 Какой ответ решили дать в НАТО на наращивание вооружений в России | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 17.06.2020

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Европа

Какой ответ решили дать в НАТО на наращивание вооружений в России

В НАТО утвердили меры по сдерживанию России, увеличивающей свой ракетный арсенал. Среди этих мер - укрепление систем ПРО в Европе и закупка новейших систем обычных вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Министры обороны стран НАТО утвердили пакет политических и военных мер в ответ на наращивание российского ракетного арсенала. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров в среду, 17 июня.

"Сегодня мы обсудили российский обширный и растущий арсенал ракет, способных нести ядерные боеголовки", - заявил генсек. В качестве примера он назвал принятые на вооружение ракеты 9М729, гиперзвуковой боевой блок "Авангард", а также разработку ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". "На протяжении многих лет мы видели безответственную ядерную риторику России, направленную на запугивание государств-членов НАТО. Поведение России дестабилизирует, и оно опасно", - добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО не будет "зеркально" отвечать на действия России и в очередной раз заявил, что у альянса нет планов размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками.

Как НАТО собирается сдерживатьРоссию?

- Будут усилены противоракетная и противовоздушная оборона. По словам Столтенберга, ряд государств НАТО уже объявили о "новых значительных инвестициях" в системы ПРО Patriot производства американской компании Raytheon и SAMP/T европейской Eurosam.

Американский боевой самолет F-35

Американский боевой самолет F-35

- Страны альянса планируют закупать больше "продвинутых" систем обычного вооружения. Речь идет, например, об истребителях пятого поколения, отличающихся, в частности, использованием стелс-технологий. Очевидно, речь идет об американских F-35.

- НАТО адаптирует свои учения и разведку с учетом нового арсенала российских ракет.

- Министры обороны согласовали и "дополнительные шаги" для того, чтобы средства ядерного сдерживания НАТО впредь оставались "безопасными, надежными и эффективными", заявил генсек. Этой теме в среду было посвящено отдельное заседания Группы ядерного планирования НАТО. В чем будут состоять эти шаги - секретная информация. "Натовское ядерное сдерживание - это главнейшая гарантия безопасности для Европы", - отметил Столтенберг.

По его словам, пакет включает и инициативы по контролю над вооружениями. Впрочем, деталей генсек не назвал. В НАТО заверяют, что принятые меры разработаны так, чтобы они не привели к новой гонке вооружений. "Как минимум, мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить новую гонку вооружений", - пообещал генсек.

Будут ли США размещать новые системы ПРО в Европе?

Система ПРО Patriot

Система ПРО Patriot

В целом в НАТО говорят не много конкретного о своих планах. Постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон не ответила прямо на вопрос корреспондента DW, будут ли США развертывать новые системы ПРО в Европе. Она лишь отметила, что если это и будет делаться, то только с согласия стран, в которых предполагается такие системы размещать.

"Это могут быть мобильные или плавучие системы. Есть много возможностей сдерживать Россию. Я не думаю, что Соединенные Штаты или наши европейские союзники уже приняли конкретные решения на этот счет", - уточнила она.

О каких новых российских ракетах идет речь?

Поводом для принятия пакета мер стало расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Инициатором расторжения были США, которые мотивировали свое решение тем, что Россия уже несколько лет не выполняла условия договора, поставив на вооружение ракету 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). По словам экспертов альянса, ее дальность превышает допустимую по ДРСМД. Москва наличие ракеты признает, но утверждает, что она не нарушает договор.

На презентации ракеты 9М729

На презентации ракеты 9М729

Повышенная тревога НАТО в связи с ракетами средней дальности объясняется тем, что они способны за очень короткое время поразить европейские города. При этом они мобильны, и их легко скрыть. Поэтому такой вид оружия оставляет минимальные шансы подготовиться к отражению атаки.

Впрочем, проблема не только в 9М729. В альянсе обеспокоены также и крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", и комплексами "Искандер", и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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    Автор: Александра Елкина


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