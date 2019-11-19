 Какие супы любят немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.11.2019

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Культура и стиль жизни

Какие супы любят немцы

Супы в Германии едят далеко не каждый день и не в каждой семье. Но рецептов супов в немецкой кухне много. На выбор - наиболее популярные из них.

  • Суп-пюре из тыквы

    Суп из Германии

    Суп-пюре из тыквы

    Суп, безусловно, самое распространенное блюдо в мире. С тех пор, как тыква появилась в Европе, внесла она разнообразие и в немецкую кухню. Простая похлебка из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито, сегодня превратилась в нежный суп-пюре, приправленный вином, зеленью петрушки и рублеными орехами.

  • С блинной стружкой - Flädle-Suppe

    Суп из Германии

    С блинной стружкой

    Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Блинчики "запускают" в бульон непосредственно перед подачей на стол и сдабривают рубленой зеленью. Бульон с фледле - традиционное блюдо южно-германского региона.

  • Крестьянский суп с чечевицей - Rustikale Linsensuppe

    Суп из Германии

    Крестьянский суп с чечевицей

    В список ингредиентов густого наваристого супа с чечевицей (Linsensuppe) самым последним попал картофель, превратив традиционную немецкую похлебку в особо сытное блюдо. Нарезанные кубиками лук, морковь, сельдерей, картофель, лук-порей и чеснок обжарить, добавить размоченную в воде чечевицу, залить овощным бульоном, сварить. Перед подачей добавить ложку сметаны.

  • Баварский суп с клецками

    Суп из Германии

    Баварский суп с клецками

    Суп с клецками из манной крупы, сваренными в прозрачном мясном или овощном бульоне, баварцы называют Grießknödelsuppe. Обязательная пряность - молотый мускатный орех. Этот супчик "применяют" и в качестве лечебного средства от простудных заболеваний.

  • Гороховый суп - Erbsensuppe

    Суп из Германии

    Гороховый

    Один из самых популярных супов в Германии - гороховый (Erbsensuppe). Наиболее быстрый способ приготовления - суп из замороженного зеленого горошка. Перед подачей заправить сливками, посыпать свежей зеленью, молотым перцем, а обжаренные или отварные сосиски нарезать кусочками.

  • Северно-немецкий рыбный суп - Norddeutsche Fischsuppe

    Суп из Германии

    Северно-немецкий рыбный суп

    В этот суп попадает все, чем "улов богат" - от мидий, морских гребешков до окуня или камбалы. Вкус от этого только выигрывает. Неудивительно, что Немецкий институт супа именно портовый город Гамбург величает "столицей супов".

  • Картофельный суп - Kartoffelsuppe

    Суп из Германии

    Картофельный

    В каждом регионе Германии есть свой рецепт картофельного супа (Kartoffelsuppe). Нередко это суп-пюре, например, с сельдереем, морковью или брюквой. "Сдабривают" суп тоже по вкусу - обжаренными кубиками хлеба, бекона, колбасы, остатков вчерашнего жаркого, мясными фрикадельками, рублеными яйцами и зеленью.

  • Суп-гуляш - Gulaschsuppe

    Суп из Германии

    Суп-гуляш

    Горячо любимый немцами сытный наваристый суп-гуляш (Gulaschsuppe) - родом из Венгрии. К обжаренным кусочкам мяса, поочередно добавляют рубленые лук, чеснок, паприку, кубики картофеля, томатную пасту, специи, заливают вином и бульоном, тушат пару часов на медленном огне. В Германии суп-гуляш часто подают на стол в новогоднюю ночь.

  • Суп из черемши - Bärlauchsuppe

    Суп из Германии

    Из черемши

    Этот суп из листьев и цветов черемши (дикого чеснока) - Bärlauchsuppe - готовят в Германии с древних времен. Целебное яство способствует укреплению иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие. Для густоты в него добавляют корни петрушки и пастернака. Подавать с обжаренными рубленными кедровыми или другими орехами.

  • Гайсбургский марш - Gaisburger Marsch

    Суп из Германии

    Гайсбургский марш

    Швабский айнтопф (густой суп) "Gaisburger Marsch" готовят на говяжьем бульоне. В него добавляют картофель и местную разновидность лапши - шпецле. Перед подачей наваристый супчик украшается подрумяненными в масле кольцами лука. Согласно легенде, своим названием айнтопф обязан будущим офицерам из Штутгарта, которые на обед в харчевню соседнего Гайсбурга шагали строем.

  • Cуп с пивом по-баварски - Biersuppe

    Суп из Германии

    Cуп с пивом по-баварски

    В растительном масле обжаривают мелко нарубленные лук и свежий имбирь, ложку меда и муки, затем раскрошенный черствый черный хлеб, добавляют пол-литра крепкого овощного бульона, мелко рубленые майоран, чабрец, розмарин, соль и перец. Варят на медленном огне 10-15 минут. В готовый суп вливают 1-2 стакана пива (по вкусу!) и больше не кипятят во избежание горького привкуса.

  • Суп-пюре из спаржи - Spargelsuppe

    Суп из Германии

    Суп-пюре из спаржи

    Нижние, менее сочные, части белых (то есть под землей выращенных) ростков спаржи часто используют для приготовления классического весеннего супа-пюре, сдобренного сливочным маслом, сливками, белым вином, молотым мускатом и ароматным перцем. Подавать с рубленой зеленью.

    Автор: Инга Ваннер


  • Суп-пюре из тыквы

    Суп из Германии

    Суп-пюре из тыквы

    Суп, безусловно, самое распространенное блюдо в мире. С тех пор, как тыква появилась в Европе, внесла она разнообразие и в немецкую кухню. Простая похлебка из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито, сегодня превратилась в нежный суп-пюре, приправленный вином, зеленью петрушки и рублеными орехами.

  • С блинной стружкой - Flädle-Suppe

    Суп из Германии

    С блинной стружкой

    Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Блинчики "запускают" в бульон непосредственно перед подачей на стол и сдабривают рубленой зеленью. Бульон с фледле - традиционное блюдо южно-германского региона.

  • Крестьянский суп с чечевицей - Rustikale Linsensuppe

    Суп из Германии

    Крестьянский суп с чечевицей

    В список ингредиентов густого наваристого супа с чечевицей (Linsensuppe) самым последним попал картофель, превратив традиционную немецкую похлебку в особо сытное блюдо. Нарезанные кубиками лук, морковь, сельдерей, картофель, лук-порей и чеснок обжарить, добавить размоченную в воде чечевицу, залить овощным бульоном, сварить. Перед подачей добавить ложку сметаны.

  • Баварский суп с клецками

    Суп из Германии

    Баварский суп с клецками

    Суп с клецками из манной крупы, сваренными в прозрачном мясном или овощном бульоне, баварцы называют Grießknödelsuppe. Обязательная пряность - молотый мускатный орех. Этот супчик "применяют" и в качестве лечебного средства от простудных заболеваний.

  • Гороховый суп - Erbsensuppe

    Суп из Германии

    Гороховый

    Один из самых популярных супов в Германии - гороховый (Erbsensuppe). Наиболее быстрый способ приготовления - суп из замороженного зеленого горошка. Перед подачей заправить сливками, посыпать свежей зеленью, молотым перцем, а обжаренные или отварные сосиски нарезать кусочками.

  • Северно-немецкий рыбный суп - Norddeutsche Fischsuppe

    Суп из Германии

    Северно-немецкий рыбный суп

    В этот суп попадает все, чем "улов богат" - от мидий, морских гребешков до окуня или камбалы. Вкус от этого только выигрывает. Неудивительно, что Немецкий институт супа именно портовый город Гамбург величает "столицей супов".

  • Картофельный суп - Kartoffelsuppe

    Суп из Германии

    Картофельный

    В каждом регионе Германии есть свой рецепт картофельного супа (Kartoffelsuppe). Нередко это суп-пюре, например, с сельдереем, морковью или брюквой. "Сдабривают" суп тоже по вкусу - обжаренными кубиками хлеба, бекона, колбасы, остатков вчерашнего жаркого, мясными фрикадельками, рублеными яйцами и зеленью.

  • Суп-гуляш - Gulaschsuppe

    Суп из Германии

    Суп-гуляш

    Горячо любимый немцами сытный наваристый суп-гуляш (Gulaschsuppe) - родом из Венгрии. К обжаренным кусочкам мяса, поочередно добавляют рубленые лук, чеснок, паприку, кубики картофеля, томатную пасту, специи, заливают вином и бульоном, тушат пару часов на медленном огне. В Германии суп-гуляш часто подают на стол в новогоднюю ночь.

  • Суп из черемши - Bärlauchsuppe

    Суп из Германии

    Из черемши

    Этот суп из листьев и цветов черемши (дикого чеснока) - Bärlauchsuppe - готовят в Германии с древних времен. Целебное яство способствует укреплению иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие. Для густоты в него добавляют корни петрушки и пастернака. Подавать с обжаренными рубленными кедровыми или другими орехами.

  • Гайсбургский марш - Gaisburger Marsch

    Суп из Германии

    Гайсбургский марш

    Швабский айнтопф (густой суп) "Gaisburger Marsch" готовят на говяжьем бульоне. В него добавляют картофель и местную разновидность лапши - шпецле. Перед подачей наваристый супчик украшается подрумяненными в масле кольцами лука. Согласно легенде, своим названием айнтопф обязан будущим офицерам из Штутгарта, которые на обед в харчевню соседнего Гайсбурга шагали строем.

  • Cуп с пивом по-баварски - Biersuppe

    Суп из Германии

    Cуп с пивом по-баварски

    В растительном масле обжаривают мелко нарубленные лук и свежий имбирь, ложку меда и муки, затем раскрошенный черствый черный хлеб, добавляют пол-литра крепкого овощного бульона, мелко рубленые майоран, чабрец, розмарин, соль и перец. Варят на медленном огне 10-15 минут. В готовый суп вливают 1-2 стакана пива (по вкусу!) и больше не кипятят во избежание горького привкуса.

  • Суп-пюре из спаржи - Spargelsuppe

    Суп из Германии

    Суп-пюре из спаржи

    Нижние, менее сочные, части белых (то есть под землей выращенных) ростков спаржи часто используют для приготовления классического весеннего супа-пюре, сдобренного сливочным маслом, сливками, белым вином, молотым мускатом и ароматным перцем. Подавать с рубленой зеленью.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

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    Любимый сорт

    Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 33 процента немцев.

  • Тосты

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    На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 20 процентов покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

  • Немецкий хлеб

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    Самый полезный

    Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Брат "бородинского"

    Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

  • Немецкий хлеб

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    С изюминкой и без

    Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Что в имени тебе моем?

    О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Швабская плетенка

    Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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В период поста ежегодный авитаминоз чувствуется особенно остро, и основательная порция витаминов, например, в виде супа, как раз кстати. (05.03.2018)  

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