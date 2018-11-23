Каким видит свое будущее молодежь России, Украины и Беларуси

Молодые россияне, украинцы и белорусы не планируют свое будущее более чем на пару лет вперед и полагают, что должны будут сами позаботиться о своей пенсии. При этом многие из них уже успели побывать за границей и хотят эмигрировать - в первую очередь, по сугубо экономическим причинам. К такому выводу пришли авторы социологического опроса "Левада-центра", проведенного по заказу Фонда Бориса Немцова при поддержке министерства иностранных дел ФРГ. Результаты исследования в рамках проекта будут обсуждаться на организованных фондом дискуссиях 4 декабря в Минске, 8 декабря во Львове и 9 декабря в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге.

Авторы исследования попытались выяснить, каким видят свое будущее молодые (от 18 до 35 лет) жители российских, украинских и белорусских мегаполисов. Так, в России в выборку вошли 15 городов-миллионников, в Украине - 12 городов с населением от 350 000 человек, а в Беларуси - областные центры, к примеру, Минск, Брест, Витебск и Гомель. В каждой стране в опросе приняли участие 1000 респондентов, молодые люди отвечали на вопросы по телефону и в интернете.

А будет ли пенсия?

Во всех трех странах большинство опрошенных заявили, что могут планировать свое будущее не более чем на один-два года вперед. Более долгосрочные планы строят лишь около трети респондентов. По словам молодых людей, этому, в первую очередь, мешает плохая экономическая ситуация в стране.

Участницы протеста повышения пенсионного возраста в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года

Далее по списку следуют такие проблемы, как нарушение прав граждан, отсутствие стабильности и поддержки со стороны государства. Стоит отметить, что у белорусов среди проблем на втором месте оказались трудности с поиском работы. При этом в каждой из стран прослеживается закономерность. "Чем состоятельнее респондент, тем с большей вероятностью он будет чувствовать себя спокойно", - говорится в исследовании.

Как отмечается в отчете, о жизни на пенсии молодые люди особо не думают. При этом более 80 процентов опрошенных во всех трех странах сходятся во мнении, что через четверть века люди должны будут обеспечивать себе пенсию самостоятельно, без помощи государства.

Почти 90 процентов украинцев хотят масштабных перемен в стране

Что же касается возможности прогнозировать будущее своей страны, то здесь ответы респондентов распределились похожим образом. Более половины россиян и белорусов могут представить будущее своей страны максимум на пару лет вперед: в Украине доля таких ответов превышает 60 процентов. Авторы исследования объясняют это серьезным экономическим и политическим кризисом, в котором в данный момент находится Украина.

Кроме того, 88 процентов молодых украинцев хотели бы, чтобы в их стране произошли кардинальные и широкомасштабные перемены. Для сравнения: к этому стремятся лишь 63 процента россиян и 52 процента белорусов. При этом приоритетом для жителей всех трех стран является общее повышения уровня жизни населения, а также рост заплат и пенсий.

В России и Украине на втором месте оказалось стремление к политическим переменам: эти ответы зачастую сопровождались требованиями покончить с коррупцией и отменить привилегии для госслужащих. Как отмечается в отчете, реже звучали призывы к "свободным и честным выборам", повышению качества госуправления. В свою очередь в Беларуси политических перемен хотят менее 10 процентов опрошенных: наиболее желанным для местной молодежи представляется решение проблем с образованием и трудоустройством, а также экономическое развитие страны.

Путин, Жириновский, Навальный…

Многие из опрошенных выразили готовность предпринимать активные действия ради улучшения ситуации в собственной стране. В числе самых популярных видов гражданской активности - участие в голосовании, подача петиций и обращение в госорганы. Около половины респондентов также согласны работать в общественных и политических организациях или волонтерами. Более того, треть россиян и украинцев готовы участвовать в уличных митингах и акциях, а четверть - даже выдвигать свою кандидатуру на выборах различного уровня. Стоит отметить, что в Беларуси этот показатель ниже - 20 и 13 процентов соответственно.

Авторы исследования, впрочем, предупреждают, что зафиксированная высокая готовность молодежи к активным действиям нуждается в дальнейшей проверке. На результаты могли повлиять как формулировка вопроса, так и метод исследования: опросы по телефону могут захватывать более активную публику, отмечается в докладе.

При этом большинство респондентов заявили, что не интересуются политикой или же отказались отвечать на вопрос о своих политических взглядах. Сформулировать свои политические предпочтения смогли (или захотели) лишь около 40 процентов российских респондентов, 30 процентов молодых украинцев и 25 процентов белорусов.

Среди "определившихся" во всех трех странах наиболее распространенными оказались две группы: сторонники нынешней власти и люди демократических или либеральных взглядов. При этом на вопрос о том, кто из политиков вызывает у респондентов доверие, в России чаще всего назывались фамилии Владимира Путина, Владимира Жириновского и Алексея Навального. В Украине в тройку самых популярных политиков вошли Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Евгений Мураев, а в Беларуси - Александр Лукашенко, Сергей Румас и Анна Конопацкая.

60 процентов белорусов хотят эмигрировать из страны

Авторы исследования задали молодым людям и вопрос о том, на какую страну, по их мнению, в своем развитии должна ориентировать их страна. В целом наибольшей привлекательностью у респондентов пользуется Германия. В России на втором месте оказался Китай - по мнению специалистов, это "скорее отражает нынешнюю геополитическую конъюнктуру, дружбу России с Китаем против Запада".

Примечательно, что Россия кажется привлекательным образцом только в Беларуси, где РФ делит второе место с Польшей. В Украине Россия занимает лишь четвертую строчку в списке (после Германии, Польши и США), уступая ФРГ в три раза (13 против 36 процентов), подчеркивается в исследовании.

При этом большинство молодых жителей городов уже имеют опыт пребывания за границей: из опрошенных молодых россиян за рубежом побывали около 60 процентов, а белорусов - почти 80 процентов респондентов. При этом более половины белорусов и украинцев хотят эмигрировать из страны. В России доля желающих уехать несколько меньше - 44 процента.

При этом политическая обстановка внутри своей страны не является самым значимым фактором, побуждающим молодых людей сменить страну проживания. В качестве основных мотивов респонденты называли, в первую очередь, более высокое качество жизни за рубежом, нестабильную экономическую ситуацию в собственном государстве и желание обеспечить своим детям достойное будущее, отмечается в исследовании.

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