 Какие выводы сделают спецслужбы после провала агентов ГРУ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.10.2018

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Россия

Какие выводы сделают спецслужбы после провала агентов ГРУ

Десятки сотрудников российской военной разведки оказались засвечены в последние месяцы. Последним стал второй подозреваемый в отравлении Скрипалей. Отчасти это результат изменившегося курса на Западе.

Александр Петров, он же Александр Мишкин - утверждают расследовательские группы Bellingcat и CIT

"Александр Петров", он же Александр Мишкин - утверждают расследовательские группы Bellingcat и CIT

Для военной разведки России ГУ Генштаба ВС РФ, больше известной как ГРУ, последние три месяца были откровенно неудачными: десятки, а с учетом недавнего разоблачения, вероятно, сотни предполагаемых сотрудников ГРУ оказались публично известны.

С одной стороны, имена агентов раскрывают журналисты и независимые расследователи. Последним в этом списке стал "Александр Петров", один из подозреваемых в отравлении двойного агента британских и российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Паспорт Александра Мишкина, присланный Bellingcat анонимно

Паспорт Александра Мишкина, присланный Bellingcat анонимно

На самом деле человека, которого ищут власти Великобритании по подозрению в применении химического оружия в Солсбери, зовут Александр Мишкин, и он тоже работает в ГРУ - к такому выводу пришли независимо друг от друга расследовательские группыBellingcat и The Insider, а также Conflict Intelligence Team (CIT). Первые вышли на настоящее имя Петрова через телефонные и адресные базы данных, вторые - через автомобильные базы данных. CIT таким образом удалось выяснить, что в мае 2018 года Чепига продал Мишкину свой автомобиль, Mercedes GL-класса. 

Мишкина по открытым базам данным было бы найти трудно

Мишкин стал восьмым предполагаемым сотрудником ГРУ, чье имя оказалось засвечено, только за последнюю неделю. Основатель Bellingcat в интервью DW заявил, что никакой помощи со стороны британских спецслужб при расследовании они не получали и действовали "самостоятельно". Вместе с тем, обе расследовательские команды признали, что поиск не полностью следовал их собственным принципам работать с открытыми базами данных. Bellingcat получил из "источника в России" сканированную копию паспорта Мишкина. 

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс после пресс-конференции в Лондоне 9 октября

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс после пресс-конференции в Лондоне 9 октября

Как сказал DW Руслан Левиев, основатель CIT, "два ключевых момента были добыты не по открытым данным, включая копию водительских прав Чепиги", которые стали зацепкой в расследовании о Мишкине и "которые нам действительно анонимно прислали", подтвердил Левиев.

Помимо частных расследователей, имена россиян, связанных с ГРУ, ранее предавали огласке 

правительства стран Запада. Так, в минувший четверг власти Нидерландов обвинили четверых граждан РФ в попытке кибервзлома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. В тот же день эти, а также еще трое новых имен, назвали власти США в связи с обвинениями в их адрес в совершении ряда хакерских атак на международные спортивные организации.

Список "засвеченных" агентов растет 

Даже включив Руслана Боширова, а точнее, по всей видимости, полковника ГРУ Анатолия Чепигу, - второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, - мы не получим полного списка засвеченных агентов. Начало волны разоблачений положила команда Роберта Мюллера, спецпрокурора США по расследованию возможного вмешательства России в выборы американского президента, обвинив в причастности к взлому ряда американских официальных серверов, 12 предполагаемых сотрудников спецслужб РФ.

К этому можно добавить и список из 305 сотрудников ГРУ, которые зарегистрировали автомобили по адресу войсковой части №26165 Минобороны. Считается, что оттуда ГРУ ведет хакерские атаки. Базы данных с зарегистрированными на сотрудников Минобороны автомобилями удалось обнаружить расследователям Bellingcat и изданию The Insider. Кроме того, есть еще один список: российский журналист Сергей Канев назвал 12 предполагаемых сотрудников ГРУ, прописанных ранее по одному адресу с Анатолием Чепигой, а потом, по его утверждению, исчезнувших из баз данных и социальных сетей вместе с женами и детьми. 

Запад занял более агрессивную позицию

Если посмотреть только на действия западных правительств, то бросается в глаза обилие технических деталей и информации о деятельности ГРУ, которую они публикуют, говорят эксперты. "Наконец, западные правительства заняли более агрессивную, точнее, более оборонительную позицию", - сказал в интервью DW Бен де Йонг, голландский историк из Амстердамского университета, знаток советских и российских спецслужб.

Пресс-конференция руководителя военной разведки Нидерландов в Гааге 4 октября, на которой были представлены улики против россиян, обвиненных в шпионаже против ОЗХО

Руководитель военной разведки Нидерландов в Гааге представляет улики против россиян, обвиненных в шпионаже против ОЗХО

Еще недавно прямые обвинения в адрес спецслужб РФ были редкостью, а формулировки, как правило, оставались туманными. Но в последние дни с прямыми обвинениями в адрес российской военной разведки выступили не только Великобритания и США, но и Германия

и Нидерланды.

Особенно заметной смена тактики, по его мнению, стала в случае властей Нидерландов, чьи спецслужбы работают очень скрытно: "По меркам разведки Нидерландов, выйти с таким количеством данных на публику это "крайне нетипично". Нидерланды продемонстрировали ряд улик, включая фотографии техники, которую, как утверждают голландские власти, использовали российские граждане для попытки взлома сети Wi-Fi ОЗХО в Гааге.

BND нужна "лицензия" на ответный удар

Помимо публичных разоблачений, разведки западных стран, судя по отдельным газетным публикациям, задумались о нанесении контрударов в киберпространстве в ответ на враждебные действия иностранных разведок. Так, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, в Берлине в сентябре 2018 года прошел ряд секретных совещаний о расширении полномочий немецкой разведки.

В настоящий момент внешняя разведка BND, в отличие, скажем, от американской ЦРУ, не обладает полномочиями наносить ответные удары в киберпространстве. О том, что Великобритания рассматривает кибератаки в качестве возможной реакции на российскую агрессию, написала в минувшие выходные и газета The Times.

Эксперты: разоблачения не дадут эффекта

Что касается публичного разоблачения агентов, то не стоит переоценивать эффект от этих действий, говорит британский знаток российских спецслужб Марк Галеотти, работающий в настоящее время в Институте международных отношений в Праге. Попытка назвать поименно и "пристыдить" (тактика, известная на Западе как naming and shaming) сработает только в случае, если противоположная сторона "почувствует стыд", добавляет он.

Контекст

Власти Нидерландов обнародовали имена и фото российских шпионов. Пострпредство РФ в ОЗХО отказалось от комментариев. (04.10.2018)

По данным Центра "Досье", Анатолий Чепига участвовал в операции по эвакуации Виктора Януковича. В свою очередь "Новая газета" утверждает, что звание Героя России Чепиге присвоено за участие в захвате Крыма. (01.10.2018)

На сайте Минюста США опубликованы фамилии сотрудников ГРУ, обвиняемых в хакерских атаках, краже документов и личных данных, компьютерном мошенничестве и отмывании денег. (13.07.2018)

По словам Штеффена Зайберта, Берлин полностью доверяет сведениям британских и нидерландских ведомств, ранее обвинивших Москву в кибератаках. (05.10.2018)

По данным расследовательского центра Ходорковского, в числе ответственных за неудачи разведки в ГРУ называют Константина Бахтина. Человек с таким именем значится в ранге 2-го секретаря посольства РФ в Нидерландах. (09.10.2018)

"Я бы не преувеличивал роль стыда", - говорит голландский историк Бен де Йонг. "Они (ГРУ. - Ред.) совершили некоторые грубые ошибки во время операций. Некоторые головы полетят в Москве. Но мы узнаем об этом, скорее всего, с большим опозданием".

Роль предполагаемых чисток не стоит переоценивать, предупреждает и Галеотти. Если чистки и будут то, по его убеждению, не потому что агенты ГРУ "шпионят, взламывают и убивают, а потому что делают это недостаточно хорошо". Россия, и прежде всего ГРУ, действует, по его убеждению, "по законам военного времени".

Тем не менее нынешнее развитие представляет "определенно большой удар" для российской военной разведки, полагает Бен де Йонг: "Не только потому, что столько имен стали известны, а еще потому, что их показали в неприглядном свете - практически как любителей... Любительские ошибки они совершили и в Гааге. Вы же знаете о чеке за поездку в такси - ну не так вы себе представляете спецоперацию".

Попытки некоторых экспертов на Западе объяснять следы, оставленные предполагаемыми российскими агентами в жизни и виртуальном пространстве, тем, что те якобы совершили их намеренно, демонстративно - с целью показать, что им совершенно безразлично мнение Запада, Бен де Йонг считает малоправдоподобным: "Я думаю, что они совершили ужасные ошибки, и точка". 

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Голый король Путин и его бойцовый пес ГРУ, или Что рассмешило западные СМИ - DW Новости

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

Ссылки в интернете

доклад Bellingcat

доклад CIT

Аудио- и видеофайлы по теме

Голый король Путин и его бойцовый пес ГРУ, или Что рассмешило западные СМИ - DW Новости  

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Базы данных: откуда информация о полковнике ГРУ Чепиге 27.09.2018

Издания The Insider и Bellingcat, а также BBC утверждают, что установили настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей с помощью информации из российских баз данных.

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