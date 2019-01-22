Какие регионы России больше всего задолжали за газ (инфографика)

Региональные депутаты по всей России обращаются в местные прокуратуры с требованием списать долги населению за газ перед "Газпромом". Подобные обращения уже имели место в Санкт-Петербурге, Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях.

Катализатором таких требований стало решение Заводского районного суда Грозного, который по запросу прокуратуры Чечни обязал местное отделение компании "Газпром межрегионгаз" списать 9 млрд рублей долгов граждан. В прокуратуре аргументировали это тем, что задолженность является "безнадежной к взысканию", а попытки требовать ее оплаты "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения".

В компании "Газпром межрегионгаз", которая намерена оспорить решение суда в Грозном, по запросу DW рассказали, жители каких регионов больше всего задолжали за газ.

Чеченская Республика оказалась в этом списке на втором месте. А наибольший объем долга со значительным отрывом скопился у жителей Дагестана. В целом, самые злостные должники за газ - жители субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В первой десятке оказались все семь регионов, входящих в него. Они занимают первые шесть мест, а также восьмое. Шестая - Карачаево-Черкесия (1,4 млрд), восьмой - Ставропольский край (1 млрд).

Между ними - Краснодарский край с задолженностью в 1,3 млрд рублей. В десятку газовых должников вошли также жители Астраханской (990 млн рублей) и Ростовской (676 млн рублей) областей.

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