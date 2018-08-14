Какой ответ решили дать в НАТО на наращивание вооружений в России

Министры обороны стран НАТО утвердили пакет политических и военных мер в ответ на наращивание российского ракетного арсенала. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров в среду, 17 июня.

"Сегодня мы обсудили российский обширный и растущий арсенал ракет, способных нести ядерные боеголовки", - заявил генсек. В качестве примера он назвал принятые на вооружение ракеты 9М729, гиперзвуковой боевой блок "Авангард", а также разработку ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". "На протяжении многих лет мы видели безответственную ядерную риторику России, направленную на запугивание государств-членов НАТО. Поведение России дестабилизирует, и оно опасно", - добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО не будет "зеркально" отвечать на действия России и в очередной раз заявил, что у альянса нет планов размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками.

Как НАТО собирается сдерживатьРоссию?

- Будут усилены противоракетная и противовоздушная оборона. По словам Столтенберга, ряд государств НАТО уже объявили о "новых значительных инвестициях" в системы ПРО Patriot производства американской компании Raytheon и SAMP/T европейской Eurosam.

Американский боевой самолет F-35

- Страны альянса планируют закупать больше "продвинутых" систем обычного вооружения. Речь идет, например, об истребителях пятого поколения, отличающихся, в частности, использованием стелс-технологий. Очевидно, речь идет об американских F-35.

- НАТО адаптирует свои учения и разведку с учетом нового арсенала российских ракет.

- Министры обороны согласовали и "дополнительные шаги" для того, чтобы средства ядерного сдерживания НАТО впредь оставались "безопасными, надежными и эффективными", заявил генсек. Этой теме в среду было посвящено отдельное заседания Группы ядерного планирования НАТО. В чем будут состоять эти шаги - секретная информация. "Натовское ядерное сдерживание - это главнейшая гарантия безопасности для Европы", - отметил Столтенберг.

По его словам, пакет включает и инициативы по контролю над вооружениями. Впрочем, деталей генсек не назвал. В НАТО заверяют, что принятые меры разработаны так, чтобы они не привели к новой гонке вооружений. "Как минимум, мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить новую гонку вооружений", - пообещал генсек.

Будут ли США размещать новые системы ПРО в Европе?

Система ПРО Patriot

В целом в НАТО говорят не много конкретного о своих планах. Постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон не ответила прямо на вопрос корреспондента DW, будут ли США развертывать новые системы ПРО в Европе. Она лишь отметила, что если это и будет делаться, то только с согласия стран, в которых предполагается такие системы размещать.

"Это могут быть мобильные или плавучие системы. Есть много возможностей сдерживать Россию. Я не думаю, что Соединенные Штаты или наши европейские союзники уже приняли конкретные решения на этот счет", - уточнила она.

О каких новых российских ракетах идет речь?

Поводом для принятия пакета мер стало расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Инициатором расторжения были США, которые мотивировали свое решение тем, что Россия уже несколько лет не выполняла условия договора, поставив на вооружение ракету 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). По словам экспертов альянса, ее дальность превышает допустимую по ДРСМД. Москва наличие ракеты признает, но утверждает, что она не нарушает договор.

На презентации ракеты 9М729

Повышенная тревога НАТО в связи с ракетами средней дальности объясняется тем, что они способны за очень короткое время поразить европейские города. При этом они мобильны, и их легко скрыть. Поэтому такой вид оружия оставляет минимальные шансы подготовиться к отражению атаки.

Впрочем, проблема не только в 9М729. В альянсе обеспокоены также и крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", и комплексами "Искандер", и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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