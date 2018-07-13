Какой будет новая миграционная политика Берлина

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер представил свой план, направленный на ограничение притока мигрантов, и вызвавший споры в правительстве. Будет ли он реализован, и каковы возможные последствия?
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) обнародовал, наконец, свой "генеральный" миграционный план", спор из-за которого чуть не привел к развалу правительственной коалиции канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).
Конфликт разгорелся из-за одного единственного подпункта: намерения министра не пускать более в Германию беженцев, уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС, и сразу возвращать их обратно. В конце концов, Меркель согласилась. Но при одном условии: реадмиссия должна проходить с согласия той страны, в которой мигрант впервые оказался на территории ЕС.
Добиться такого согласия Хорст Зеехофер намеревался в четверг, 12 июля, на встрече со своими коллегами из других стран ЕС в австрийском Инсбруке. Добился?
Реадмиссия беженцев? Спасибо, не надо
Жестких заявлений в Инсбруке было много, но согласие принимать обратно "транзитных" беженцев выразили представители только 11 стран ЕС, хотя на саммите ЕС в конце июня, по словам канцлера, их было еще 14.
Но и с этими 11-ю соглашения о реадмиссии еще только предстоит выработать, а главное, - среди них нет ни Австрии, ни Италии. А ведь именно из Италии, до которой ближе всего через Средиземное море из Африки, транзитом через Австрию идет поток мигрантов в Германию.
"На вежливый вопрос коллеги Зеехофера, попросившего меня принимать обратно мигрантов из Германии, - заявил на пресс-конференции по итогам встречи итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини, - я столь же вежливо ответил: спасибо, не надо". Без уступок со стороны итальянского министра вряд ли можно ожидать согласия австрийского.
Условия Рима и Вены
Оба они ставят предварительные условия. Так, Рим готов говорить на тему реадмиссии только после того, как Евросоюз укрепит свои внешние границы так, чтобы у беженцев не было шансов переплыть Средиземное море. Если будет решена эта, как заявил Сальвини, "большая проблема", то все "маленькие", к которым он относит, например, квоту на распределение мигрантов по странам ЕС, рассосутся сами собой.
Вена же, как заявил министр внутренних дел Херберт Кикль из правопопулистской Австрийской партии свободы, вообще считает, что страны ЕС должны принимать и рассматривать заявления с просьбой об убежище только от граждан сопредельных государств, например, Украины. Все же прочие пусть, мол, подают ходатайство по месту жительства или на худой конец в центрах для беженцев, которые предстоит создать где-нибудь в Северной Африке.
Интересы - разные, цель - одна
Тем не менее Хорст Зеехофер позитивно оценил итоги неформальной встречи в Инсбруке, на которую, если не считать Жана Ассельборна из Люксембурга, собрались фактически единомышленники.
Интересы у них хоть разные и порой взаимоисключающие, но цель, указывают немецкие комментаторы, одна - сделать Европу неприступной крепостью. И один только социал-демократ Ассельборн все еще призывает не забывать об участи беженцев и надеется на солидарность европейцев в деле их распределения по странам ЕС.
В немецком МВД корреспонденту DW в эту пятницу, 13 июля, сказали, что министр испытывает "осторожный оптимизм" в отношении того, что до начала августа ему удастся выработать с Италией, Австрией, а также Грецией, соглашения о реадмиссии. На чем основан такой оптимизм, не совсем понятно.
Лидеры ЕС на недавнем саммите договорились, правда, об ускоренном наращивании сил европейского пограничного агентства Frontex, увеличении его численности до 10 тысяч человек и оснащении современными патрульными кораблями. Но до начала августа ЕС с этой задачей точно не справится.
О так называемых "безопасных центрах мигрантов" на севере африканского континента на саммите тоже много говорили, но стран, готовых разместить такие центры на своей территории пока нет.
"Знает ли кто-нибудь хоть одно государство за пределами Европы, на ее периферии, согласное допустить у себя существование такого лагеря", - спросил комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос, когда главы европейских МВД дали из Инсбрука наказ Еврокомиссии позаботиться о создании таких центров.
"Национальные меры предосторожности"
Соглашения с другими странами ЕС о реадмиссии беженцев, перехваченных на немецкой границе, - главное условие компромисса, достигнутого в споре канцлера с главой МВД Германии.
Если оно не будет выполнено, то конфликт между ними может разгореться с новой силой. Ведь Хорст Зеехофер полностью не отказался от своего плана в одностороннем порядке закрыть границы для уже имеющих европейскую регистрацию беженцев. "Чем меньше удастся на европейском уровне, тем больше мер предосторожности надо будет принимать на национальном", - многозначительно заявил министр после встречи в Инсбруке.
Но и сейчас уже таких национальных "мер предосторожности" на 23 страницах его миграционного "генерального" плана предостаточно. Создание так называемых "транзитных центров" на южной границе Германии, из которых по замыслу главы МВД беженцев и будут не позднее чем через 48 часов отправлять обратно, - только часть общей картины.
Отбить охоту у беженцев
Более половины всего плана содержат меры, призванные отбить у мигрантов желание стремиться именно в Германию.
Тех, кто все-таки доберется сюда, Зеехофер намерен содержать в специальных миграционных центрах, а не распределять, как это делается сейчас, по немецким городам и коммунам. В таких центрах беженцам придется неделями, а то и месяцами дожидаться рассмотрения их ходатайств об убежище.
При этом и денег, как сейчас, они получать не будут. Министр рекомендует руководствоваться принципом - "неденежные виды социальной помощи - предпочтительнее финансовых", то есть, помощь мигранты будут получать в виде еды, одежды и т.д.
А срок выплаты сокращенного социального пособия, которое получают беженцы с правом до поры до времени оставаться в Германии, будет увеличен с 15 месяцев до трех лет. Предусмотрены также довольно жесткие санкции за попытки скрыть от немецких властей некоторые личные данные или прогулы интеграционных курсов.
Министр не в ладах с законом?
По мнению экспертов, некоторые пункты "генерального плана" Зеехофера противоречат действующему в Германии или в Евросоюзе законодательству. Так, "транзитные центры" несовместимы с шенгенским соглашением, содержание беженцев под стражей только за то, что они подали ходатайство об убежище, не предусмотрено ни немецкими, ни европейским законодательством, а ущемления в сфере социальной помощи противоречат решению Конституционного суда Германии.
Следует заметить, что число беженцев, обращающихся к немецким властям с просьбой об убежище, сейчас даже ниже, чем до разразившегося в 2015 году миграционного кризиса. И это приток продолжает сокращаться.
Так, в первом полугодии в Германии было подано 93 316 ходатайств об убежище - на 16,4 процента меньше, чем за тот же период 2017 года. Причем, часть этих ходатайств поступили от беженцев, прибывших в Германию раньше. А вновь прибывших было только 82 066.
Коалиционное же соглашение, подписанное при формировании правительства Ангелы Меркель, в том числе и Хорстом Зеехофером, - лидером одной из трех партий правящей коалиции, считает вполне допустимым прием беженцев в диапазоне от 180 до 220 тысяч человек в год.
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