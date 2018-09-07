 Какое значение имеет наступление на сирийский Идлиб | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.09.2018

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Мир

Какое значение имеет наступление на сирийский Идлиб

В ближайшее время президент Башар Асад может начать наступление на Идлиб. Контроль над городом будет означать полную победу Асада в войне, но приведет к гуманитарной катастрофе. Можно ли ее избежать?

После авиаударов сирийской армии в провинции Идлиб, 10 августа 2018 г.

После ударов сирийской авиации в провинции Идлиб, 10 августа 2018 г.

Идлиб - город и одноименная провинция на западе Сирии. По некоторым оценкам, сейчас там находятся от 10 до 30 тысяч вооруженных повстанцев, в том числе джихадистов. Идлиб - их последний оплот. Если сирийские правительственные войска возьмут город, президент Башар Асад может заявить о своей полной победе в многолетней войне.

Как сообщается, нанести решающий удар сирийские войска планируют в ближайшее время. Наступление может начаться 10 сентября.

Международное сообщество - против наступления на Идлиб

Представители международного сообщества пытаются разными способами, в том числе прилагая дипломатические усилия, повлиять на Асада, чтобы предотвратить наступление на Идлиб и избежать жертв среди мирного населения. Согласно примерным оценкам, на сегодняшний день в провинции находятся около 1,5 млн мирных жителей. По данным министерства иностранных дел Ирана, который является одним из союзников режима Асада, повстанцы удерживают гражданских лиц в заложниках и используют в качестве живого щита.

Сириец в Идлибе пытается погасить огонь после авиаударов

Сириец в Идлибе пытается погасить огонь после авиаударов

 Если Асад начнет наступление на Идлиб, это может привести к чудовищному кровопролитию. С предупреждениями в его адрес выступили уже многие политики, в том числе президент США Дональд Трамп, который написал в своем Twitter: "Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать Идлиб". Трамп считает, что Россия и Иран "совершат большую гуманитарную ошибку, если будут участвовать в этой человеческой трагедии". Против военной операции в Идлибе выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Журналистам газеты Hürriyet он заявил, что это приведет к кровопролитию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вслед за главой МИД Хайко Масом (Heiko Maas) также предостерегла от гуманитарной катастрофы. "С одной стороны, там находятся миллионы гражданских лиц, которые могут оказаться в очень тяжелом положении, поэтому мы должны избежать гуманитарной катастрофы", - сказала глава правительства ФРГ. С другой стороны, по ее словам, в регионе множество радикальных боевиков исламистских группировок. "Сейчас нужно попытаться бороться с этими радикальными силами и защищать гражданское население", - сказала она.

Позиция России по Идлибу

Но все предупреждения и увещевания со стороны пока никак не повлияли на союзников Сирии - Россию и Иран, которые готовы помочь Асаду расправиться с повстанцами. "Наши коллеги на Западе понимают, что необходимо освободить регион от бандитов и террористических групп", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул: "Наши усилия направлены на то, чтобы изгнать террористов из Идлиба с наименьшими гуманитарными потерями".

Разрушенные дома в пригороде Идлиба

Разрушенные дома в пригороде Идлиба

Сирийское правительство демонстрирует решимость покончить с повстанцами в ходе наступления на Идлиб и заявить о своей победе. О высокой вероятности военных действий в провинции говорит и сирийский министр по делам национального примирения Али Хайдар, но при этом он подчеркивает, что переговоры все еще возможны.

Предупреждения, с одной стороны, и готовность нанести удар по городу, с другой, показывают, какое большое значение придают Идлибу участники конфликта. "Кто будет контролировать Идлиб, тот будет контролировать большую часть страны", - говорит турецкий политолог Замир Залха. По его мнению, этот сирийский город находится в сфере интересов многих игроков и они готовы за него побороться.

Кому и зачем нужен Идлиб

Прежде всего Идлиб нужен Турции. Анкара пытается укрепить свои позиции на западе Сирии, чтобы усилить влияние на курдов в регионе. В начале года турецкие войска начали операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований на севере Сирии. А в марте заняли Африн. За время конфликта в Сирии турецкие военные закрепились на определенных территориях на западе страны. Таким образом, с одной стороны, Анкара преследует свои интересы в отношении курдов, а с другой - имеет возможность лучше контролировать находящихся в Идлибе повстанцев, преимущественно джихадистов. Турция хочет предотвратить их проникновение на свою территорию.

Контекст

Ситуация вокруг сирийского Идлиба обостряется. Асад готовится взять под контроль регион, хотя даже его ближайший союзник РФ предпочел бы не спешить с наступлением. В чем конфликт интересов? (30.08.2018)

После операции в Африне Турция превратилась в одного из основных игроков в Сирии. Но чего добивается в долгосрочной перспективе президент Реджеп Тайип Эрдоган - и на что он готов ради своей цели? (23.03.2018)

Президент Турции возложил надежду на урегулирование в Идлибе на предстоящий саммит по Сирии в Тегеране и заявил о важности сотрудничества с РФ. (05.09.2018)

Перед началом наступления сирийских войск на провинцию Идлиб ВКС России бомбят объекты повстанцев. ООН предупреждает, что наземная операция может привести к гуманитарной катастрофе. (04.09.2018)

Наступление сирийских войск на провинцию Идлиб грозит многочисленными жертвами, заявил президент США. 7 сентября РФ, Иран и Турция проведут саммит по урегулированию положения в Сирии. (04.09.2018)

Канцлер ФРГ признала необходимость борьбы с радикальными исламистами в Идлибе, однако призвала щадить гражданское население, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. (06.09.2018)

США в свою очередь намерены сохранить свои позиции в Сирии. А для этого они хотят ограничить влияние Ирана. "Такую же цель преследует Израиль и Саудовская Аравия", - говорит турецкий политолог Залха в интервью DW. И это вызывает напряжение в отношениях с Россией, которая вместе с Ираном поддерживает Асада.

"Если сирийский дискурс в ближайшие дни не изменится, то Идлиб может стать причиной международной конфронтации, - предупреждает главный редактор интернет издания Rai al-youm Абдель Бари Атван. - Подразделения ВМС США и ВМС РФ, находящиеся как в восточной части Средиземного моря, так и в Персидском заливе, указывают на то, что обе державы готовятся к конфронтации на региональном и даже на глобальном уровне".

Возможна ли конфронтация между США и РФ из-за Идлиба    

Журналисты арабской газеты Al-Hayat видят ситуацию менее пессимистично. Они указывают на то, что в последнее время отношения США, России и Ирана меняются. И эти изменения связаны с американскими санкциями в отношении Тегерана. До тех пор, пока они действуют, Иран может рассчитывать лишь на Россию и отчасти зависит от нее в принятии решений. "Сейчас Россия и Иран шагают в Сирии рука об руку. Но когда-то война закончится, и тогда их дороги вновь разойдутся", - пишет газета.

Возможно, Россия и США уже давно договорились друг с другом, считает политолог Замир Залха. Но пока многие сигналы еще указывают на то, что наступление на Идлиб неизбежно. А значит, возможна и конфронтация, о которой предупреждают эксперты. И сирийские бомбардировщики, и истребители ВКС РФна этой неделе уже нанесли первые удары по пригороду Идлиба. Минимум 13 человек из числа мирного населения погибли. И это лишь предвестники надвигающейся катастрофы. Но хотя у дипломатов осталось совсем мало времени, надежда еще есть.

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    Автор: Илья Коваль


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Жесткое интервью DW с замглавы МИД России - Conflict Zone по-русски

 

Контекст

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

Спустя 7 лет после начала сирийского конфликта, в ходе которого погибли сотни тысяч человек, перспективы его урегулирования туманны. Самые важные факты о войне в Сирии - в галерее DW.  

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