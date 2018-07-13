Какой будет новая миграционная политика Берлина

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) обнародовал, наконец, свой "генеральный" миграционный план", спор из-за которого чуть не привел к развалу правительственной коалиции канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Конфликт разгорелся из-за одного единственного подпункта: намерения министра не пускать более в Германию беженцев, уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС, и сразу возвращать их обратно. В конце концов, Меркель согласилась. Но при одном условии: реадмиссия должна проходить с согласия той страны, в которой мигрант впервые оказался на территории ЕС.

Добиться такого согласия Хорст Зеехофер намеревался в четверг, 12 июля, на встрече со своими коллегами из других стран ЕС в австрийском Инсбруке. Добился?

Реадмиссия беженцев? Спасибо, не надо

Жестких заявлений в Инсбруке было много, но согласие принимать обратно "транзитных" беженцев выразили представители только 11 стран ЕС, хотя на саммите ЕС в конце июня, по словам канцлера, их было еще 14.

Хорст Зеехофер (слева) и Маттео Сальвини на встрече в Инсбруке

Но и с этими 11-ю соглашения о реадмиссии еще только предстоит выработать, а главное, - среди них нет ни Австрии, ни Италии. А ведь именно из Италии, до которой ближе всего через Средиземное море из Африки, транзитом через Австрию идет поток мигрантов в Германию.

"На вежливый вопрос коллеги Зеехофера, попросившего меня принимать обратно мигрантов из Германии, - заявил на пресс-конференции по итогам встречи итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини, - я столь же вежливо ответил: спасибо, не надо". Без уступок со стороны итальянского министра вряд ли можно ожидать согласия австрийского.

Условия Рима и Вены

Оба они ставят предварительные условия. Так, Рим готов говорить на тему реадмиссии только после того, как Евросоюз укрепит свои внешние границы так, чтобы у беженцев не было шансов переплыть Средиземное море. Если будет решена эта, как заявил Сальвини, "большая проблема", то все "маленькие", к которым он относит, например, квоту на распределение мигрантов по странам ЕС, рассосутся сами собой.

Лагерь беженцев в Тунисе на границе с Ливией

Вена же, как заявил министр внутренних дел Херберт Кикль из правопопулистской Австрийской партии свободы, вообще считает, что страны ЕС должны принимать и рассматривать заявления с просьбой об убежище только от граждан сопредельных государств, например, Украины. Все же прочие пусть, мол, подают ходатайство по месту жительства или на худой конец в центрах для беженцев, которые предстоит создать где-нибудь в Северной Африке.

Интересы - разные, цель - одна

Тем не менее Хорст Зеехофер позитивно оценил итоги неформальной встречи в Инсбруке, на которую, если не считать Жана Ассельборна из Люксембурга, собрались фактически единомышленники.

Интересы у них хоть разные и порой взаимоисключающие, но цель, указывают немецкие комментаторы, одна - сделать Европу неприступной крепостью. И один только социал-демократ Ассельборн все еще призывает не забывать об участи беженцев и надеется на солидарность европейцев в деле их распределения по странам ЕС.

В немецком МВД корреспонденту DW в эту пятницу, 13 июля, сказали, что министр испытывает "осторожный оптимизм" в отношении того, что до начала августа ему удастся выработать с Италией, Австрией, а также Грецией, соглашения о реадмиссии. На чем основан такой оптимизм, не совсем понятно.

Лидеры ЕС на недавнем саммите договорились, правда, об ускоренном наращивании сил европейского пограничного агентства Frontex, увеличении его численности до 10 тысяч человек и оснащении современными патрульными кораблями. Но до начала августа ЕС с этой задачей точно не справится.

О так называемых "безопасных центрах мигрантов" на севере африканского континента на саммите тоже много говорили, но стран, готовых разместить такие центры на своей территории пока нет.

"Знает ли кто-нибудь хоть одно государство за пределами Европы, на ее периферии, согласное допустить у себя существование такого лагеря", - спросил комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос, когда главы европейских МВД дали из Инсбрука наказ Еврокомиссии позаботиться о создании таких центров.

"Национальные меры предосторожности"

Соглашения с другими странами ЕС о реадмиссии беженцев, перехваченных на немецкой границе, - главное условие компромисса, достигнутого в споре канцлера с главой МВД Германии.

"Генеральный план" главы МВД

Если оно не будет выполнено, то конфликт между ними может разгореться с новой силой. Ведь Хорст Зеехофер полностью не отказался от своего плана в одностороннем порядке закрыть границы для уже имеющих европейскую регистрацию беженцев. "Чем меньше удастся на европейском уровне, тем больше мер предосторожности надо будет принимать на национальном", - многозначительно заявил министр после встречи в Инсбруке.

Но и сейчас уже таких национальных "мер предосторожности" на 23 страницах его миграционного "генерального" плана предостаточно. Создание так называемых "транзитных центров" на южной границе Германии, из которых по замыслу главы МВД беженцев и будут не позднее чем через 48 часов отправлять обратно, - только часть общей картины.

Отбить охоту у беженцев

Более половины всего плана содержат меры, призванные отбить у мигрантов желание стремиться именно в Германию.

Тех, кто все-таки доберется сюда, Зеехофер намерен содержать в специальных миграционных центрах, а не распределять, как это делается сейчас, по немецким городам и коммунам. В таких центрах беженцам придется неделями, а то и месяцами дожидаться рассмотрения их ходатайств об убежище.

При этом и денег, как сейчас, они получать не будут. Министр рекомендует руководствоваться принципом - "неденежные виды социальной помощи - предпочтительнее финансовых", то есть, помощь мигранты будут получать в виде еды, одежды и т.д.

А срок выплаты сокращенного социального пособия, которое получают беженцы с правом до поры до времени оставаться в Германии, будет увеличен с 15 месяцев до трех лет. Предусмотрены также довольно жесткие санкции за попытки скрыть от немецких властей некоторые личные данные или прогулы интеграционных курсов.

Министр не в ладах с законом?

По мнению экспертов, некоторые пункты "генерального плана" Зеехофера противоречат действующему в Германии или в Евросоюзе законодательству. Так, "транзитные центры" несовместимы с шенгенским соглашением, содержание беженцев под стражей только за то, что они подали ходатайство об убежище, не предусмотрено ни немецкими, ни европейским законодательством, а ущемления в сфере социальной помощи противоречат решению Конституционного суда Германии.

Следует заметить, что число беженцев, обращающихся к немецким властям с просьбой об убежище, сейчас даже ниже, чем до разразившегося в 2015 году миграционного кризиса. И это приток продолжает сокращаться.

Так, в первом полугодии в Германии было подано 93 316 ходатайств об убежище - на 16,4 процента меньше, чем за тот же период 2017 года. Причем, часть этих ходатайств поступили от беженцев, прибывших в Германию раньше. А вновь прибывших было только 82 066.

Коалиционное же соглашение, подписанное при формировании правительства Ангелы Меркель, в том числе и Хорстом Зеехофером, - лидером одной из трех партий правящей коалиции, считает вполне допустимым прием беженцев в диапазоне от 180 до 220 тысяч человек в год.

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