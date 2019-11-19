Какие супы любят немцы

Супы в Германии едят далеко не каждый день и не в каждой семье. Но рецептов супов в немецкой кухне много. На выбор - наиболее популярные из них.
Смотрите также:
У любителей супа с лапшой и в постное время есть возможность полакомиться любимым блюдом, не нарушая строгих предписаний - без мяса и без яиц. (24.03.2018)
Суп, получивший в Германии название "постного", раньше готовили и из лягушек, и даже из черепах. Но для большинства он все же оставался просто постным. (19.02.2018)
Бобовые и корнеплоды - вот все, что нужно для приготовления питательного блюда с чечевицей, не теряющей своей популярности и в современной немецкой кухне. (17.03.2018)
Постные супы в Германии очень разные: суп-пюре, прозрачный, с лапшой или с крупой… А можно приготовить и типично немецкий наваристый айнтопф. (27.02.2018)
В период поста ежегодный авитаминоз чувствуется особенно остро, и основательная порция витаминов, например, в виде супа, как раз кстати. (05.03.2018)
В поваренных книгах старых немецких монастырей сохранилось множество рецептов будничных, праздничных, целебных блюд. Вот одно из них. (24.02.2018)
Основа постной кухни - пища жидкая: супы, овощные бульоны, отвары и напитки, способные поддержать организм и помочь ему избавиться от шлаков. (15.02.2018)
В Германии сезон спаржи в самом разгаре. Вот несколько идей для блюд из культового овоща, обладающего не только особым вкусом, но и массой полезных веществ. (20.04.2019)
Традиционным немецкий завтрак уже не назовешь. За последние 70 лет он обогатился международными продуктами. Сегодня многие немцы завтракают в стиле фьюжен. (29.07.2016)
Вечерней прием пищи в семейном или дружеском кругу - одна из немецких традиций. В чем ее особенности? (10.05.2019)
Шоколад с гречкой, сыр из орехов и фруктовые чипсы - теперь это не только полезно, но и вкусно. Корреспондент DW попробовала оригинальную еду для веганов. (06.11.2017)