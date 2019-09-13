Какие богатства Александр фон Гумбольдт нашел в России

Выдающийся немецкий ученый и путешественник, человек с несомненной авантюрной жилкой,Александр фон Гумбольдт (Alexander von Humboldt) давно собирался в Россию. После его нашумевшей экспедиции по Южной Америке, он в 1808 году намеревался отправиться через Россию в Центральную Азию, спустя год - в Индию и Тибет, а потом составил план путешествия по Сибири, которое должно было продлиться несколько лет. Но Гумбольдт слишком долго жил в наполеоновском Париже, что делало его подозрительным как для англичан, так и для русского двора. А вторжение Наполеона окончательно похоронило эти планы.

12 тысяч лошадей для экспедиции Гумбольдта

Путешествие стало реальным в 1829 году - после того, как император Николай I поставил перед своим министром финансов, экономистом и государственным деятелем немецкого происхождения графом Егором (Георгом) Канкрином нелегкую задачу оздоровить русскую валюту. Одна из идей была - перевести ее на надежный, серебряный или платиновый базис. Изучение, разведка и анализ платиновых месторождений на Урале и были главной (для Канкрина) целью предстоящей экспедиции. Александр фон Гумбольдт - авторитетный ученый, опытный эксперт в области прикладных наук, известный путешественник, да к тому же почетный академик Российской Академии наук (с 1818 года), подходил для нее идеально, несмотря на его весьма солидный возраст: ему было тогда уже 59 лет.

Экспедицию щедро финансировали: вместо 10 тысяч рублей, которые запрашивал на нее Гумбольдт, царь распорядился дать ему 20 тысяч рублей. Кроме того, Гумбольдту и его сопровождающим выделили три удобные рессорные дорожные кареты и 16 лошадей. В путешествие по России вместе ним отправились, кроме врача, зоолога и ботаника Кристиана Готтфрида Эренберга (Christian Gottfried Ehrenberg), минералога Густава Розе (Gustav Rose) и чиновника российского горного департамента, который играл роль переводчика, также повар и камердинер Гумбольдта. Лошадей меняли на почтовых станциях. В общей сложности, за полгода путешествия по России сменили больше 12 тысяч лошадей. Немудрено, ведь проехал Гумбольдт свыше 15 тысяч километров!

Кстати, около трети выделенных на экспедицию денег немецкий ученый не потратил и к удивлению чиновников министерства финансов вернул их в российскую казну. Вернул с просьбой, пожеланием, советом потратить сэкономленные им деньги на новые научные экспедиции и исследования. Что и было впоследствии сделано. В частности (опять-таки по совету Гумбольдта), на эти деньги позже создали на территории России целую сеть погодных станций, которые измеряли температуру, атмосферное давление, уровень осадков и т.д.

Платина и алмазы

Но вернемся к путешествию Александра фон Гумбольдта. После трех месяцев пребывания в Санкт-Петербурге экспедиция отправилась летом 1929 года через Москву, Казань и Пермь в Екатеринбург. На Урале немецкий ученый осмотрел множество месторождений, горных предприятий и других промышленных объектов. Он провел здесь две с половиной недели и составил подробный геологический и минералогический анализ Северного и Восточного Урала, дал определенные рекомендации о разработке и эксплуатации полезных ископаемых.

По поводу использования платины в качестве валютной базы он уже до путешествия высказывался осторожно-скептично и после исследований на месте еще больше укрепился в своем мнении (и граф Канкрин, в конце концов, от этой идеи отказался). Зато Гумбольдт высоко оценил перспективы российских алмазных месторождений, что царский двор тоже очень интересовало.

Следующая остановка - Тобольск - должна была стать конечной восточной точкой путешествия. Но Гумбольдт написал в Санкт-Петербург, что, так как экспедиция с большим опережением времени выполнила свою главную задачу, он хотел бы продолжить путешествие. И такое разрешение было дано. Вместо возвращения Гумбольдт отправился в Барнаул, затем на Алтай, в Усть-Каменогорск и вверх по Иртышу. 14 сентября в Миассе ученый отпраздновал свое 60-летие.

Подозрительная персона

Кстати, в письмах на родину, своим друзьям и брату, Александр фон Гумбольдт не раз жаловался (правда, в завуалированной форме), что его слишком плотно опекают: "Нельзя ступить ни шагу, чтобы тебя не поддерживали под локоток, как больного". Некоторые историки цитируют в этой связи отчет полицмейстера города Ишима генерал-губернатору, в котором говорилось следующее:

"Несколько дней назад сюда прибыл один немец по имени Гумбольдт... Он был снабжен сопроводительным письмом ко мне от Вашего превосходительства, в котором Вы мне велели обходиться с ним вежливо и сдержанно... Эта персона показалась мне подозрительной и очень опасной... Он явно пренебрег мной и моим угощением. Он не удостоил вниманием официальных лиц города и разговаривал с польскими и другими политическими преступниками, которые находятся под моим надзором..."

Может быть, что донесение полицмейстера и вся эта история - всего лишь исторический анекдот. Однако контакты Гумбольдта с польскими ссыльными в Сибири действительно были. Он даже предпринимал попытки по облегчению их участи. Но вообще о "политике" и социальном положении горных рабочих и жителей отдаленных регионов России Гумбольдт говорил и писал редко и осторожно - как и обещал в Санкт-Петербурге перед началом экспедиции. Правда, Канкрин попросил его после возвращения в Санкт-Петербург дать устный отчет о социальной ситуации в Сибири и на Урале, но каким был этот отчет, осталось, конечно, неизвестным.

Памятник Александру фон Гумбольдту перед университетом в Берлине, который носит имя его и его брата

О научном значении путешествия Александра фон Гумбольдта по Россию написано очень много, и нет смысла здесь подробно на этом останавливаться. Скажем только об одном интересном аспекте: среди множества различных направлений своих исследований Гумбольдт изучал во время путешествия также влияние массовой вырубки лесов и выжигания полевых трав на окружающую среду. То есть фактически первым серьезно занялся антропогенными факторами, обусловленными влиянием деятельности человека на природу. Немецкий ученый уже тогда предупреждал о последствиях человеческого вмешательства - о том, о чем мы с такой тревогой стали говорить только полтора века спустя.



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