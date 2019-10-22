Какую конституцию для Сирии подготовит конституционная комиссия

30 октября в Женеве пройдет первое заседание сирийской конституционной комиссии, которая должна написать новый Основной закон страны. Он определит судьбу Асада и сирийских курдов.
Процесс формирования сирийской конституционной комиссии, которая должна определить политическое будущее страны, занял два года. В среду, 30 октября, в Женеве наконец состоится ее первое заседание. Комиссия должна разработать проект нового Основного закона Сирии, который предопределит судьбу нынешнего президента Башара Асада, а также урегулирует положение сирийских курдов и установит порядок проведения новых выборов.
Сирийский конституционная комиссия при посредничестве ООН
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, впрочем, полагает, что от первого заседания новой комиссии не стоит ожидать слишком многого. Она не сможет разрешить кризис в Сирии, однако вполне способна помочь преодолеть раскол в сирийском обществе и содействовать укреплению взаимного доверия между различными группами населения. Кроме того, она смогла бы дать импульс началу всеобъемлющего политического процесса в стране.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также настроен весьма оптимистично. Сирийским властям и оппозиции удалось договориться о создании "сбалансированной, заслуживающей доверия и инклюзивной конституционной комиссии", которая будет работать при посредничестве ООН, заявил генсек.
При этом важно, что над проектом новой конституции будут работать граждане самой Сирии, отмечает Гейр Педерсен. "Проект конституции будут разрабатывать сирийцы, а не иностранцы, и он должен получить широкое одобрение населения страны", - подчеркивает спецпосланник генсека ООН.
Какую цель преследует Москва?
Процесс назначения членов конституционной комиссии был согласован в январе 2018 года в Москве на переговорах представителей сирийского правительства и оппозиции. Так, из 150 членов комиссии треть будут представлять власти, треть - оппозицию, а оставшаяся треть - гражданское общество страны.
Таким образом, в составе этой структуры оказались исключительно сирийцы, констатирует немецкая журналистка и эксперт по Сирии Кристин Хельберг (Kristin Helberg). Впрочем, без иностранного влияния все же не обошлось. "К примеру, Турция сделала все для того, чтобы в комиссию не вошли представители партии сирийских курдов "Демократический союз" (PYD)", - поясняет Хельберг.
Россия же, в свою очередь, не стала напрямую влиять на этот процесс. По словам журналистки, Кремль преследуют более масштабную цель: "В Москве рассчитывают на то, что конституционная комиссия формально найдет политическое решение конфликта, который давно уже урегулирован в военном отношении. Это должно позволить Западу напрямую договариваться с Башаром Асадом. Ведь только в этом случае Запад будет готов финансировать восстановление страны ".
Учтет ли комиссия интересы всех социальных групп Сирии?
Глава Курдского национального совета Камран Хаджо, который также является членом комиссии, считает, что отсутствие в ней иностранцев еще не служит гарантией того, что в рабочем процессе будут в должной степени учитываться интересы всех социальных групп.
На взгляд Хаджо, процентное соотношение их представителей в комиссии не соответствует реальному балансу сил в стране. Кроме того, между оппозиционерами сохраняются принципиальные разногласия по ряду вопросов, поэтому они не всегда будут выступать единым фронтом.
При этом в конституционной комиссии им будет противостоять сплоченный блок, сформированный сирийским правительством. "Ни один из 50 представителей властей не отклонится от их общего курса. И власти не будут серьезно относиться к разработке проекта новой конституции, которая может стать основанием для создания новой политической системы", - предупреждает Камран Хаджо в интервью онлайн-изданию Al-Monitor.
Асад не намерен отказываться от власти
Может ли ООН оказать сдерживающее влияние на Асада? Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари высказывается по этому вопросу весьма дипломатично. По его словам, Дамаск работал над формированием конституционной комиссии совместно со спецпосланниками генсека ООН и другими ключевыми игроками. Конституция является высшим нормативно-правовым актом государства, отражающим мировоззрение его населения, добавил дипломат.
Как отмечает Кристин Хельберг, высказывания Джафари полностью соответствуют риторике сирийских властей. Баланс сил в самой Сирии остается прежним: правительство Асада не готово ни на йоту отказываться от своей власти: "Даже сейчас сирийская делегация формально готова вести переговоры, однако на самом деле целью Дамаска является только победа в войне и укрепление собственной власти".
Цель европейских политиков - возвращение сирийских беженцев на родину
Что же касается европейских политиков, то они, прежде всего, заинтересованы в возвращении сирийских беженцев на родину, указывает Хельберг. "Вот почему они сейчас возлагают надежду на комиссию", - продолжает немецкая журналистка.
Впрочем, многие склонны сильно переоценивать роль новой структуры. Основная задача конституционной комиссии - подготовка проведения в Сирии демократических выборов, говорит Кристин Хельберг. Необходимым условием для этого, между тем, является свобода прессы и выражения политических взглядов, а также возможность без каких-либо рисков участвовать в политической и гражданской жизни страны.
Однако после 50 лет диктатуры Сирия еще очень далека от этого, а без указанных элементов выборы станут просто пародией, полагает Хельберг. По ее словам, власти контролируют все государственные структуры и добились того, чтобы в сирийском обществе царила атмосфера страха. "И тут работа конституционной комиссии ничего не сможет изменить", - подвела итог журналистка.
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