Какие товары в России вырастут в цене или вовсе могут исчезнуть?

Более чем на одну пятую подешевел рубль по отношению к доллару и евро с начала 2020 года. Всего за две недели марта (со 2 по 16 число) доллар вырос более чем на 8 рублей, евро - почти на 10 рублей. Главной причиной стал обвал цен на нефть вследствие разрыва сделки России и ОПЕК. Падение национальной валюты в совокупности с закупками впрок товарами первой необходимости и остановкой китайского импорта из-за коронавируса вызвали рост цен в магазинах и аптеках.

DW выяснила, что уже дорожает и будет гарантированно дорожать в будущем, возможен ли дефицит и как себя обезопасить.

Жизненно важные лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил на прошлой неделе, что инфляция в России по итогам года едва ли разгонится свыше 4%, однако признал, что в "зоне риска" есть ряд товаров, в частности, некоторые виды лекарств: "Тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. - Ред.) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах".

Витрина в московской аптеке

Эксперты отмечают, что рост цен на фармацевтическую продукцию неизбежен, поскольку значительная доля препаратов либо импортируется, либо изготавливается из импортных субстанций. А значит, при падении курса рубля производители и продавцы будут увеличивать цены. Президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский заявил DW, что препараты из списка ЖНВЛП, упомянутые Белоусовым, могут при этом вовсе исчезнуть из продажи - повышать цену на них производители не имеют права, но и работать себе в убыток не станут.

По данным DSM Group, доля импортных лекарств в аптеках по итогам 2019 года в натуральном выражении составила 39%. При этом более 80% российских препаратов производится из импортных субстанций. По информации Саверского, в прошлом году из России ушли сотни лекарств, в основном, из-за цены: "Сейчас проблема актуализировалась, потому что точно подорожает сырье, и фармкомпании просто не смогут оставаться в текущих ценах". По словам эксперта, правительство могло бы компенсировать разницу цен производителям, но такого механизма пока не существует. "К сожалению, это та ситуация, в которой, если у людей есть возможность покупать жизненно необходимые лекарства впрок, нужно это делать", - рекомендует он.

Закупки впрок гречки и соли

Что россияне уже не первую неделю впрок закупают, так это крупы, консервы и некоторые предметы бытовой химии и личной гигиены. Соцсети пестрят фотографиями пустых полок - в первую очередь раскупают гречку и рис. Интернет-магазины резко нарастили продажи и не всегда справляются с возросшим спросом, естественно, поднимая цены. Пресловутая гречка с осени подорожала в среднем на четверть, при том, что ее реального дефицита в России, по заверениям экспертов, нет.

В одном из московских магазинов

"Просто "умные" головы стали закупать ее и складывать на кухне на черный день. Производители, логистика и ритейл были готовы к нормальному объему покупок и не могут быстро среагировать на возросший спрос. Отсюда пустые полки и совершенно необоснованный рост цен", - заявил DW управляющий партнер консалтинговой компании Retail4you Сергей Лищук.

По его словам, следует отделять реальный дефицит от искусственного, созданного, как в случае с гречкой, лихорадочными закупками. Реального дефицита эксперт ждет в таких категориях продуктов, как поставлявшиеся из Китая замороженные грибы и овощи, консервы, некоторые виды лапши и восточных соусов, морепродукты. "Из Китая также шел приличный объем замороженной рыбы, этот вид товара также уйдет частично", - прогнозирует Лищук.

Товарный голод будет ощутим через два месяца

Ощутимым дефицит станет тогда, когда закончатся складские запасы и те товары, которые еще только транспортируются в европейскую часть России контейнеровозами. "Мы еще ждем товар, находящийся в пути. Через четыре-шесть недель к нам приплывут все контейнеры, что находятся в море, и они будут проданы. Далее (если сейчас не будут сделаны новые закупки в Китае. - Ред.) начнется товарный голод в категориях "Товары для дома", "Игрушки", "Одежда", "Обувь" и десятках других", - отмечает эксперт.

Китай в последние пару месяцев резко снизил экспорт

И поясняет, что сейчас в Китае заводы начнут работу, и поставки пойдут, но спрос в России какое-то время был не обеспечен производством и поставкой товаров: "Все производители и дистрибуторы работают на коротком складе без резервов - отсюда и некоторый дефицит. Но это не те товары, без которых мы не проживем. Покупку нового телефона реально отложить на 1 месяц".

При этом, по словам Лищука, поток непродовольственных товаров в Россию из Китая "колоссален" - от флешек и чехлов на телефон до самих телефонов. "В этой части, мне кажется, будут драматичные изменения. Пока не будут налажены новые каналы поставки, цены могут расти на десятки или даже сотни процентов", - предсказывает он.

Рост цен на перечисленные товары и бытовую технику уже начался. Пока он во многом спровоцирован паническим спросом. В частности, в Москве стали активно раскупаться холодильники. Если до падения курса рубля в продаже были модели стоимостью 15-20 тысяч рублей, то в последние дни модель дешевле 25 тысяч найти практически невозможно.

Автомобили подорожают в России минимум на 10%

Эксперты также считают неизбежным рост цен на автомобили. О пересмотре прайс-листа в большую сторону уже сообщили в компании Renault. Подорожание в среднем составит 1,14%. В компании сообщили, что, несмотря на высокую локализацию производства, она подвержена влиянию цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированных в евро или долларах. Другие производители пока сообщили о том, что будут следить за курсом рубля.

Автосалон Lada в Москве

Директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков полагает, что, если курс удержится на уровне 72-73 рубля за доллар, то можно ожидать около 10% роста стоимости до конца года. "Рост случится не одномоментно. Обычно поначалу дилеры отменяют скидки и акции, потом уже производители начинают корректировать прайс-листы с рекомендованными розничными ценами", - рассказал он DW. Будут дорожать, по его словам, и запчасти, а значит, и обслуживание автомобиля.

Бензин в РФ дорожает всегда

Кстати, пользоваться авто станет дороже еще и потому, что неизбежно вырастет в цене топливо. "Российские потребители не получат никаких преимуществ из-за падения мировых цен на нефть и нефтепродукты", - уверен гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов. С ним соглашается и старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова: "Цены на бензин в России растут вне зависимости от того, дешевеет нефть или дорожает".

На одной из АЗС в Санкт-Петербурге

По ее словам, "две трети стоимости литра - это акцизы, налоги, сборы, а они не становятся ниже. Средняя цена АИ-95 в этом году может закрепиться на уровне около 50 рублей за литр". Рост стоимости бензина, таким образом, может составить около 3 рублей за литр (16 марта в московском регионе средняя цена АИ-95 составила, по данным Московской топливной ассоциации, 47,12 рубля за литр).

Если прогнозы экспертов оправдаются, рост цен на бензин в годовом выражении составит около 6,5%. Темпы инфляции также, скорее всего, превысят ожидаемые чиновниками 4%. "Даже официальные цифры могут достичь 4,5-5%. Наблюдаемая и ожидаемая инфляция может составить 8-10%", - поделился своим прогнозом с DW аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

По его мнению, с высокой долей вероятности продолжат падать и реальные располагаемые денежные доходы граждан. А вот подстраховаться от потерь при помощи покупки дорожающей валюты, не получится, считает эксперт: курс сейчас слишком непредсказуем, высока волатильность. "Ловить мелкие колебания смысла нет. Суетиться не нужно, рынки не любят суеты", - заключил Коренев.

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