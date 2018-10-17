 Какой приговор вынесет финский суд по делу прокремлевских троллей? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.10.2018

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Россия

Какой приговор вынесет финский суд по делу прокремлевских троллей?

Журналистка Джессикка Аро, расследующая действия российской "фабрики троллей" в Финляндии и ставшая объектом онлайн-травли, обратилась за защитой в суд. Приговор ожидается 18 октября.

Facebook logo (Reuters/D. Ruvic)

Живя в стране, которая нередко занимает первое место в мировых рейтингах свободы прессы, Джессикка Аро не могла представить, какими негативными последствиями может обернуться для нее открытость публичных высказываний. В 2014 году корреспондентку финской общественной телекомпании Yleisradio заинтересовала тема распространения пророссийской пропаганды через социальные сети Финляндии.

"Я думала, что это интересный и новый феномен, угрожающий свободе слова финского народа, - говорит Джессикка в беседе с DW. - Мне хотелось поближе изучить его и выяснить уровень влияния этого явления. Я была поражена, когда поняла его масштаб - он был просто огромным".

Аро уверена, что за ней следили

В процессе изучения феномена журналистка съездила в Санкт-Петербург и поговорила с сотрудниками местной "фабрики троллей", которым, по ее словам, платят за создание фейковых аккаунтов и посты в соцсетях. Реакция пророссийских троллей была молниеносной и жесткой, говорит Джессикка Аро.

Джессикка Аро

Джессикка Аро

Журналистку начали систематически преследовать в соцсетях - способы тролинга были самыми разнообразными, а усилия, прилагаемые хейтерами, - огромные. На страницах в в Twitter и Facebook была выложена информация о визитах Джессикки к врачу, появились ее фотографии, обработанные в фотошопе и искажающие внешность, с оскорбительными надписями к ним, одной из наиболее часто повторяющихся была подпись "шпион НАТО".

Журналистка также уверена в том, что за всеми ее передвижениями следили: после отпуска Джессикки в Таиланде она нашла в Facebook свои фотографии с дискотеки в одном из ночных клубов - как обычно, снабженные унизительными комментариями.

Преследования онлайн и оффлайн

Вскоре преследования переместились в оффлайн и приняли ужасающий масштаб, рассказывает Джессикка. Ей стали звонить на мобильный телефон, а когда она отвечала, в трубке слышались выстрелы пистолета. Как-то ей прислали сообщение от имени ее отца, умершего более десяти лет назад. "Я надеялась, что когда-нибудь этому настанет конец, но все становилось только хуже, - говорит финская журналистка. - А когда мои собственные друзья стали ставить "лайки" к оскорбительным постам обо мне и комментировать их, я на себе осознала всю действенность этого способа".

Джессикку Аро особенно потрясло количество приходивших в ее адрес смертельных угроз. Одна из них была от человека, которого она знала, - об этой угрозе журналистка сообщила в полицию. Но ее угрожали убить столько раз, говорит она, что полиция никогда не смогла бы проверить все угрозы - даже если бы удалось установить, что они не беспочвенны. "У меня не было возможностей проверить, от кого они поступали: от российских троллей, пророссийски настроенных финских троллей или реальных людей, которых можно привлечь к ответственности и посадить в тюрьму", - говорит Аро.

Судебный иск против распространителей кремлевской пропаганды

Несмотря на все это, Джессикка Аро не прекратила свою работу. Ее публикации о методах распространения пророссийской пропаганды в социальных сетях Финляндии были названы лучшей историей года, получив престижную премию скандинавской журналистики Bonnier Grand Journalist Prize.

После этого Аро решила, что просто разоблачить пропаганду недостаточно, и обратилась в суд с иском в отношении главных распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии:  Ильи Яницкина - основателя и главного редактора прокремлевского сайта MV-Lehti и Йохана Бекмана, на своей странице в Facebook называющего себя "представителем Донецкого сепаратистского движения".

Джессикка Аро обвинила Бекмана и Яницкина в преследовании, диффамации с отягчающими обстоятельствами и подстрекательствах к диффамации. Прокурор будет настаивать на обвинительных приговорах с лишением свободы для обоих фигурантов, Аро также требует финансовой компенсации за причиненный ущерб. Вердикт суда ожидается в четверг, 18 октября.

Журналисты в Финляндии надеются на показательный процесс

О поддержке Джессикки Аро заявила международная правозащитная организация "Репортеры без границ". "Мы приветствуем этот процесс, считая его глубоко символичным, поскольку многие журналисты по-прежнему становятся мишенью для армии троллей, стремящихся запугать их или даже заставить замолчать, - говорится в заявлении "Репортеров без границ". - Мы рассчитываем на то, что финские судебные органы обеспечат показательное судебное разбирательство, которое послужит предупреждением тем, кто преследует журналистов в Сети".

Контекст

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Компания Facebook Inc. заблокировала сотни российских учетных записей, имеющих отношение к Федеральному агентству новостей. По словам Цукерберга, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру". (04.04.2018)

Число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось до 3814. Twitter оповестит пользователей, получавших сообщения от этих аккаунтов. (20.01.2018)

Председатель финского отделения "Репортеров без границ" Ярмо Макела говорит, что вердикт суда будет иметь чрезвычайное значение, и рассчитывает на то, что оба обвиняемых будут признаны виновными. "Обвинительный приговор побудит власти уделять гораздо больше внимания ненавистническим высказываниям. Мы ожидаем, что правосудие проведет четкую границу между свободой слова и разжигающими ненависть призывами", - заявил Макела.

Позицию Ярмо Макелы поддерживает старший научный сотрудник отдела защиты информации в исследовательской лаборатории цифровой криминалистики при Атлантическом совете Бен Ниммо. "Троллинг - это один из худших аспектов онлайн-жизни журналистов. Травля в интернете приобретает небывалый масштаб, и Джессикка Аро стала одной из главных мишеней, - уверен Ниммо. - Случай с Аро продемонстрировал всю чудовищность кампании троллей, цель которой заключалась в том, чтобы разрушить карьеру и моральный дух журналистки".

По словам Нимо, нормативные и правовые механизмы, призванные бороться с онлайн-преследованиями, не в состоянии учитывать все пропагандистские приемы и способы травли. "В данном случае есть вероятность того, что закон, наконец, восторжествует, - надеется Нимо. - Тролли кормятся там, где царит беззаконие. Миссис Аро стала одним из первых журналистов, написавшей о российской "фабрике троллей" еще в 2015 году. Было бы справедливо, если бы именно в ее случае закон оказался в состоянии наказать хотя бы некоторых троллей".

Впрочем, как показала история с Джессиккой Аро, в интернете возможна не только травля. На одной из краудфандинговых онлайн-платформ журналистка собрала более чем 30 тысяч евро для издания книги "Империя троллей Владимира Путина", которая выйдет в феврале 2019 года.

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    Автор: Илья Коваль


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