Какой бюджет у немецкой семьи

Сколько в среднем расходует обычная немецкая семья и на что? Самое масштабное из статистических исследований в Германии, которые дают ответ на этот вопрос, публикуется раз в пять лет и называется Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, сокращенно EVS. Федеральное статистическое ведомство Германии, по запросу DW, предоставило свежие данные.

Подчеркнем: речь идет о потребительских товарах и основных статьях расходов жителей ФРГ на жилье и ЖКХ. Самая крупная статья расходов в одном домашнем хозяйстве в Германии (а это может быть как один человек, так и семья, включая родственников, которые живут под одной крышей и ведут хозяйство совместно) - оплата жилья и жилищно-коммунальных услуг. На это уходит больше трети всех потребительских расходов. А в целом потребительские расходы составляют в ФРГ в среднем 2704 евро в месяц. Обязательное страхование, взносы по частным страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят, - как и то, что жители страны откладывают, как говорится, "на черный день" (если откладывают).

После жилья и коммунальных услуг можно выделить две статьи расходов. На транспорт, включая личные автомашины, уходит 379 евро в месяц. К крупным тратам можно отнести расходы на еду, напитки, табачные изделия - на них немцы в среднем расходуют в месяц 360 евро.

Третье место по величине расходов занимает досуг. На хобби и развлечения (включая книги, видео, аудио, настольные игры), культурные мероприятия, туристические поездки, садоводство и домашних животных немцы тратят около 300 евро в месяц. Сюда не входит посещение баров, ресторанов и других питейных заведений. На пиво и кулинарные "развлечения" немцы отдают 168 евро. Чуть меньше они тратят на бытовую технику. Одежда и обувь - явно не главный приоритет. В среднем, каждая семья тратит на них 122 евро в месяц.

Ну, а самая маленькая статья расходов - образование. На нее в месяц уходит всего 28 евро, меньше одного процента бюджета. Ведь обучение и в школах, и высших учебных заведениях в Германии, за редкими исключениями, бесплатное.

Ну, а сколько же остается после всех этих трат у среднестатистической немецкой семьи (домашнего хозяйства, говоря языком статистики)? Совокупные доходы такой семьи, включая выплаты по банковским вкладам и поступления средств от аренды недвижимого имущества составили в 2018 году примерно 3661 евро, после уплаты налогов. Плюс 65 евро, которые среднестатическое домашнее хозяйство зарабатывает, например, на продаже вещей на блошином рынке. Итого получается 3726 евро чистыми. Эта та сумма, на которую в среднем может рассчитывать немецкая семья в месяц. Учитывая, что тратится 2704 евро, свободных денег у немецкой семьи остается примерно 539 евро.

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