Нильс Аннен (Niels Annen), в первую очередь, ФРГ будет пытаться добиться соблюдения международных договоренностей и соглашений. В данный момент международный порядок, основанный на правилах, находится под угрозой, отмечает Аннен. "Мы должны защитить его вместе с нашими друзьями и партнерами ", - подчеркивает госминистр.

Берлин намерен, прежде всего, углубить сотрудничество в СБ ООН с другими европейскими странами - Бельгией и Польшей, имеющих статус непостоянных членов, а также с постоянными членами Совбеза - Францией и Великобританией. С Францией Германию связывают наиболее тесные отношения: страны занимают схожую позицию по ключевым вопросам.

Статус постоянного члена СБ ООН для Евросоюза?

Стоит отметить, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) опасается снижения влияния ЕС в ООН и намерена усилить общеевропейские позиции. После выхода Великобритании из Евросоюза ЕС будет располагать только одним постоянным членом Совбеза - Францией.

Именно поэтому Меркель выступила с предложением предоставить Евросоюзу статус постоянного члена Совбеза ООН, заменив тем самым членство отдельных государств - Франции и Великобритании. "Во времена, в которые мы живем, европеизация мест (в СБ ООН. - Ред.) была бы бесценной", - заявила глава немецкого правительства в июне 2018 года, выступая с программной речью в Мюнхене на заседании фракции Европейской народной партии (EНП) в Европарламенте.

Ангела Меркель

На фоне того, как президент США Дональд Трамп разрушает сложившийся после Второй мировой войны миропорядок, Европейский Союз должен стать более сплоченным и не останавливаться в своем развитии, считает Меркель. Разногласия с США в НАТО, выход Трампа из Парижского соглашения по климату и из сделки с Ираном, а также конфликт вокруг трансатлантического торгового сотрудничества - все это свидетельствует о реорганизации мирового порядка. В такой ситуации ЕС должен найти для себя новую и более решительную роль, уверена канцлер. "Если Европа хочет стать глобальным игроком, она должна и действовать, как глобальный игрок", - подчеркнула Меркель.

Впрочем, о претворении в жизнь ее инициативы говорить пока преждевременно: Франция не согласна отдавать свое место Евросоюзу. Вместо этого Париж выступает за более широкую реформу ООН и расширение числа постоянных членов Совбеза, что предполагает предоставление такого статуса, в том числе и Германии.

Позиция ФРГ: разоружение вместо вооружения

Между тем основной проблемой Совета Безопасности ООН остается отсутствие единства мнений по целому ряду ключевых вопросов. Регулярное использование права вето постоянными членами СБ ООН часто парализует работу этого органа, делая ее бессмысленной. В свете подобной разобщенности крайне маловероятно, что Берлину удастся провести ближайшие два года без политических столкновений с Пекином, Москвой или Вашингтоном.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 28 апреля 2018 года

Ожидается, что одним из камней преткновения станет и вопрос о необходимости применения военной силы в целях урегулирования международных конфликтов. Подобные разногласия имели место и в прошлом. В 2011 году СБ ООН принял резолюцию по Ливии, допускающую бомбардировку военных целей для сдерживания военной агрессии бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. В отличие от Франции и Великобритании, одобривших эту инициативу, Германия, находившаяся тогда в Совбезе ООН в качестве непостоянного члена, воздержалась от голосования.

А в апреле 2018 года Ангела Меркель, в отличие от своих европейских партнеров, высказалась против участия в военной операции против режима Башара Асада, предполагающей нанесение авиаударов по Сирии. На заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел ФРГ также подчеркнул, что Берлин выступает за разоружение вместо вооружения и диалог вместо конфронтации.

Впрочем, отказ Германии от участия в военных операциях отнюдь не означает, что Берлин не должен высказывать свое мнение по вопросам международной безопасности, отмечает госминистр в МИД Германии Нильс Аннен. Он напоминает, что Германия является одним из крупнейших и наиболее важных поставщиков военнослужащих для миссий ООН. К примеру, в Мали немецкие солдаты в рамках мандата многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) помогают сторонам претворить в жизнь мирное соглашение.

Украина, Йемен, Палестина…

Кроме того, Германия может сыграть важную роль в разрешении кризисных ситуаций. К примеру, Берлин выступает за развертывание в Донбассе миротворческой миссии ООН, намерен оказывать поддержку специальному посланнику генерального секретаря ООН по Йемену, а также хочет залатать дыры в бюджете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР): в сентябре 2018 года в администрации Трампа отказались от выплаты взносов в эту организацию. "Я думаю, что мы хорошо подготовились к тому, что нас ждет в этом неспокойном мире", - резюмирует Нильс Аннен.

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