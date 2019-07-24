Какими способами оппозицию не пускают на выборы в Петербурге

На митинге 24 июля в Санкт-Петербурге общественные активисты потребуют переноса муниципальных и губернаторских выборов из-за многочисленных нарушений. О самых типичных из них - DW.
Два года назад Владимир Первовский переехал в Выборгский район Санкт-Петербурга. Состояние дворов в его районе было удручающим. Жители одного дома даже записали обращение к президенту с просьбой, чтобы у них во дворе наконец появилась детская площадка. Чуда не произошло. Первовский решил взять ситуацию в свои руки и стать муниципальным депутатом. Но столкнулся с трудностями.
Неверный адрес, фейковые очереди и силовое противостояние
Сначала выяснилось, что избирательная комиссия его района находится не по указанному адресу. Когда Владимир Первовский все-таки нашел комиссию в здании районной администрации, оказалось, что на прием документов выстроилась целая очередь из, как говорит Владимир, подставных людей, из-за которых ему и другим независимым претендентам на депутатский мандат не удавалось подать документы.
Такие нарушения на выборах в Санкт-Петербурге в этом году не стали редкостью. Общественные активисты обращали внимание и на фейковые очереди, и на сокрытие информации о сроках подачи документов. По закону такая информация должна быть напечатана в местной газете. Но тиражи изымались, а библиотеки, где в обязательном порядке должен был быть экземпляр газеты, закрывались "на ремонт."
Чтобы подать документы, Владимиру пришлось в буквальном смысле ночевать перед зданием комиссии. Утром, когда он попал в здание, начались уже силовое противостояние. "Эти люди оттесняли нас из очереди. Оказалось, что они приходили в администрацию в обход охраны. Видимо их кто-то проводил ночью, и они оказывались прямо у двери комиссии, когда нас только запускали", - рассказывает Первовский.
С нападениями у здания избирательной комиссии столкнулся и руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Он снимал очередь перед входом в здание комиссии по Екатерингофскому муниципальному округу на свой мобильный телефон, когда на него напал неизвестный. Он стал толкать Шуршева и пытался вырвать у него телефон.
Отказ в регистрации независимых кандидатов в Петербурге
Подать документы на регистрацию - только первый шаг. Документы независимых претендентов на место в муниципальном совете избирательные комиссии рассматривали очень пристально и часто отказывали в регистрации из-за мелочей. Например, Владимира Первовского не зарегистрировали из-за отсутствия уведомления от партии "Яблоко" о проведении конференции, на которой был выдвинут Первовский. При этом, по его словам, такое уведомление он лично приносил в избирательную комиссию, о чем у него есть расписка.
Другому потенциальному кандидату по его округу Роману Максимову отказали в регистрации из-за забракованных подписей. В адресе подписавшихся за него не совпадала одна литера. Максимов переписывал адрес из паспорта, где эта литера указана была, а в официальных документах комиссии ее не было. И подписи сочли недействительными.
И Первовский, и Максимов подали апелляцию в городскую избирательную комиссию. Апелляцию Первовского уже удовлетворили и зарегистрировали его как кандидата в депутаты муниципального совета.
Муниципальные выборы - шаг к смене власти в городе
Муниципальные депутаты не только решают вопросы, где разбить клумбы и построить детские площадки, но и реально влияют на политику в городе. Именно подписи депутатов наряду с подписями жителей города дают возможность баллотироваться на пост губернатора. И поскольку сейчас в муниципалитетах большинство у "Единой России", они могут контролировать этот фильтр, считает Александр Шуршев.
"Если нам удастся получить большинство в муниципальных советах, мы будем в будущем влиять на то, кто будет руководить нашим городом. Сейчас мы не можем повлиять даже на то, кто окажется в избирательном бюллетене. Не говоря уже о том, кто окажется в кресле губернатора!", - указывает он.
К выборам губернатора допустили самых безопасных
8 сентября в единый день голосования в Санкт-Петербурге пройдут не только муниципальные выборы, но и выборы губернатора. К участию в них допущены четыре кандидата: врио губернатора Александр Беглов, который идет как самовыдвиженец, режиссер Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России" и Михаил Амосов от "Гражданской платформы".
Беглову подобрали крайне безопасных соперников, считает руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Он сам тоже претендовал на кресло губернатора, но не прошел тот самый муниципальный фильтр. За Вишневского отдали голоса всего пять муниципальных депутатов.
"Представители "Единой России" мне говорили открытым текстом: "Что ж ты хочешь? Твое участие в выборах - это сразу второй тур. А во втором туре назначенный Кремлем Беглов проигрывает любому кандидату, а уж тебе может и в первом проиграть", - делится Вишневский.
24 июля он пойдет на согласованный с властями митинг на площади Ленина. Его организаторы требуют перенести выборы, убрать муниципальный фильтр и зарегистрировать всех независимых кандидатов. Владимир Первовский и его друзья тоже собираются прийти на митинг.
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