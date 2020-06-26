Какой стране первой достанется вакцина от коронавируса?

7 400 000 000 евро… На проходившем по инициативе Еврокомиссии онлайн-саммите в начале мая такую сумму пожертвовали десятки стран и международных организаций на ускорение разработки вакцины от коронавируса. В субботу, 27 июня, состоится еще одно глобальное благотворительное мероприятие по сбору средств на те же цели - концерт с участием звезд мировой эстрады. Приглашению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) последовали Шакира, Coldplay, Дженнифер Хадсон, Ашер, Джастин Бибер, Quavo, Chloe x Halle, Джей Бальвин, the Queens и многие другие.

Илона Кикбуш (Ilona Kickbusch), начавшая работать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 лет назад и преподающая сейчас в женевском Институте международных исследований, не припомнит такого энтузиазма. "Это революция, - сказала она в интервью DW. - Появилась общая воля, которой в прежние времена никогда не было".

Но при всем единстве каждая страна рассчитывает стать первой, население которой получит прививку от SARS-CoV-2.

Правительства делают ставку на разные фирмы

На примере британской фармацевтической фирмы AstraZenka видно, какая острая конкурентная борьбы ведется между странами в погоне за вакциной. Фирма уже разработала многообещающий препарат. "В сентябре мы будем знать, есть ли у нас действенная вакцина или нет", - поделился с корреспондентом ВВС глава AstraZenka Паскаль Сориот.

Фирма AstraZenka уже проводит клинические испытания

Но уже сейчас много миллионов доз еще не допущенного к использованию препарата застолбили за собой правительства Великобритании, США, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также сообща Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Но непонятно, кто получит эту вакцину первым, если она и в самом деле окажется действенной.

Поэтому правительства разных стран делают ставки сразу на несколько перспективных "лошадей". И это правильная стратегия, говорит Александер Нуйкен (Alexander Nuyken) из консалтинговой фирмы EY. "До сих пор совершенно не ясно, кто придет первым, - заявил он корреспонденту DW, - поэтому хорошо, что государственные субсидии распределяются широким веером". Аналитики EY считают, что из более чем 160 проектов, которые сейчас ведутся в разных странах по созданию вакцины, 97 процентов не будут доведены до стадии сертификации.

В США охоту за вакциной ведет генерал

В США гонка за вакциной приобретает черты военной операции. Руководство поручено четырехзвездному генералу Густаву Перна - военному специалисту по логистике и руководителю командования материально-технического обеспечения сухопутных войск Соединенных Штатов. Генерал получил от вашингтонской администрации 10 миллиардов долларов, чтобы к январю в стране было достаточно доз, чтобы сделать прививки всем американцам.

Правительство ФРГ вошло в долю фирмы CureVac

Правительство Германии пошло еще дальше - за 300 миллионов евро вошло в долю потенциального производителя вакцины фирмы CureVac, которой десять дней назад разрешили проводить клинические испытания ее нового препарата. При его создании была использована так называемая RNA-технология (рибонуклеиновая кислота, РНК), при которой вакцина содержит части генетического материала вируса.

CureVac из немецкого Тюбингена входит в число тех 16 фирм, которые, по данным ВОЗ, уже официально тестируют свои вакцины на людях. Считается, что правительство ФРГ потратило упомянутые 300 миллионов с тем, чтобы опередить зарубежных конкурентов, также положивших глаз на эту биотехнологическую компанию.

Главные соперники - США и Китай

Кроме AstraZenka, CureVac и еще одной немецкой фирмы из Майнца к лидерам в разработке вакцины относятся также несколько американских и китайских фармацевтических предприятий. И соперничество между США и Китаем в этой сфере становится все более острым.

Такими видят сейчас уличные художники в Берлине лидеров Китая и США

И в Вашингтоне, и в Пекине понимают, что от того, кто первым получит вакцину от коронавируса, в решающей степени зависит перезагрузка национальной экономики. Дэвид Фидлер из Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) в беседе с DW не исключил, что в ход могут пойти и методы шпионажа, чтобы получить доступ к новейшим научным открытиям в этой сфере.

При всем своем оптимизме и Илона Кикбуш считает США и Китай не самыми надежными союзниками международного альянса, объединенного стремлением как можно скорее добиться успеха в деле разработки вакцины от коронавируса.

Финансовые риски фармацевтических фирм

Есть сомнения и в заинтересованности самих фармацевтических и биотехнологических фирм в международном сотрудничестве. Инициатива ВОЗ "Act Accelerator" или созданная GAVI платформа Covax, нацеленные на то, чтобы сделать изобретенную когда-нибудь вакцину достоянием всего мира и ограничить для этого патентное право, вряд ли вызовет у них большой энтузиазм.

С одной стороны, говорит Александер Нуйкен из EY, фармацевтическая отрасль сознает свою ответственность, она прилагает недюжинные усилия, но, с другой, - в конце концов изобретение и производство вакцины должно быть для таких предприятий выгодным. А финансовый риск - велик, ведь многие предприятия уже начали производство своих препаратов в надежде на то, что в случае успеха клинических испытаний и получения допуска к применению они смогут быстро начать продажу своей уникальной вакцины в разные страны мира.

Впрочем, Нуйкен не рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится еще до конца года. Более того, он не исключает, что ее вообще не будет, как нет до сих пор прививки от СПИДа.

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